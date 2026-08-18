Thi trượt sát hạch lái xe, rồi lên mạng 'nổ' phải 'đút lót' mới đậu, cô gái bị xử phạt nặng

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, ngày 17/8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với chị N.T.N.A. (SN 2001, trú tại xã Hưng Nguyên, Nghệ An) về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên môi trường số, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An phát hiện tài khoản cá nhân của chị N.A. đăng tải video liên quan đến buổi sát hạch lái xe. Trong phần bình luận, chủ tài khoản này đã nhiều lần khẳng định rằng thí sinh phải đưa tiền, nhờ giáo viên "đút lót" thì mới được "bao đậu"; đồng thời còn quả quyết "không đưa tiền sẽ bị đánh trượt".

Chị N.A. tại cơ quan công an. Ảnh: Cục CSGT

Tuy nhiên, khi làm việc với cơ quan chức năng, chị N.A. đã phải thừa nhận rằng những nội dung này hoàn toàn là thông tin "hóng" lại trên mạng xã hội. Bản thân chị chưa từng chứng kiến hay trải qua việc đưa, nhận tiền hoặc can thiệp vào kết quả sát hạch. Thực tế, trong buổi thi đó, chị N.A. đã vượt qua phần lý thuyết và thực hành lái xe trong hình, nhưng không đạt ở phần thi sát hạch lái xe trên đường.

Qua công tác xác minh, PA05 xác định chị N.A. đã đăng tải tổng cộng 63 lượt trả lời bình luận với nội dung sai sự thật dưới video của mình. Hành vi này không chỉ gây nhiễu loạn thông tin mà còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của hội đồng sát hạch cũng như đội ngũ giáo viên dạy lái xe trên địa bàn.

Với hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, xuyên tạc hoạt động sát hạch lái xe, chị N.A. đã bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính 13,5 triệu đồng. Đồng thời, đối tượng buộc phải gỡ bỏ toàn bộ các nội dung vi phạm đã đăng tải.

Tại cơ quan công an, chị N.A. đã nhận thức được hành vi sai trái của mình, bày tỏ sự hối lỗi và cam kết không tái phạm.