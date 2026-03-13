Hà Nội: Tháp Rùa và loạt công trình di sản dự kiến được cải tạo, nâng cấp trong tầm nhìn 100 năm
GĐXH - Trong đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đang được lấy ý kiến nhân dân, Tháp Rùa cùng nhiều công trình biểu tượng lịch sử sẽ được cải tạo, nâng cấp cảnh quan.
Trong nỗ lực hoàn thiện định hướng phát triển bền vững cho Thủ đô, UBND TP Hà Nội đang triển khai lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân đối với đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.
Đây là bước đi quan trọng nhằm huy động trí tuệ và tâm huyết của cộng đồng, tạo cơ sở khoa học và tính khả thi cao để xây dựng một bản quy hoạch không chỉ đáp ứng yêu cầu hiện tại mà còn định hình diện mạo Hà Nội trong tương lai xa.
Theo định hướng của đồ án, một trong những nội dung trọng tâm là việc cải tạo và nâng cấp cảnh quan cho các công trình kiến trúc điểm nhấn hiện hữu vốn đã trở thành biểu tượng lịch sử và văn hóa của thành phố.
Hà Nội dự kiến sẽ làm mới không gian quanh các địa danh tiêu biểu như Quảng trường Ba Đình, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, chùa Một Cột, Cột cờ Hà Nội hay Tháp Rùa. Những công trình khác như Nhà hát Lớn, Ô Quan Chưởng và thành cổ Sơn Tây cũng nằm trong kế hoạch chỉnh trang, bên cạnh các biểu tượng hiện đại như Trung tâm Hội nghị Quốc gia và tòa nhà Keangnam, nhằm tạo nên sự kết nối hài hòa giữa giá trị truyền thống và nhịp sống đương đại.
Bên cạnh việc bảo tồn di sản, thành phố còn tham vọng thiết lập các công trình điểm nhấn mới tại những vị trí chiến lược như các nút giao chính và khu vực cửa ngõ Đông Anh. Tầm nhìn này mở rộng ra các trung tâm đô thị vệ tinh và thành phố mới phía Tây như Xuân Mai hay các trục không gian quan trọng dọc sông Hồng và sông Đáy.
Các công trình mới này được kỳ vọng sẽ tạo nên diện mạo đột phá cho các khu vực phát triển như Nhà hát quốc gia, Trung tâm Triển lãm quốc gia hay Khu liên hợp thể thao phía Bắc, đồng thời tận dụng tối đa cảnh quan thiên nhiên tại núi Ba Vì, Sóc Sơn và Hương Tích để tạo ra những không gian mở xanh mát dọc các tuyến sông Tích và sông Nhuệ.
Đặc biệt, đồ án quy hoạch lần này đặt ra yêu cầu kiểm soát hết sức chặt chẽ đối với tầng cao công trình để phù hợp với đặc điểm địa hình và khả năng đáp ứng của hạ tầng kỹ thuật. Việc hạn chế xây dựng nhà cao tầng tại các khu vực ven núi và ven sông được coi là nguyên tắc then chốt nhằm bảo vệ tầm nhìn từ đô thị ra các không gian mở lớn, tránh tình trạng bị che chắn hay làm biến dạng địa hình tự nhiên tại các vùng đồi núi. Điều này không chỉ giúp bảo tồn không gian các di tích lịch sử lân cận mà còn đảm bảo môi trường sinh thái được tôn trọng tuyệt đối.
Việc lấy ý kiến Nhân dân lúc này đóng vai trò là "màng lọc" quan trọng để các nhà quản lý hoàn thiện bản đồ án quy hoạch. Những đóng góp thiết thực của người dân sẽ giúp thành phố đạt được mục tiêu phát triển bền vững, nơi mà các công trình kiến trúc mới và cũ không chỉ tồn tại song hành mà còn cùng nhau tôn vinh bản sắc độc đáo của một Thủ đô ngàn năm văn hiến đang vươn mình mạnh mẽ trong thế kỷ mới.
