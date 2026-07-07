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Suýt gây tai nạn vì thói quen không giảm tốc độ khi qua nút giao, nữ tài xế ở Quảng Ninh bị xử phạt

Thứ ba, 19:18 07/07/2026 | Đời sống
Trung Sơn
Trung Sơn
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GĐXH - Từ clip phản ánh của người dân trên mạng xã hội Facebook, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương xác minh, lập biên bản xử phạt nghiêm một nữ tài xế ô tô vì hành vi chủ quan, không nhường đường khi di chuyển qua giao lộ.

Thực hiện chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) về việc tiếp nhận, xác minh và xử lý nghiêm các phản ánh, kiến nghị của người dân về trật tự an toàn giao thông trên mạng xã hội Facebook, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã giao Đội CSGT đường bộ số 3 vào cuộc làm rõ một trường hợp vi phạm.

Ngày 7/7/2026, chị Ph. T. K. Th. (SN 1992, trú tại phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) đã đến trụ sở Đội CSGT đường bộ số 3 để làm việc.

Suýt gây tai nạn vì thói quen không giảm tốc độ khi qua nút giao, nữ tài xế ở Quảng Ninh bị xử phạt. Video: Cục CSGT

Tại cơ quan Công an, chị Th. xác nhận vào khoảng 8 giờ 06 phút ngày 22/6/2026, tại khu vực ngã ba Cảng (xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh), chị là người trực tiếp điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Hyundai Accent mang biển kiểm soát 14K-010.XX. Thời điểm đó, do thiếu quan sát, chị Th. đã thực hiện hành vi không giảm tốc độ, không nhường đường khi điều khiển phương tiện từ đường không ưu tiên lao thẳng ra đường ưu tiên, gây nguy hiểm cho các phương tiện đang lưu thông đúng luật.

Sau khi được lực lượng CSGT tuyên truyền, giải thích, nữ tài xế đã nhận thức được sai phạm, cam kết rút kinh nghiệm sâu sắc và nghiêm túc chấp hành quyết định xử lý.

Đội CSGT đường bộ số 3 đã tiến hành lập Biên bản vi phạm hành chính đối với chị Ph. T. K. Th. về hành vi "Điều khiển xe không giảm tốc độ và nhường đường khi điều khiển xe từ đường không ưu tiên ra đường ưu tiên", được quy định rõ tại điểm n khoản 5 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Với lỗi vi phạm này, nữ tài xế bị áp dụng hình thức xử phạt tiền ở mức 5.000.000 đồng. Bên cạnh đó, người vi phạm còn bị áp dụng hình thức phạt bổ sung là trừ 02 điểm trên Giấy phép lái xe.

Qua vụ việc này, lực lượng CSGT tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo mạnh mẽ người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông cần tuyệt đối tuân thủ quy tắc nhường đường, chủ động giảm tốc độ tối đa tại các nút giao, ngã ba, ngã tư.

Đặc biệt, khi đi từ các tuyến đường hẻm, đường phụ (đường không ưu tiên) ra trục đường chính (đường ưu tiên), lái xe phải dừng lại quan sát để bảo đảm an toàn cho chính mình và cộng đồng, tránh tâm lý chủ quan coi đường giao thông như "đường nhà mình".

Nữ tài xế Quảng Ninh bị phạt do không giảm tốc độ qua nút giao năm 2026 - Ảnh 1.Xác minh, xử lý lái xe ô tô biển xanh lấn làn, vượt ẩu trên đèo An Khê

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã khẩn trương xác minh và lập hồ sơ xử lý nghiêm đối với một tài xế điều khiển xe ô tô biển số xanh có hành vi vượt xe sai quy định khi đang di chuyển trên đoạn đèo dốc khuất tầm nhìn.

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