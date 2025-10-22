Hà Nội ra quân xử lý xe tải: 1 đêm phát hiện 88 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 300 triệu đồng
Đêm 21 và rạng sáng 22/10, lực lượng CSGT Hà Nội đã kiểm soát 331 phương tiện xe tải, xử lý 88 trường hợp vi phạm, trong đó 46 trường hợp xe chở vật liệu xây dựng, tổng số tiền phạt ước tính 297,4 triệu đồng.
Tối 21/10, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội đã phát lệnh, chỉ đạo các đơn vị CSGT địa bàn đồng loạt triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm chuyên đề đối với phương tiện xe tải hoạt động trên địa bàn.
Theo kế hoạch, đúng 20h, các đơn vị thuộc Phòng đồng loạt triển khai các tổ công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến trọng điểm, khu vực có hoạt động vận chuyển, tập kết vật liệu xây dựng, phế thải.
Lực lượng chức năng tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như: chở quá khổ, quá tải, rơi vãi vật liệu, cơi nới thành thùng, biển số mờ, che lấp biển số, tự ý lắp thêm còi đèn, vượt đèn đỏ… vừa tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, vừa ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.
Ghi nhận tại Đội CSGT đường bộ số 7, các tổ công tác bố trí lực lượng tại tuyến Xa La - Phạm Tu, kiểm tra nhiều phương tiện xe tải lưu thông trong đêm. Chỉ trong hơn 2 giờ đầu, tổ công tác đã phát hiện, lập biên bản 3 trường hợp vi phạm chở quá tải và lắp thêm đèn chiếu sáng phía trước, phía sau xe.
Ở địa bàn Đội CSGT đường bộ số 9, lực lượng CSGT làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 32 tập trung kiểm tra các xe chở vật liệu xây dựng, xe bồn trộn bê tông. Qua kiểm tra, đã phát hiện một số trường hợp chở hàng quá tải, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và gây ô nhiễm môi trường.
Trên tuyến đường trục phía Nam Cienco 5, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 10, tiến hành dừng kiểm tra xe tải chở phế thải xây dựng vi phạm về kích thước thành thùng và không che phủ bạt.
Theo Phòng CSGT Hà Nội, trong đợt ra quân này đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác phòng ngừa, kiểm tra, kiểm soát, qua đó kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm nhiều trường hợp vi phạm, góp phần giữ vững trật tự, an toàn giao thông và bảo đảm vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố.
Từ đêm 21 và rạng sáng 22/10, lực lượng CSGT Hà Nội đã xử lý 88 trường hợp vi phạm (trong đó 46 trường hợp xe chở vật liệu xây dựng), tổng số tiền phạt ước tính 297,4 triệu đồng. Các hành vi vi phạm gồm: chở quá tải 32 trường hợp, quá khổ giới hạn 11 trường hợp, chở hàng hoá làm rơi vãi 11 trường hợp...
