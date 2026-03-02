Ninh Bình: Siết chặt an ninh phục vụ Lễ khai Ấn Đền Trần năm 2026
GĐXH - Trước thời điểm diễn ra cao điểm Lễ khai Ấn Xuân Bính Ngọ 2026 tại Đền Trần Nam Định, lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình đã đồng loạt triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông, phòng cháy chữa cháy… sẵn sàng đón lượng lớn du khách về dự lễ và xin Ấn trong những ngày chính hội.
Ngày 2/3, ghi nhận của phóng viên tại khu vực Đền Trần Nam Định cho thấy công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), trật tự an toàn giao thông (TTATGT) phục vụ Lễ khai Ấn Xuân Bính Ngọ 2026 đã được lực lượng Công an tỉnh triển khai đồng bộ, chặt chẽ.
Từ sáng sớm, lực lượng công an đã có mặt tại các khu vực trọng điểm quanh đền. Đến chiều những hàng rào sắt được dựng lên, các chốt kiểm soát được thiết lập nhiều lớp nhằm chủ động điều tiết dòng người và phương tiện khi lượng du khách đổ về ngày một đông. Cảnh sát giao thông đứng tại các nút giao thông chính, phân luồng, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn, tránh ùn tắc cục bộ.
Theo kế hoạch của tỉnh, Lễ khai Ấn Đền Trần diễn ra từ ngày 27/2 đến 3/3/2026 (tức từ ngày 11 đến ngày 15 tháng Giêng năm Bính Ngọ) với 3 nghi lễ truyền thống: Lễ rước kiệu Ngọc Lộ vào sáng 11 tháng Giêng; Lễ rước Nước, tế Cá vào sáng 12 tháng Giêng; và Lễ khai Ấn diễn ra vào giờ Tý đêm 14 rạng sáng 15 tháng Giêng. Từ 5 giờ sáng ngày 15 tháng Giêng, Ban Tổ chức thực hiện phát Ấn cho nhân dân, du khách tại 3 địa điểm: Nhà Giải Vũ, Nhà Trưng bày và Đền Trùng Hoa.
Dự báo năm nay lượng người về dự lễ và xin Ấn sẽ tăng cao hơn những năm trước, Công an tỉnh Ninh Bình đã xây dựng phương án bảo vệ nhiều vòng, kết hợp giữa lực lượng Công an tỉnh, Công an phường Nam Định và các đơn vị liên quan. Các tổ tuần tra, canh gác được bố trí cả bên trong và bên ngoài khu di tích, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, tài sản và các hoạt động tín ngưỡng. Lực lượng Cảnh sát giao thông triển khai phương án dẫn đoàn, phân luồng từ xa; tăng cường tuần tra trên các tuyến trọng điểm dẫn về khu vực đền.
Trong khi đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ chủ động kiểm tra, rà soát hệ thống điện, khu vực thắp hương, bố trí phương tiện thường trực, sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai phương án bảo đảm ANTT, Đại tá Mai Đại Trưng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình yêu cầu toàn thể cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, bám sát vị trí, nhiệm vụ được phân công; tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho đại biểu, du khách và nhân dân tham gia lễ hội.
Lễ khai Ấn Đền Trần mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tưởng nhớ công lao to lớn của Vương triều Trần trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước, đồng thời gửi gắm ước vọng quốc thái dân an, xã hội ổn định, mọi nhà “Tích phúc vô cương”. Không chỉ là hoạt động tín ngưỡng truyền thống, đây còn là dịp để cộng đồng sum họp, thắt chặt tình đoàn kết, bồi đắp niềm tự hào về quê hương, đất nước.
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, phương án chặt chẽ và tinh thần chủ động của lực lượng chức năng, Lễ khai Ấn, phát Ấn Đền Trần Xuân Bính Ngọ 2026 được kỳ vọng sẽ diễn ra an toàn, trang nghiêm, góp phần xây dựng hình ảnh Ninh Bình văn hóa, văn minh, thân thiện trong mắt du khách thập phương.
Video tấp nập người dân đến Lễ khai Ấn Đền Trần năm 2026:
