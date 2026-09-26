Hà Nội: Bắt giữ loạt đối tượng trong đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

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Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, vào tối ngày 18/8/2026, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra và kiểm tra hành chính, Công an phường Kim Liên đã tiến hành kiểm tra đối với P.V.A (sinh năm 2005, trú tại phường Lĩnh Nam, TP Hà Nội) – là nhân viên giao hàng công nghệ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong người này có 1 túi nilon chứa chất nghi là ma túy.

Đấu tranh nhanh chóng tại chỗ, cơ quan công an đã xác định được người trực tiếp giao gói hàng chứa ma túy cho nam shipper này chính là Vũ Chí Thiện (sinh năm 1993, trú tại phường Tương Mai, TP Hà Nội).

Vũ Chí Thiện và tang vật thu giữ. Ảnh: CAHN

Ngay sau khi xác định rõ nghi phạm chủ mưu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã lập tức tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Vũ Chí Thiện tại phường Tương Mai. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ gần 300 gram ma túy tổng hợp gồm các chất Methamphetamine, Ketamin, MDMA, Cocain...

Toàn bộ số ma túy này được các đối tượng tinh vi ngụy trang trong nhiều loại túi, gói mang nhãn hiệu khác nhau nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan công an tiếp tục bắt giữ các đối tượng có liên quan trực tiếp đến hành vi mua bán để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: Phan Đoàn Kiều Trúc (sinh năm 2002, thường trú tại thôn Trung Hòa, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk); Nguyễn Mai Hoa (sinh năm 2001, thường trú tại thôn 6 Thành Kim, xã Kim Tân, tỉnh Thanh Hóa).

Hai đối tượng Phan Đoàn Kiều Trúc và Nguyễn Mai Hoa. Ảnh: CAHN

Bên cạnh đó, Công an phường cũng tiến hành triệu tập Bùi Tú Ngọc (sinh năm 1998; trú tại phường Bạch Mai, TP Hà Nội) – là vợ của Vũ Chí Thiện – để làm rõ hành vi “Không tố giác tội phạm”.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Vũ Chí Thiện về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” theo khoản 4, Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố Phan Đoàn Kiều Trúc và Nguyễn Mai Hoa về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo khoản 1, Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Bùi Tú Ngọc bị khởi tố về hành vi “Không tố giác tội phạm” theo khoản 1, Điều 390 Bộ luật Hình sự.

Vụ án hiện đang tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật.

Giang hồ mạng 'Đức Cộng' bị bắt về hành vi tổ chức sử dụng ma túy GĐXH - Nguyễn Minh Đức (SN 1981), được biết đến với tên “Đức Cộng”, vừa bị Công an tỉnh Ninh Bình bắt giữ để điều tra về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.



