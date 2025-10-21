Mới nhất
Ngày sinh Âm lịch của người có sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, càng làm càng phát đạt

Thứ ba, 09:11 21/10/2025 | Đời sống
GĐXH - Những ai sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây thường có sự nghiệp thăng hoa, kinh doanh phát đạt, cuộc sống sung túc và viên mãn.

Trong tử vi, ngày sinh Âm lịch không chỉ ảnh hưởng đến vận mệnh tình duyên mà còn chi phối mạnh mẽ đường công danh, sự nghiệp của mỗi người. Có những người ngay từ khi sinh ra đã mang trong mình "mã số" thành công, gặp nhiều may mắn, được quý nhân phù trợ, làm việc gì cũng thuận lợi.

Người sinh ngày 2 và 8 Âm lịch: Tài năng xuất chúng, sự nghiệp thăng tiến nhanh

Ngày sinh Âm lịch của người có sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, càng làm càng phát đạt - Ảnh 1.

Nhờ sự kiên trì và tầm nhìn xa, người sinh ngày 2 và 8 Âm lịch thường có bước tiến nhanh trong sự nghiệp. Ảnh minh họa

Theo tử vi, người sinh ngày 2 và 8 Âm lịch thường thể hiện năng lực nổi bật, có đầu óc tổ chức và khả năng giải quyết vấn đề rất linh hoạt. 

Họ có tố chất của người lãnh đạo, luôn biết cách tận dụng thế mạnh của bản thân để đạt hiệu quả cao nhất trong công việc.

Nhờ sự kiên trì và tầm nhìn xa, người sinh vào hai ngày Âm lịch này thường có bước tiến nhanh trong sự nghiệp. 

Họ không chỉ vượt xa kỳ vọng của bản thân mà còn chiếm được vị trí vững chắc trong tập thể, được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp nể phục.

Họ cũng là người có chí tiến thủ, sẵn sàng học hỏi, thích nghi nhanh với môi trường mới nên càng về sau, sự nghiệp càng vững vàng, tài lộc ngày càng dồi dào.

Người sinh ngày 15 và 18 Âm lịch: Kinh doanh phát đạt, quý nhân phù trợ

Ngày sinh Âm lịch của người có sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, càng làm càng phát đạt - Ảnh 2.

Nhờ khả năng giao tiếp khéo léo và trực giác nhạy bén, người sinh vào ngày 15 và 18 Âm lịch dễ dàng xây dựng được mạng lưới quan hệ tốt, được đồng nghiệp, đối tác tin tưởng. Ảnh minh họa

Theo tử vi, người sinh ngày 15 và 18 Âm lịch là mẫu người có tư duy độc lập, dám nghĩ dám làm. 

Họ đặc biệt có duyên với việc phát triển kinh doanh, buôn bán hay đầu tư. Mỗi khi có ý tưởng mới, họ thường được người xung quanh hỗ trợ nhiệt tình, biến ý tưởng thành hiện thực.

Nhờ khả năng giao tiếp khéo léo và trực giác nhạy bén, người sinh vào hai ngày Âm lịch này dễ dàng xây dựng được mạng lưới quan hệ tốt, được đồng nghiệp, đối tác tin tưởng. 

Sự nghiệp của họ thường tiến triển nhanh, gặp nhiều may mắn, "thuận buồm xuôi gió" trên mọi nẻo đường.

Về lâu dài, họ có xu hướng trở thành người có địa vị, sở hữu khối tài sản đáng kể. Mỗi bước đi đều có sự dẫn dắt của quý nhân, giúp họ luôn vững vàng dù gặp biến cố.

Người sinh ngày 21 và 26 Âm lịch: Khéo ăn nói, quý nhân giúp đỡ, sự nghiệp hanh thông

Ngày sinh Âm lịch của người có sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, càng làm càng phát đạt - Ảnh 3.

Người sinh vào 21 và 26 Âm lịch còn được quý nhân phù trợ, giúp đỡ đúng lúc, nhờ đó mà sự nghiệp ngày càng ổn định, tài lộc dồi dào. Ảnh minh họa

Theo tử vi, người sinh ngày 21 và 26 Âm lịch thường là những người giao tiếp giỏi, linh hoạt và có khả năng thích nghi cao. 

Họ biết cách nắm bắt tâm lý người khác, nhờ đó mà tạo được thiện cảm và sự tin cậy trong công việc.

Khi đối mặt với thử thách, họ vẫn giữ được sự bình tĩnh, tỉnh táo để xử lý mọi vấn đề một cách khôn ngoan. 

Bên cạnh đó, người sinh vào hai ngày Âm lịch này còn được quý nhân phù trợ, giúp đỡ đúng lúc, nhờ đó mà sự nghiệp ngày càng ổn định, tài lộc dồi dào.

Trong thời gian tới, vận trình công danh của họ được dự báo sẽ khởi sắc mạnh mẽ. Những người làm kinh doanh sẽ gặt hái lợi nhuận lớn, mở rộng quy mô hoặc tìm được hướng đi mới đầy tiềm năng. 

Dù gặp khó khăn, họ vẫn giữ tinh thần lạc quan, vững vàng tiến bước nên sớm đạt được thành công như mong đợi.

6 ngày Âm lịch của người may mắn

Mỗi ngày sinh Âm lịch đều ẩn chứa những "mã số" may mắn riêng. Người sinh vào ngày 2, 8, 15, 18, 21 và 26 Âm lịch thường được trời phú cho năng lực, bản lĩnh và sự kiên định, những yếu tố giúp họ thành công hơn người.

Dù đi theo con đường nào, họ cũng dễ gặp được người dẫn dắt, có cơ hội phát triển và gây dựng được nền tảng sự nghiệp vững chắc. 

Với tinh thần không ngừng học hỏi và ý chí bền bỉ, cuộc sống của họ ngày càng sung túc, viên mãn và đáng ngưỡng mộ.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Tháng sinh Âm lịch của người biết nắm bắt thời cơ: Càng trưởng thành càng tỏa sángTháng sinh Âm lịch của người biết nắm bắt thời cơ: Càng trưởng thành càng tỏa sáng

GĐXH - Dưới đây là những tháng sinh Âm lịch cát tường, tượng trưng cho sự nhạy bén, bền bỉ và khả năng tỏa sáng không giới hạn.

Bách Hợp (t/h)
