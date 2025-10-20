Hà Nội: 3 xe máy va chạm khiến 1 người tử vong trên cầu Vĩnh Tuy

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ ngày 20/10, trên cầu Vĩnh Tuy (đoạn qua phường Long Biên, TP Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 3 xe máy, khiến một người tử vong.

Thời điểm trên, một người điều khiển xe máy có gắn giá chở hàng (chưa rõ biển số và danh tính) lưu thông trên cầu Vĩnh Tuy, hướng từ Long Biên đi Vĩnh Tuy đã xảy ra va chạm với một xe máy khác do người phụ nữ điều khiển (chưa rõ danh tính, biển kiểm soát).

Vụ tai nạn giao thông trên cầu Vĩnh Tuy trưa 20/10 khiến 1 người tử vong tại chỗ. Ảnh: L.N

Cú va chạm khiến người phụ nữ ngã mạnh xuống đường, tử vong tại chỗ. Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường chia sẻ, người điều khiển xe máy gắn giá chở hàng sau vụ tai nạn đã nhảy xuống sông, nên đã báo lực lượng chức năng đến tìm kiếm.

Thông tin từ Đội Cảnh sát giao đường bộ số 4 – Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) cho biết, ngay sau khi xảy ra tai nạn, đơn vị đã cử lực lượng tới hiện trường phối hợp xử lý vụ việc.

Về thông tin có người nhảy cầu, đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 cho biết đây là thông tin không chính xác. Được biết, chiều cùng ngày, tài xế xe máy liên quan đến vụ tai nạn đã có mặt và đang làm việc với Công an phường Long Biên.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.