Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thứ sáu, 06:56 10/10/2025 | Thời sự
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sắp tới miền Bắc khả năng đón hai đợt không khí lạnh tăng cường yếu, mưa dông có thể xuất hiện trở lại.

Miền Bắc sắp đón 2 đợt không khí lạnh liên tiếp?

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, miền Bắc sẽ nắng trong khoảng 3-4 ngày sau chuỗi ngày mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 11 (Matmo). Mưa rào và dông chỉ xảy ra rải rác ở vài nơi.

Từ ngày 14/10, khu vực có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh tăng cường yếu, khiến mưa dông có thể xuất hiện trở lại. Thời tiết se lạnh về đêm và sáng sớm.

Cụ thể: Từ nay đến ngày 13/10, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; từ khoảng 14-16/10, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Các khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Huế, duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ xuất hiện mưa dông, cục bộ mưa rất to. Riêng Nam Bộ mưa tập trung vào chiều và đêm.

VietnamNet dẫn tin dự báo thời tiết 10 ngày tới của Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ cho thấy, trong giai đoạn từ đêm 9-11/10, hình thế thời tiết chủ yếu tác động đến khu vực là rìa Tây Nam của lưỡi áp cao lục địa suy yếu, kết hợp với áp cao cận nhiệt đới trên cao hoạt động ổn định. Dưới ảnh hưởng của các hình thế này, thời tiết Hà Nội và các khu vực Bắc Bộ phổ biến ít mây, đêm có mưa vài nơi, ban ngày có nắng.

Từ ngày 14-16/10, áp cao lạnh lục địa tăng cường yếu kết hợp hội tụ gió lên đến 5.000m ở phía Đông Bắc Bộ. Thời tiết Hà Nội và khu vực Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Từ khoảng ngày 16/10 mưa có xu hướng giảm dần. Sau đó, ngày 17-18/10, hội tụ gió suy yếu, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng.

Đáng chú ý, ngày 19/10, áp cao lạnh lục địa tăng cường mạnh, thời tiết nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Những ngày có mưa dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo đó cơ quan khí tượng khuyến cáo, khi thời tiết thay đổi người dân đặc biệt là người cao tuổi, trẻ nhỏ và những người mắc bệnh về hô hấp cần chú ý giữ ấm cơ thể vào buổi sáng sớm và ban đêm. Đồng thời, nên cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo thời tiết để chủ động phòng tránh mưa lớn, dông lốc và gió mạnh có thể đi kèm với các đợt không khí lạnh tăng cường trong thời gian tới.

Điệp khúc thời tiết khiến hàng triệu người dân Thủ đô và miền Bắc ngán ngẩm trước khi đón không khí lạnhĐiệp khúc thời tiết khiến hàng triệu người dân Thủ đô và miền Bắc ngán ngẩm trước khi đón không khí lạnh

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Thủ đô Hà Nội và khu vực miền Bắc có mưa bất chợt trong ngày. Mức nhiệt cao nhất vẫn dao động trong khoảng từ 31-34 độ.

Khối không khí lạnh sắp tràn về, thời tiết miền Bắc có mưa rét? - Ảnh 1.

Theo dự báo, trong tháng 10 miền Bắc liên tiếp đón những đợt không khí lạnh, thời tiết se lạnh về đêm và sáng sớm.

Dự báo diễn biến thời tiết hôm nay các tỉnh thành trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết, khắp khu vực Bắc Bộ có nắng trong ngày hôm nay. Nhiệt độ cao nhất các phường khoảng từ 31-34 độ.

Lũ trên các sông ở khu vực Bắc Bộ vẫn ở mức cao, riêng hạ lưu sông Cầu lũ tiếp tục lên. Cảnh báo tình trạng ngập lụt tiếp tục diễn ra ở bãi bờ ven sông, vùng trũng thấp ở Bắc Ninh và ngoại thành Hà Nội trong 2-3 ngày nữa.

Phía Nam tỉnh Quảng Trị trở vào đến Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ, dự báo thời tiết có mưa dông rải rác vào chiều tối. Cục bộ có nơi có mưa to với lượng mưa đến 80mm. Nguy cơ xảy ra ngập úng cục bộ đi kèm với lốc sét, gió giật mạnh.

Riêng khu vực Nam Bộ cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cường gây ra ngập úng.

Thời tiết Hà Nội hôm nay

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-33 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Phía Bắc có mây, có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam (Nam Quảng Trị-Tp.Huế) nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.

Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ.

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.

Thời tiết TPHCM: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ.

L.Vũ (th)
