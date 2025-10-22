Hỗn loạn ở bến xe Giáp Bát: Xe khách 'vô tư' dừng xe đón khách ở đường Giải Phóng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn

7 giờ trước

GĐXH - Ảnh hưởng của bão số 11 khiến nhiều khu vực ở Thái Nguyên mưa lớn kéo dài, gây ra hàng loạt điểm sạt lở tại các tuyến đường nối xã, vùng đồi núi. Đất đá tràn xuống, cây đổ chắn ngang, nhiều đoạn đường ngập trong bùn lầy khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy hiểm cao.