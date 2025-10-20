Hà Nội: 3 xe máy va chạm khiến 1 người tử vong trên cầu Vĩnh Tuy
GĐXH - Vụ tai nạn giao thông giữa 3 xe máy xảy ra vào trưa 20/10 trên cầu Vĩnh Tuy (TP Hà Nội) khiến 1 người tử vong tại chỗ...
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ ngày 20/10, trên cầu Vĩnh Tuy (đoạn qua phường Long Biên, TP Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 3 xe máy, khiến một người tử vong.
Thời điểm trên, một người điều khiển xe máy có gắn giá chở hàng (chưa rõ biển số và danh tính) lưu thông trên cầu Vĩnh Tuy, hướng từ Long Biên đi Vĩnh Tuy đã xảy ra va chạm với một xe máy khác do người phụ nữ điều khiển (chưa rõ danh tính, biển kiểm soát).
Cú va chạm khiến người phụ nữ ngã mạnh xuống đường, tử vong tại chỗ. Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường chia sẻ, người điều khiển xe máy gắn giá chở hàng sau vụ tai nạn đã nhảy xuống sông, nên đã báo lực lượng chức năng đến tìm kiếm.
Thông tin từ Đội Cảnh sát giao đường bộ số 4 – Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) cho biết, ngay sau khi xảy ra tai nạn, đơn vị đã cử lực lượng tới hiện trường phối hợp xử lý vụ việc.
Về thông tin có người nhảy cầu, đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 cho biết đây là thông tin không chính xác. Được biết, chiều cùng ngày, tài xế xe máy liên quan đến vụ tai nạn đã có mặt và đang làm việc với Công an phường Long Biên.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
4 con giáp cực may mắn, đón tin vui trên mọi mặt trận từ ngày 20/10Đời sống - 7 giờ trước
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, từ ngày 20/10 có 4 con giáp dưới đây được quý nhân phù trợ, đón nhận nhiều tin vui trên mọi phương diện của cuộc sống.
Ngày sinh Âm lịch "cất giữ Thần Tài": Càng lớn tuổi càng sung túc, phú quýĐời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Trong kho tàng tử vi và số học phương Đông, có những ngày sinh Âm lịch được cho là mang năng lượng đặc biệt, như cất giữ "mật mã Thần Tài".
Nhóm đối tượng nào vừa được nhận trợ cấp 500.000 đồng/tháng, được Nhà nước đóng bảo hiểm y tế trong năm 2025?Đời sống - 9 giờ trước
GĐXH - Nhóm đối tượng đặc thù sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 500.000 đồng/tháng, đồng thời được Nhà nước đóng bảo hiểm y tế nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo luật định. Dưới đây là thông tin cụ thể.
Top con giáp chu đáo: Càng thân càng thấy ấm lòngĐời sống - 21 giờ trước
GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người luôn khiến người khác cảm thấy ấm lòng vì sự tận tâm và chu đáo của họ.
Hai nữ sinh “làm xiếc” trên xe máy điệnĐời sống - 21 giờ trước
Cơ quan công an đã xác định và xử lý 2 nữ sinh “làm xiếc” trên xe máy điện gây xôn xao dư luận.
Thăm thủ phủ cây cảnh lớn nhất Ninh Bình hồi sinh để kịp phục vụ TếtĐời sống - 21 giờ trước
GĐXH - Người dân làng nghề trông hoa, cây cảnh ở phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình bắt đầu dọn dẹp, trồng lại cây sau ảnh hưởng của bão.
Tháng sinh Âm lịch của người biết nắm bắt thời cơ: Càng trưởng thành càng tỏa sángĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Dưới đây là những tháng sinh Âm lịch cát tường, tượng trưng cho sự nhạy bén, bền bỉ và khả năng tỏa sáng không giới hạn.
Không khí lạnh tăng cường tràn về miền Bắc, có nơi dưới 16°CĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Sáng 19/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Từ 20-22/10 không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác.
Các khoản giảm trừ người dân cần biết trước khi nộp thuế thu nhập cá nhân 2026Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Dưới đây là các khoản giảm trừ người dân cần biết khi tính thuế thu nhập cá nhân 2026.
Hàng xóm xót xa hai vợ chồng ở Ninh Bình: Người tử vong trong bể nước, người bị thươngĐời sống - 1 ngày trước
Hàng xóm chia sẻ, gia đình ông N. xưa nay sống hiền lành, tình cảm nên khi nghe tin hai vợ chồng một người mất, một người bị thương nặng, ai cũng bàng hoàng, thương xót.
Những lời chúc hay, ý nghĩa chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10Đời sống
GĐXH - Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 không chỉ là dịp tôn vinh những người phụ nữ trong gia đình, người bà, người chị, đồng nghiệp… mà còn là cơ hội tuyệt vời để gửi lời chúc hay, ý nghĩa đến người mình yêu quý.