Mua 2 lọ tinh dầu chứa ma túy rồi mang đi giao khách, 2 đối tượng bị bắt

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Ngày 26/9, Công an TP Hà Nội thông tin, ngày 17/9/2026, qua công tác tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, Công an phường Yên Nghĩa phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng đang mang ma túy đi giao bán cho khách tại khu vực cầu Mai Lĩnh.

Qua làm việc, N.H.H (SN 2006, trú tại TDP Thụy Dương, phường Chương Mỹ, TP Hà Nội) và H.Đ.T (SN 2008, trú tại TDP Phú Hoàng Giáp, phường Chương Mỹ, TP Hà Nội) đã khai nhận hành vi vi phạm và tự nguyện giao nộp các tang vật liên quan.

Khẩn trương điều tra mở rộng, Công an phường Yên Nghĩa tiếp tục làm rõ N.T.N (SN 2007, trú tại TDP Thụy Dương, phường Chương Mỹ, TP Hà Nội) là người đã bán 2 lọ tinh dầu chứa chất ma túy cho N.H.H.

Các đối tượng tại cơ quan công an - (ảnh CAHN).

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, quy định tại khoản 1 Điều 251 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Qua vụ việc, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia mua bán, tàng trữ hoặc sử dụng các sản phẩm có chứa chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào.

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân chủ động phối hợp, cung cấp thông tin kịp thời cho cơ quan công an khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn, góp phần phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy, hướng tới xây dựng xã, phường không ma túy trên địa bàn thành phố.

