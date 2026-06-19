Hà Nội: Xe bồn đi vào làn xe máy trên cầu Nhật Tân gây tai nạn chết người
GĐXH - Bất chấp biển báo phân làn, chiếc xe bồn trộn bê tông mang biển kiểm soát Hà Nội vẫn ngang nhiên đi vào làn đường dành riêng cho xe máy trên cầu Nhật Tân. Hậu quả, chiếc xe này đã va chạm và cán tử vong tại chỗ một người đi xe máy vào chiều nay (19/6).
Thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 15 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội) cho biết, một vụ tai nạn giao thông (TNGT) vừa xảy ra vào chiều nay (19/6/2026) trên tuyến đường dẫn lên cầu Nhật Tân, khiến một người tử vong tại chỗ.
Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h ngày 19/6. Thời điểm trên, chiếc xe bồn trộn bê tông mang biển kiểm soát 29F-037.XX (hiện chưa rõ danh tính người cầm lái) đang lưu thông trên tuyến đường dẫn lên cầu Nhật Tân, di chuyển theo hướng từ ngoại thành vào trung tâm thành phố Hà Nội.
Khi đi đến đoạn đường thuộc địa phận xã Phúc Thịnh, chiếc xe bồn này đã xảy ra va chạm với một xe máy mang biển kiểm soát 30K-184.XX đang lưu thông cùng chiều.
Hậu quả, vụ tai nạn khiến người đi xe máy tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy của nạn nhân bị biến dạng, hư hỏng nặng và nằm lọt thỏm dưới bánh xe bồn trộn bê tông.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 15 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã nhanh chóng cử lực lượng đến hiện trường. Các chiến sĩ CSGT đã phối hợp chặt chẽ với Công an xã Phúc Thịnh tổ chức bảo vệ hiện trường, phân luồng điều tiết giao thông tránh ùn tắc kéo dài.
Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.
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