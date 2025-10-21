Thi thể cá ông dạt vào bờ biển Nhật Lệ
GĐXH - Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phối hợp với chính quyền địa phương và người dân tổ chức chôn cất thi thể cá ông trôi dạt vào bờ biển Nhật Lệ.
Sáng 21/10, người dân phát hiện thi thể một con cá heo (còn gọi là cá ông, cá nược) trôi dạt vào biển Nhật Lệ thuộc địa phận phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị. Thi thể cá heo này có chiều dài khoảng 2m, nặng khoảng 150kg, trong tình trạng đang phân hủy.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhật Lệ phối hợp cùng chính quyền và người dân tiến hành kiểm tra và tổ chức chôn cất cá heo theo phong tục địa phương. Đồng thời phun tiêu độc, khử trùng khu vực để đảm bảo vệ sinh môi trường.
Một số ngư dân địa phương quan niệm, cá ông là vị thần che chở, mang lại bình an và may mắn trong những chuyến biển. Tại nhiều vùng biển, khi phát hiện cá ông dạt vào bờ, người dân thường tổ chức lễ an táng trang trọng rồi lập miếu thờ hoặc lăng mộ để tưởng niệm.
