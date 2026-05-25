Hà Nội tiếp tục nóng nhất cả nước
Hôm nay 25/5, Hà Nội tiếp tục nóng nhất cả nước với nhiệt độ lúc 13h tại điểm đo Láng lên tới 39.7 độ. Trước đó, ngày 23/5, Hà Nội cũng nóng nhất cả nước.
Hôm nay 25/5, nắng nóng gay gắt tiếp tục bao trùm khu vực miền Bắc và miền Trung, nhiều nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ.
Trong đó, Hà Nội tiếp tục nắng nóng nhất cả nước khi nhiệt độ đo được tại Láng là 39.7 độ, sau đó đến Đô Lương (Nghệ An) 39.6 độ, Vĩnh Yên (Phú Thọ) 39.5 độ, Bắc Ninh 39.3 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 39.2 độ.
Như vậy, trong 3 ngày qua, Hà Nội và khu vực lân cận liên tiếp nóng nhất cả nước. Ngày 23/5, khi đợt nắng nóng diện rộng và gay gắt bắt đầu, nhiệt độ đo tại Hà Nội là 38.7 độ, cao nhất cả nước.
Ngày 24/5, Vĩnh Yên (Phú Thọ) - nơi cách Hà Nội khoảng 40km nóng nhất cả nước với nhiệt độ 40 độ, ngay sau đó đến Tĩnh Gia (Thanh Hoá) 39.8 độ và Hà Nội 39.7 độ.
Dự báo trong hai ngày 26-27/5, đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%.
Các nơi khác ở miền Bắc (trừ Điện Biên và Lai Châu), Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng hai ngày 26-27/5 cũng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 40 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27/5, từ ngày 28/5 nắng nóng dịu dần.
Tại miền Trung, nắng nóng kéo dài đến khoảng ngày 28/5, từ ngày 29/5 nắng nóng hạ nhiệt.
Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn nhiều, phụ thuộc vào tỷ lệ đường nhựa, bê tông hoá, mật độ cây xanh, mặt nước. Khu vực nội đô thường nắng nóng gay gắt hơn ngoại ô do chịu tác động của hiệu ứng đảo nhiệt đô thị.
Dự báo thời tiết ngày mai (26/5): Điểm danh những tỉnh thành tiếp tục là 'chảo lửa' do nhiệt độ ở mức caoĐời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng gay gắt ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Mức nhiệt cao nhất nhiều nơi trên 40 độ.
Hưng Yên: Chính quyền xã Minh Thọ phản hồi vụ xe tải ngày đêm phủ bụi dân cư?Đời sống - 6 giờ trước
GĐXH - Liên quan đến phản ánh hàng loạt xe tải ben chở đất, cát hoạt động rầm rộ gây bụi mù, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến đường tỉnh 224 và đê Hữu Luộc qua xã Minh Thọ (Hưng Yên), Chủ tịch UBND xã Minh Thọ cho biết địa phương “cũng xót ruột”, đồng thời sẽ kiểm tra, làm việc với các chủ bến bãi vật liệu xây dựng ngay trong thời gian tới.
Dự báo thời điểm miền Bắc đón 'mưa vàng' giải nhiệt, kết thúc đợt nắng như thiêu đốtĐời sống - 10 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ khoảng chiều tối và đêm 27 - 30/5, Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, kết thúc chuỗi ngày nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thay đổi quan trọng của chính sách bảo hiểm xã hội, người hưởng chế độ cần lưu ý để bảo đảm quyền lợiĐời sống - 10 giờ trước
GĐXH - Bảo hiểm xã hội đã ban hành Quyết định số 366/QĐ-BHXH có hiệu lực từ tháng 5/2026 trong đó có nội dung đáng chú ý liên quan đến chế độ bảo hiểm xã hội. Dưới đây là thông tin cụ thể.
Hà Nội: Tạm dừng lưu thông một đoạn Vành đai 3 trên cao để sửa chữa khe co giãn khẩn cấpĐời sống - 12 giờ trước
GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội phối hợp cùng các đơn vị chức năng tiến hành tạm dừng lưu thông và phân luồng giao thông một đoạn trên đường Vành đai 3 trên cao, hướng từ Mai Dịch đi Nguyễn Trãi, nhằm phục vụ công tác sửa chữa khẩn cấp hệ thống khe co giãn.
Sinh ra đã có tố chất kinh doanh, 4 con giáp này khó sống cảnh thiếu tiềnĐời sống - 14 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, 4 con giáp dưới đây nổi bật bởi khả năng kiếm tiền thông minh, càng trưởng thành càng dễ xây dựng cuộc sống sung túc.
Bảng lương mới của công an từ 1/7/2026Đời sống - 14 giờ trước
GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở tăng lên 2.530.000 đồng/tháng, theo đó, bảng lương của công an cũng có sự thay đổi.
Clip: Kinh hãi cô gái bị máy ép nước mía cuốn xoay nhiều vòng ở TPHCMĐời sống - 1 ngày trước
Cô gái 18 tuổi bị máy ép nước mía cuốn xoay nhiều vòng khi đang bán hàng, gãy tay, gãy sống mũi phải nhập viện cấp cứu
Ninh Bình: Nhà máy gạch Điền Xá dừng xây dựng sau khi bị kiểm traĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Dự án nhà máy gạch Điền Xá tại phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình đã ngừng xây dựng gần một tuần nay sau khi bị kiểm tra, đình chỉ thi công giữa lúc người dân liên tục phản ánh lo ngại nguy cơ ô nhiễm môi trường.
10 khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng theo lương cơ sở từ 1/7/2026, người dân nên cập nhật để hưởng lợiĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo quy định, từ 1/7/2026, khi mức lương cơ sở tăng, đồng loạt các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội tính theo lương cơ sở cũng đồng loạt tăng theo.
Siêu dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng: Tâm tư người dân làng Bắc Biên và bài toán 'an dân' nơi lõi di sảnĐời sống
GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng hứa hẹn sẽ mở ra tương lai đô thị hiện đại cho Thủ đô. Tuy nhiên, dự án cũng mang lại nỗi lo âu, thắp thỏm cho hàng ngàn cư dân làng Bắc Biên (phường Bồ Đề, TP Hà Nội) trước thông tin phải di dời, nhường đất để thực hiện dự án...