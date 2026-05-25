Hôm nay 25/5, nắng nóng gay gắt tiếp tục bao trùm khu vực miền Bắc và miền Trung, nhiều nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Trong đó, Hà Nội tiếp tục nắng nóng nhất cả nước khi nhiệt độ đo được tại Láng là 39.7 độ, sau đó đến Đô Lương (Nghệ An) 39.6 độ, Vĩnh Yên (Phú Thọ) 39.5 độ, Bắc Ninh 39.3 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 39.2 độ.

Như vậy, trong 3 ngày qua, Hà Nội và khu vực lân cận liên tiếp nóng nhất cả nước. Ngày 23/5, khi đợt nắng nóng diện rộng và gay gắt bắt đầu, nhiệt độ đo tại Hà Nội là 38.7 độ, cao nhất cả nước.

Ngày 24/5, Vĩnh Yên (Phú Thọ) - nơi cách Hà Nội khoảng 40km nóng nhất cả nước với nhiệt độ 40 độ, ngay sau đó đến Tĩnh Gia (Thanh Hoá) 39.8 độ và Hà Nội 39.7 độ.

Hà Nội tiếp tục nóng nhất cả nước trưa 25/5. Ảnh: Nam Giang

Dự báo trong hai ngày 26-27/5, đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%.

Các nơi khác ở miền Bắc (trừ Điện Biên và Lai Châu), Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng hai ngày 26-27/5 cũng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 40 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27/5, từ ngày 28/5 nắng nóng dịu dần. Tại miền Trung, nắng nóng kéo dài đến khoảng ngày 28/5, từ ngày 29/5 nắng nóng hạ nhiệt.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn nhiều, phụ thuộc vào tỷ lệ đường nhựa, bê tông hoá, mật độ cây xanh, mặt nước. Khu vực nội đô thường nắng nóng gay gắt hơn ngoại ô do chịu tác động của hiệu ứng đảo nhiệt đô thị.