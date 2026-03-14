Hà Nội trước thềm ‘Ngày hội non sông’

Sự tận tụy của cán bộ cơ sở

Tại Tổ bầu cử số 6, phường Hồng Hà, ông Trần Hùng Tuấn (Bí thư chi bộ Tổ dân phố số 5, Tổ trưởng tổ bầu cử số 6 của Ban bầu cử số 2) cho biết công tác chuẩn bị đã đạt khoảng 95% khối lượng công việc. Theo đúng lộ trình, từ ngày 2/2, danh sách cử tri đã được niêm yết công khai và đến ngày 26/2, thông tin các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp cũng đã được đưa đến với nhân dân.

Áp lực công việc đối với các thành viên tổ bầu cử năm nay rất lớn khi hai điểm bầu cử trước đây được dồn lại làm một. Ông Tuấn chia sẻ rằng mỗi thành viên phải nỗ lực làm việc gấp đôi, gấp ba so với trước đây. Để đảm bảo quy trình diễn ra an toàn và đúng luật, tổ đã bám sát mọi công việc, từ kiểm tra thẻ cử tri, phối hợp cùng lực lượng công an đảm bảo an ninh, cho đến việc họp rà soát lần cuối trước khi báo cáo lên cấp trên. Hiện tại, tổ đang hoàn thiện những chi tiết cuối cùng như lắp đặt thêm biển chỉ dẫn lối đi để người dân dễ nhận biết và thực hiện quyền công dân một cách thuận tiện nhất.

Tổ công tác kiểm tra khu vực bầu cử tại phường Cầu Giấy.

Cùng chung không khí khẩn trương đó, tại phường Cầu Giấy, ông Nguyễn Đức Hòe (Tổ trưởng Tổ bầu cử số 6, đơn vị bầu cử số 2) thông tin việc phát thẻ cử tri đến từng hộ gia đình đã được triển khai từ ngày 9/3 và đến nay cơ bản hoàn thành 100%. Với 1.335 cử tri trên địa bàn, tổ đã phân công nhiệm vụ rất rõ ràng cho 17 thành viên chính thức, từ khâu rà soát danh sách đến trực tiếp đón và tuyên truyền cho người dân.

Một điểm mới nổi bật trong kỳ bầu cử nhiệm kỳ 2026 - 2031 này là việc ứng dụng công nghệ vào khâu kiểm phiếu. Ông Hòe cho biết: “Chúng tôi sẽ tập trung tập huấn kỹ năng bỏ phiếu và đặc biệt là khâu kiểm phiếu trên máy”. Với kinh nghiệm qua 3 nhiệm kỳ làm công tác bầu cử, ông nhận định rằng sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất từ phía chính quyền địa phương năm nay giúp anh em ở cơ sở tự tin hơn rất nhiều. Việc được tiếp quản trụ sở cũ của UBND phường Dịch Vọng với vị trí đắc địa cũng là điều kiện thuận lợi để Tổ bầu cử số 6 tổ chức ngày hội thành công.

Sáng tạo trong tuyên truyền và vận động quần chúng

Bà Lê Thị Thu Trang (Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phường Cầu Giấy) cho biết đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để kêu gọi các tầng lớp nhân dân tham gia. Mặt trận đã thực hiện nghiêm túc ba quy trình hiệp thương để lập danh sách những người ứng cử và tổ chức nhiều hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, hội nghị mạn đàm để nhân dân hiểu rõ về các ứng cử viên.

Công tác tuyên truyền năm nay đặc biệt chú trọng đến sự sáng tạo và ứng dụng công nghệ. Một số hoạt động tiêu biểu có thể kể đến như: Đoàn Thanh niên triển khai các sản phẩm AI bầu cử, ấn phẩm tuyên truyền số hóa để tăng cường khả năng truyền thông trên các kênh mạng xã hội. Hoạt động cộng đồng nhiều ý nghĩa như ngày hội hiến máu Xuân hồng, đồng diễn dân vũ và thi tiểu phẩm “Lá phiếu niềm tin”. Chỉnh trang đô thị thông qua việc triển khai các mô hình “ngõ phố hạnh phúc”, treo cờ hoa rực rỡ tại từng ngõ xóm để tạo không khí rộn ràng.

Phường Hồng Hà (TP Hà Nội) chuẩn bị sẵn sàng cho ngày hội lớn non sông.

Đến thời điểm hiện tại, phường đã cấp phát 51.181 thẻ cử tri. Bà Trang nhấn mạnh, ngoài chuyên môn, cán bộ cơ sở hiện nay cần có kỹ năng dân vận khéo léo và am hiểu về công nghệ để gắn bó mật thiết với nhân dân, từ đó đảm bảo quyền lợi của mọi công dân, kể cả những cử tri vãng lai.

Ông Bùi Tuấn Anh (Bí thư Đảng ủy phường Hồng Hà, TP Hà Nội) cho biết công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã chuẩn bị sẵn sàng. Từ Bí thư chi bộ, Tổ dân phố cho đến các Ban Công tác Mặt trận khu dân cư cùng với hệ thống chính trị của phường đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi công tác cần thiết, từ trang trí, phiếu bầu cho đến danh sách cử tri và sẵn sàng tổ chức ngày hội non sông để các cử tri bỏ phiếu thành công.

"Địa bàn phường Hồng Hà với đặc thù cử tri di biến động lớn, chính quyền sở tại đã kết hợp chặt chẽ giữa Tổ trưởng tổ dân phố, Bí thư chi bộ với lại Cảnh sát khu vực, rà soát trên VneID và rà soát cái công dân cư trú thực tiễn để có thể lập danh sách cử tri chính xác, đúng với thực tế", ông Tuấn Anh cho hay.

Gạch nối hai thế kỷ và niềm tin sắt son vào kỷ nguyên mới

Trong không khí rạo rực của Thủ đô, những cử tri lão thành như cụ Trần Bá Lạn (96 tuổi, phường Cầu Giấy ) không giấu được niềm xúc động. Ở tuổi xưa nay hiếm, cụ đã đi qua biết bao kỳ bầu cử, chứng kiến những bước ngoặt của dân tộc từ trước ngày Cách mạng Tháng Tám thành công. Thế nhưng, với cụ, kỳ bầu cử nhiệm kỳ 2026 - 2031 này vẫn mang một sức rung cảm mãnh liệt bởi nó đánh dấu thời điểm đất nước chuẩn bị chuyển mình sang một chương mới, một thời kỳ phát triển mới.

Cụ chia sẻ đầy tự hào: “Đảng và Chính phủ ta lãnh đạo đất nước rất tuyệt vời, giữ được sự ổn định và đà phát triển mà nhiều nước trên thế giới phải ao ước”. Để chuẩn bị cho ngày trọng đại, cụ Lạn dự định sẽ mặc trang phục chững chạc nhất và có mặt tại điểm bỏ phiếu từ 6 giờ rưỡi sáng. Là một trong những cử tri cao tuổi nhất tại khu dân cư, cụ mong muốn mình sẽ là tấm gương để bà con nhìn nhận đúng về tư thế của một cử tri trước sự nghiệp lớn của đất nước.

Cụ Lạn, cũng như hàng triệu cử tri Thủ đô khác, đang đặt trọn niềm tin vào những đại biểu sẽ trúng cử tới đây - những người sẽ tiếp nối mạnh mẽ các công việc và đường lối chính sách để đưa đất nước ngày một phát triển rạng rỡ hơn.

Hà Nội trước giờ G không chỉ rực rỡ sắc cờ hoa mà còn đẹp bởi tinh thần đoàn kết, hứa hẹn một ngày 15 tháng 3 thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân.