Câu chuyện cổ tích giữa đời thường: Thương người cha nghèo vừa mất con, tài xế taxi chở miễn phí 20km

Thứ ba, 15:25 21/10/2025 | Đời sống
GĐXH - Câu chuyện người đàn ông nghèo ở Lào Cai được tài xế taxi giúp đỡ giữa lúc khó khăn được cộng đồng quan tâm và lan truyền vì hành động đẹp.

Mới đây mạng xã hội đang lan truyền câu chuyện xúc động về người đàn ông nghèo ở Lào Cai được tài xế taxi giúp đỡ giữa lúc khó khăn.

Trên đường về quê xoay tiền chữa bệnh cho con sinh non tại Bệnh viện Bạch Mai, người đàn ông nhận tin con qua đời và vội quay lại bệnh viện. Trong túi chỉ còn 200.000 đồng, anh được tài xế chở miễn phí. Tài xế nói: "Anh cứ yên tâm, em chở giúp về. Coi như có nén nhang cho cháu. Xa xôi gì đâu, có đáng bao nhiêu".

Người thuê xe cố dúi tờ 200 nghìn vào tay tài xế, nhưng tài xế nhất quyết không nhận. Cả hành trình dài chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn và những hơi thở nặng trĩu.

Câu chuyện được chia sẻ khiến cộng đồng mạng xúc động, được gọi là "cổ tích giữa đời thường". Nhiều lời khen ngợi của cộng đồng mạng dưới bài viết đăng tải:

"Tuyệt vời quá tài xế ơi... nếu có dịp gặp e nhận sửa chữa bảo dưỡng xe miễn phí trọn đời cho bác để giúp những hoàn cảnh khó khăn; Làm phúc rồi trời ban phúc; Cảm ơn những lòng tốt của bác tài, chúc bác tài thượng lộ bình an trên con đường làm ăn, chúc gia đình bác tài luôn sống mạnh khỏe và hạnh phúc bên gia đình và người thân; Tuyệt vời, thật ấm lòng... chúc bác tài sức khỏe vạn dặm bình an và may mắn…".

Video: Tài xế taxi Lê Văn Thành từ chối nhận 200.000 đồng của người cha nghèo vừa mất con (Nguồn: VTC News)

Chia sẻ trên VTC News, anh Lê Văn Thành (SN 1989) xác nhận anh chính là tài xế trong câu chuyện đang được chia sẻ.

Anh Thành cho biết, ngày 18/10, anh nhận một cuốc xe qua ứng dụng, từ khu vực bến xe buýt Khu công nghiệp Bắc Thăng Long đến Bệnh viện Bạch Mai (khoảng 20km), giá hơn 100.000 đồng. Người đặt xe không phải hành khách mà là người đi đường đặt giúp.

"Khi người đàn ông bước lên xe, tôi thấy anh ấy khác lạ, ôm mặt khóc nức nở, chỉ nói được câu đứt quãng: Anh cho em ra Bệnh viện Bạch Mai. Tôi hỏi có chuyện gì, anh chỉ im lặng rơi nước mắt", tài xế Thành nhớ lại.

Theo lời kể của người thuê xe, do làm việc nặng nên vợ anh này đẻ non, phải chuyển tuyến từ bệnh viện tỉnh xuống Bệnh viện Bạch Mai: "Thuê xe từ trên đó xuống dưới này hết 3 triệu, có 2 bố con xuống thôi, vợ em vẫn nằm ở viện trên quê".

Sau 4 ngày con nằm lồng kính, anh phải về quê để xoay xở tiền đóng viện phí. Tuy nhiên, khi anh vừa đi được một đoạn thì bác sĩ báo con anh đã mất và gọi anh quay lại đón con.

Suốt chặng đường, anh Thành vừa tập trung lái xe, vừa hỏi thăm hoàn cảnh và động viên người cha cố gắng vượt qua nỗi đau lớn này.

Được biết, người đàn ông thuê xe quê ở gần TP Yên Bái (cũ). Gia đình hoàn cảnh. Những lúc khó khăn như thế này, chỉ có hai vợ chồng tự xoay xở, không có người thân giúp đỡ. Khi con được chuyển xuống Bệnh viện Bạch Mai, cũng chỉ nằm lồng kính một mình cho tới khi qua đời.

Câu chuyện cổ tích giữa đời thường: Thương người cha nghèo vừa mất con, tài xế taxi chở miễn phí 20km - Ảnh 1.

Hình ảnh người đàn ông đưa tiền cho tài xế taxi nhưng tài xế từ chối không nhận.

Giải thích về quyết định của mình anh Thành cho biết: "Gia đình anh đi làm anh còn kiếm được, gọi là có nén nhang cho cháu có sao đâu". Khi xe dừng trước cổng Bệnh viện Bạch Mai, anh Thành mở cửa và trả lại tờ tiền cho người đàn ông.

Không chỉ miễn phí cuốc xe, anh Thành còn cố gắng kết nối người cha với một nhóm thiện nguyện chuyên chở bệnh nhân đã qua đời về quê với mức giá 0 đồng, giúp anh có thể đưa con về quê an toàn. Tuy nhiên, người đàn ông nói rằng anh cần vào bệnh viện làm thủ tục đón con trước rồi mới tính tiếp chuyện xe.

Sau khi câu chuyện được lan truyền, anh Thành cho biết bản thân rất bất ngờ. "Việc từ chối nhận tiền trong hoàn cảnh đó là một hành động rất bình thường của những người làm nghề lái xe. Quãng đường cũng không quá dài, không đáng gì so với nỗi đau của người cha. Tôi không ngờ câu chuyện lại được cộng đồng quan tâm và lan truyền nhiều đến vậy", VTC News dẫn lời của lái xe Thành.

L.Vũ (th)
