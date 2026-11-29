Thông tin từ Công an TP Bắc Ninh cho biết, vào ngày 27/11 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) Công an thành phố Bắc Ninh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Nhật Linh (SN 1983, hộ khẩu thường trú tại số nhà 14, đường Lê Lý, phường Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo tài liệu điều tra, trong khoảng thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 9/2022, Nguyễn Nhật Linh sử dụng tư cách pháp nhân là Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhật Thành và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty bất động sản Trung Thành Land để đưa ra các thông tin gian dối.

Cơ quan điều tra thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Nhật Linh. Ảnh: Công an TP Bắc Ninh

Cụ thể, đối tượng kêu gọi, huy động vốn của nhiều cá nhân dưới hình thức ký kết hợp đồng góp vốn kinh doanh, hợp tác đầu tư các dự án khu dân cư, dịch vụ. Tuy nhiên, toàn bộ các dự án này đều chưa được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, sau khi nhận tiền huy động vốn từ các cá nhân, Nguyễn Nhật Linh không triển khai thực hiện dự án mà sử dụng toàn bộ số tiền để trả nợ cũ và chi tiêu cá nhân.

Bằng thủ đoạn nêu trên, Nguyễn Nhật Linh đã chiếm đoạt của anh N.Đ.T., anh P.T.M., chị Đ.T.L. và anh T.V.C. tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã triển khai các quyết định tố tụng đối với bị can. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng, làm rõ vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.