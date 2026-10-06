Hà Nội: Bắt giữ nhóm đối tượng mua bán, tàng trữ ma túy tại khu vực Bệnh viện K cơ sở Tân Triều

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GĐXH - Trong quá trình kiểm tra hành chính tại khu vực Bệnh viện K – Cơ sở Tân Triều, Công an phường Thanh Liệt (Hà Nội) đã phát hiện, bắt giữ 5 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 6/10, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, vào ngày 03/10, qua công tác kiểm tra hành chính tại khu vực Bệnh viện K – Cơ sở Tân Triều (đoạn qua tuyến đường Phạm Tu), Công an phường Thanh Liệt đã phát hiện 5 đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy. 

Lực lượng chức năng nhanh chóng khống chế, kiểm tra và thu giữ tang vật gồm 0,113 gam ma túy loại Heroin cùng nhiều dụng cụ liên quan.

Danh tính của các đối tượng nhanh chóng được làm rõ, đều là những người trú tại Hà Nội, bao gồm: Lê Công Đương (sinh năm 1989), Dư Văn Tuấn (sinh năm 1985), Hoàng Văn Hướng (sinh năm 1991), Nguyễn Hữu Hà (sinh năm 1992) và Đặng Anh Dũng (sinh năm 2006).

Hà Nội: Bắt giữ nhóm đối tượng mua bán, tàng trữ ma túy tại khu vực Bệnh viện K cơ sở Tân Triều - Ảnh 1.

Các đối tượng tại trụ sở Công an phường. Ảnh: CAHN

Ngay sau khi được đưa về trụ sở, các đối tượng đã bước đầu cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an phường Thanh Liệt đã tiến hành lập hồ sơ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các phòng chức năng để phân loại, xử lý nghiêm minh từng trường hợp theo đúng quy định pháp luật:

Đối với Dư Văn Tuấn, cơ quan điều tra xác định đối tượng này phạm vào hai tội danh gồm "Mua bán trái phép chất ma túy" (quy định tại khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự) và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" (quy định tại Điều 255 Bộ luật Hình sự).

Cùng chung hành vi mua bán trái phép chất ma túy, đối tượng Nguyễn Hữu Hà cũng bị xử lý theo khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Trong khi đó, Lê Công Đương bị xử lý về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy" theo khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Riêng hai đối tượng Đặng Anh DũngHoàng Văn Hướng do có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, cơ quan chức năng đã lập hồ sơ và tiến hành đưa đi cai nghiện theo đúng quy định.

Việc kịp thời phát hiện và xử lý nhóm đối tượng trên không chỉ thể hiện tinh thần quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy của Công an phường Thanh Liệt, mà còn góp phần giữ gìn sự bình yên, an toàn cho khu vực xung quanh các cơ sở y tế lớn trên địa bàn Thủ đô.

Hà Nội: Bắt giữ nhóm đối tượng mua bán, tàng trữ ma túy tại khu vực Bệnh viện K cơ sở Tân Triều - Ảnh 2.Tăng cường quản lý tiền chất, hóa chất có nguy cơ bị lợi dụng sản xuất ma túy

GĐXH - Công an Nghệ An đề nghị doanh nghiệp, hộ kinh doanh tăng cường quản lý tiền chất, dược chất, hóa chất, bảo đảm sử dụng đúng mục đích.

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