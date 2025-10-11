Mới nhất
Hà Nội và Miền Bắc lại sắp có mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của không khí lạnh?

Thứ bảy, 07:02 11/10/2025 | Đời sống
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sắp tới miền Bắc đón nhận những đợt không khí lạnh đầu mùa liên tiếp tràn về trong tháng 10. Thủ đô Hà Nội và khu vực miền Bắc khả năng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to.

Không khí lạnh sắp tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc có mưa lớn diện rộng?

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, sắp tới miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh đầu tiên trong tháng. Thời tiết nhiều nơi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, nền nhiệt giảm.

Chia sẻ với báo chí, ông Nguyễn Văn Hưởng (Trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia) cho biết hiện nay rãnh áp thấp đang có xu hướng nâng trục lên phía Bắc.

Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với ảnh hưởng của nhiễu gió Đông di chuyển từ phía Đông vào nên Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội và Bắc Trung Bộ sẽ xảy ra một đợt mưa diện rộng, có nơi mưa to từ khoảng ngày 14 - 16/10.

Từ khoảng ngày 16/10 mưa có xu hướng giảm dần. Sau đó, ngày 17-18/10, hội tụ gió suy yếu, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng.

Theo cơ quan khí tượng, từ nay đến giữa tháng 10, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhìn chung vẫn có những ngày nắng gián đoạn, ít mưa vào ban ngày, nhưng về đêm mưa có thể xuất hiện cục bộ.

Hà Nội và Miền Bắc lại sắp có mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của không khí lạnh? - Ảnh 1.

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc sắp có mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của không khí lạnh. Ảnh minh họa: TS

Trên TTXVN, Tiến sĩ Hoàng Đức Cường (Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cũng nhận định, khoảng tháng 10/2025, không khí lạnh có xu hướng gia tăng cường độ và tần suất.

Dự báo miền Bắc sẽ đón khoảng 3–4 đợt không khí lạnh, chủ yếu có cường độ nhẹ đến trung bình. Thời tiết se lạnh về đêm và sáng sớm.

Mặc dù chưa đủ mạnh để gây ra rét đậm, rét hại, nhưng những đợt không khí lạnh này sẽ đánh dấu giai đoạn chuyển mùa rõ rệt, khi thời tiết miền Bắc dần chuyển từ oi nóng sang mát mẻ, dễ chịu hơn. Ban ngày, nền nhiệt tại đồng bằng Bắc Bộ dao động 28–31 độ C, có nơi lên tới 33 độ C; về đêm và sáng sớm giảm còn 21–24 độ C. Khi không khí lạnh tăng cường ở vùng núi, nhiệt độ có thể xuống dưới 18 độ C.

Giới chuyên gia nhận định, từ nay đến giữa tháng 10, không khí lạnh sẽ liên tục được bổ sung, khuếch tán xuống phía Nam, đồng thời kết hợp với hoàn lưu dải hội tụ nhiệt đới. Sự tương tác này có thể gây ra mưa rào và dông rải rác ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ, cục bộ có nơi mưa to. Trung Bộ cũng có khả năng xuất hiện mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng gián tiếp từ các đợt gió mùa Đông Bắc tăng cường.

Theo dự báo, phải đến nửa cuối tháng 12, miền Bắc mới có khả năng đón nhận những đợt rét đậm, rét hại đầu tiên của mùa đông 2025–2026. Trong khi đó, tháng 10 được xem là giai đoạn giao mùa, khi ban ngày vẫn có nắng nhẹ nhưng ban đêm bắt đầu xuất hiện cảm giác lạnh, độ ẩm không khí tăng cao.

Theo đó cơ quan khí tượng khuyến cáo, khi thời tiết thay đổi người dân đặc biệt là người cao tuổi, trẻ nhỏ và những người mắc bệnh về hô hấp cần chú ý giữ ấm cơ thể vào buổi sáng sớm và ban đêm. Đồng thời, nên cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo thời tiết để chủ động phòng tránh mưa lớn, dông lốc và gió mạnh có thể đi kèm với các đợt không khí lạnh tăng cường trong thời gian tới.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 11/10 đến ngày 12/10

- Thời tiết khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng.

- Thời tiết khu vực từ Quảng Trị đến Lâm Đồng và Nam Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa tập trung vào chiều và tối).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 12/10 đến ngày 20/10

- Thời tiết khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ:

+ Từ khoảng ngày 13/10 phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

+ Từ 14-16/10 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

- Thời tiết các khu vực khác: Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ khoảng ngày 16/10 mưa có xu hướng giảm dần.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hà Nội và Miền Bắc lại sắp có mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của không khí lạnh? - Ảnh 2.Không khí lạnh dồn dập tràn về trong tháng 10, miền Bắc đón rét đầu mùa ra sao?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sang tháng 10, các đợt không khí lạnh bắt đầu hoạt động mạnh, liên tục tràn xuống nước ta. Dự báo miền Bắc sẽ đón khoảng 3–4 đợt không khí lạnh, tuy nhiên chủ yếu có cường độ nhẹ đến trung bình.

Hà Nội và Miền Bắc lại sắp có mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của không khí lạnh? - Ảnh 3.Không khí lạnh sắp tràn xuống miền Bắc, tâm điểm rét đậm, rét hại khi nào?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, ngay từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10 sẽ có những đợt không khí lạnh yếu tác động đến khu vực Bắc Bộ. Từ tháng 12, có thể xuất hiện những đợt không khí lạnh mạnh gây rét đậm, rét hại tại khu vực Bắc Bộ.

L.Vũ (th)
