Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Thi thể cá ông dạt vào bờ biển Nhật Lệ

Thứ ba, 15:18 21/10/2025 | Đời sống
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phối hợp với chính quyền địa phương và người dân tổ chức chôn cất thi thể cá ông trôi dạt vào bờ biển Nhật Lệ.

Sáng 21/10, người dân phát hiện thi thể một con cá heo (còn gọi là cá ông, cá nược) trôi dạt vào biển Nhật Lệ thuộc địa phận phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị. Thi thể cá heo này có chiều dài khoảng 2m, nặng khoảng 150kg, trong tình trạng đang phân hủy.

Thi thể cá ông dạt vào bờ biển Nhật Lệ - Ảnh 1.

Thi thể cá heo nặng khoảng 150kg dạt vào bãi biển Nhật Lệ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhật Lệ phối hợp cùng chính quyền và người dân tiến hành kiểm tra và tổ chức chôn cất cá heo theo phong tục địa phương. Đồng thời phun tiêu độc, khử trùng khu vực để đảm bảo vệ sinh môi trường.

Một số ngư dân địa phương quan niệm, cá ông là vị thần che chở, mang lại bình an và may mắn trong những chuyến biển. Tại nhiều vùng biển, khi phát hiện cá ông dạt vào bờ, người dân thường tổ chức lễ an táng trang trọng rồi lập miếu thờ hoặc lăng mộ để tưởng niệm.

Thi thể cá ông dạt vào bờ biển Nhật Lệ - Ảnh 2.Người dân Hà Tĩnh kịp thời giải cứu cá heo mắc cạn

GĐXH - Phát hiện con cá heo bị mắc cạn, người dân Hà Tĩnh cùng nhau giải cứu, hỗ trợ cá về với biển khơi.

Viễn Phương
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Người dân Hà Tĩnh kịp thời giải cứu cá heo mắc cạn

Người dân Hà Tĩnh kịp thời giải cứu cá heo mắc cạn

Liên tiếp phát hiện xác cá heo dạt vào bờ biển Quảng Bình

Liên tiếp phát hiện xác cá heo dạt vào bờ biển Quảng Bình

Đàn cá heo hơn 100 con bơi tung tăng trên vùng biển Phú Yên

Đàn cá heo hơn 100 con bơi tung tăng trên vùng biển Phú Yên

Video: Màn ‘diễn xiếc’ của đàn cá heo ở vùng biển Đà Nẵng gây chú ý

Video: Màn ‘diễn xiếc’ của đàn cá heo ở vùng biển Đà Nẵng gây chú ý

Đàn cá heo xuất hiện ở biển Phú Yên

Đàn cá heo xuất hiện ở biển Phú Yên

Cùng chuyên mục

Câu chuyện cổ tích giữa đời thường: Thương người cha nghèo vừa mất con, tài xế taxi chở miễn phí 20km

Câu chuyện cổ tích giữa đời thường: Thương người cha nghèo vừa mất con, tài xế taxi chở miễn phí 20km

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Câu chuyện người đàn ông nghèo ở Lào Cai được tài xế taxi giúp đỡ giữa lúc khó khăn được cộng đồng quan tâm và lan truyền vì hành động đẹp.

Ngày sinh Âm lịch của người có sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, càng làm càng phát đạt

Ngày sinh Âm lịch của người có sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, càng làm càng phát đạt

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Những ai sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây thường có sự nghiệp thăng hoa, kinh doanh phát đạt, cuộc sống sung túc và viên mãn.

Chi tiết quy định thủ tục nâng hạng giấy phép lái xe mới nhất 2025, lái xe cần nắm rõ các quy trình

Chi tiết quy định thủ tục nâng hạng giấy phép lái xe mới nhất 2025, lái xe cần nắm rõ các quy trình

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Nâng hạng giấy phép lái xe là hình thức giúp cho giấy phép lái xe có thêm nhiều chức năng. Để được nâng hạng tài xế cần nắm bắt những thông tin gì?

Chiêm ngắm 'báu vật xanh' hàng trăm tuổi 'ngự' tại chùa Tháp ở Ninh Bình

Chiêm ngắm 'báu vật xanh' hàng trăm tuổi 'ngự' tại chùa Tháp ở Ninh Bình

Đời sống - 21 giờ trước

GĐXH - Cùng với di tích đền Trần, chùa Phổ Minh ở Ninh Bình một trong những địa chỉ tâm linh nổi tiếng, gây ấn tượng với du khách và là nơi lưu giữ những “báu vật xanh vô giá” nhưng không phải ai cũng biết.

Hà Nội: 3 xe máy va chạm khiến 1 người tử vong trên cầu Vĩnh Tuy

Hà Nội: 3 xe máy va chạm khiến 1 người tử vong trên cầu Vĩnh Tuy

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Vụ tai nạn giao thông giữa 3 xe máy xảy ra vào trưa 20/10 trên cầu Vĩnh Tuy (TP Hà Nội) khiến 1 người tử vong tại chỗ...

4 con giáp cực may mắn, đón tin vui trên mọi mặt trận từ ngày 20/10

4 con giáp cực may mắn, đón tin vui trên mọi mặt trận từ ngày 20/10

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, từ ngày 20/10 có 4 con giáp dưới đây được quý nhân phù trợ, đón nhận nhiều tin vui trên mọi phương diện của cuộc sống.

Ngày sinh Âm lịch "cất giữ Thần Tài": Càng lớn tuổi càng sung túc, phú quý

Ngày sinh Âm lịch "cất giữ Thần Tài": Càng lớn tuổi càng sung túc, phú quý

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Trong kho tàng tử vi và số học phương Đông, có những ngày sinh Âm lịch được cho là mang năng lượng đặc biệt, như cất giữ "mật mã Thần Tài".

Nhóm đối tượng nào vừa được nhận trợ cấp 500.000 đồng/tháng, được Nhà nước đóng bảo hiểm y tế trong năm 2025?

Nhóm đối tượng nào vừa được nhận trợ cấp 500.000 đồng/tháng, được Nhà nước đóng bảo hiểm y tế trong năm 2025?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Nhóm đối tượng đặc thù sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 500.000 đồng/tháng, đồng thời được Nhà nước đóng bảo hiểm y tế nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo luật định. Dưới đây là thông tin cụ thể.

Top con giáp chu đáo: Càng thân càng thấy ấm lòng

Top con giáp chu đáo: Càng thân càng thấy ấm lòng

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người luôn khiến người khác cảm thấy ấm lòng vì sự tận tâm và chu đáo của họ.

Hai nữ sinh “làm xiếc” trên xe máy điện

Hai nữ sinh “làm xiếc” trên xe máy điện

Đời sống - 1 ngày trước

Cơ quan công an đã xác định và xử lý 2 nữ sinh “làm xiếc” trên xe máy điện gây xôn xao dư luận.

Xem nhiều

4 con giáp cực may mắn, đón tin vui trên mọi mặt trận từ ngày 20/10

4 con giáp cực may mắn, đón tin vui trên mọi mặt trận từ ngày 20/10

Đời sống

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, từ ngày 20/10 có 4 con giáp dưới đây được quý nhân phù trợ, đón nhận nhiều tin vui trên mọi phương diện của cuộc sống.

Top con giáp chu đáo: Càng thân càng thấy ấm lòng

Top con giáp chu đáo: Càng thân càng thấy ấm lòng

Đời sống
Ngày sinh Âm lịch của người có sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, càng làm càng phát đạt

Ngày sinh Âm lịch của người có sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, càng làm càng phát đạt

Đời sống
Ngày sinh Âm lịch "cất giữ Thần Tài": Càng lớn tuổi càng sung túc, phú quý

Ngày sinh Âm lịch "cất giữ Thần Tài": Càng lớn tuổi càng sung túc, phú quý

Đời sống
Nhóm đối tượng nào vừa được nhận trợ cấp 500.000 đồng/tháng, được Nhà nước đóng bảo hiểm y tế trong năm 2025?

Nhóm đối tượng nào vừa được nhận trợ cấp 500.000 đồng/tháng, được Nhà nước đóng bảo hiểm y tế trong năm 2025?

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top