Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống, Hà Nội và miền Bắc giảm thấp nhất bao nhiêu độ?
GĐXH - Theo dự báo, từ ngày 14 - 16/10, miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh đầu tiên trong tháng, gây mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đợt lạnh này khiến nền nhiệt giảm khoảng 3 - 5 độ C.
Không khí lạnh tràn về thời tiết Hà Nội và miền Bắc giảm bao nhiêu độ?
Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, sắp tới miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh đầu tiên trong tháng. Thời tiết nhiều nơi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, nền nhiệt giảm.
Cụ thể: Từ ngày 14 - 16/10, miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh đầu tiên trong tháng, gây mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh này nền nhiệt giảm khoảng 3–5 độ C, ban ngày mát mẻ, ban đêm và sáng sớm trời se lạnh. Khu vực đồng bằng dao động từ 21–24 độ C, trong khi vùng núi có nơi nhiệt độ xuống dưới 18 độ C.
Theo cơ quan khí tượng, từ nay đến giữa tháng 10, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhìn chung vẫn có những ngày nắng gián đoạn, ít mưa vào ban ngày, nhưng về đêm mưa có thể xuất hiện cục bộ.
Theo biểu đồ nhiệt dự báo thời tiết 10 ngày tới từ cơ quan khí tượng, thời tiết Hà Nội từ ngày 10 đến 13/10, nhiệt độ cao nhất dao động 32-33 độ C, thấp nhất 25-26 độ C, thời tiết phổ biến không mưa.
Ngày 14/10, khu vực Hoàn Kiếm, Hà Nội mưa rào và dông, nhiệt độ trong ngày giảm xuống 24-30 độ C. Ngày 15/10, khu vực này mưa vừa, nhiệt độ cao nhất tiếp tục giảm sâu còn 26 độ C, nhiệt độ thấp nhất duy trì ngưỡng 24 độ C.
Ngày 16/10, khu vực trên duy trì có mưa vừa, nhiệt độ cao nhất tăng lên 29 độ C, tuy nhiên, nhiệt độ thấp nhất lại giảm còn 23 độ C.
Giới chuyên gia khí tượng dự báo, từ giữa đến cuối tháng 10, miền Bắc sẽ tiếp tục đón khoảng 3–4 đợt không khí lạnh, chủ yếu ở mức yếu đến trung bình. Những đợt lạnh này chưa gây rét sâu nhưng đủ để người dân cảm nhận rõ tiết trời se lạnh vào đêm và sáng sớm.
Dự báo khi các đợt không khí lạnh tăng cường, vùng núi Bắc Bộ có thể xuất hiện rét nhẹ, còn khu vực đồng bằng chuyển mát; mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, gió giật mạnh hoặc mưa đá, nhất là tại các tỉnh trung du và miền núi.
Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ nay đến cuối năm, tần suất và cường độ không khí lạnh sẽ tăng dần, khả năng xuất hiện rét đậm, rét hại vào cuối tháng 12. Người dân nên theo dõi chặt chẽ bản tin thời tiết, giữ ấm cho trẻ nhỏ, người cao tuổi và người mắc bệnh hô hấp khi nền nhiệt giảm sâu.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước
Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 10/10 đến ngày 11/10
- Thời tiết khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Đêm có mưa vài nơi, ngày nắng.
- Thời tiết khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ và khu vực Nam Bộ: Có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (khu vực Nam Bộ mưa tập trung vào chiều và đêm).
- Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 11/10 đến ngày 19/10
- Thời tiết khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Từ khoảng ngày 14-16/10 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.
- Các khu vực khác: Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ khoảng ngày 16/10 mưa có xu hướng giảm dần.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Vụ cháy 5 người chết ở Hà Nội: Hàng xóm kể chi tiết 2 xe máy bốc cháy, phun lửaThời sự - 42 phút trước
Tiếng kêu cứu thất thanh vọng ra từ trong căn nhà bị lửa bao trùm, hàng xóm vội vã phá cửa, huy động hàng chục bình cứu hỏa mini dập lửa nhưng mọi nỗ lực đều tuyệt vọng trước sức nóng khủng khiếp. Tiếng kêu cứu chỉ kéo dài một phút rồi tắt lịm.
Dũng cảm lao xuống sông cứu người đàn ông đuối nướcThời sự - 14 giờ trước
GĐXH - Nghe tiếng kêu cứu, người đàn ông ở Huế không ngần ngại lao xuống dòng nước sâu, kịp thời cứu nạn nhân thoát khỏi nguy hiểm.
Vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội: Sơ bộ đánh giá ban đầu do cháy xe máy tại tầng 1Thời sự - 16 giờ trước
GĐXH - Ngày 11/10, đại diện UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (TP Hà Nội) cho biết, nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng xác định cụ thể. Tuy nhiên, sơ bộ ban đầu đánh giá do phát sinh cháy xe máy tại tầng 1 dẫn tới cháy lan lên tầng trên.
Hà Nội yêu cầu khẩn trương khắc phục và làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà ở phố Kim HoaThời sự - 20 giờ trước
GĐXH - Ông Trần Sỹ Thanh yêu cầu các đơn vị tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà ở phố Kim Hoa.
Vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội: Người thân xót xa kể lại giây phút ám ảnhThời sự - 20 giờ trước
GĐXH - Ngôi nhà bị cháy nằm sâu trong hẻm 12, ngách 17, ngõ 180 phố Kim Hoa, vì đám cháy xảy ra lúc sáng sớm nên 2 vợ chồng ngoài 60 tuổi cùng vợ chồng con trai và cháu nội 6 tuổi đều không kịp thoát thân, tử vong thương tâm.
Hà Nội: 5 người tử vong thương tâm trong đám cháy lúc rạng sángThời sự - 23 giờ trước
GĐXH - Ngày 11/10, vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà 4 tầng nằm trong ngõ 180 Kim Hoa (TP Hà Nội) lúc rạng sáng khiến 5 người tử vong thương tâm.
Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công khai đường dây nóngThời sự - 1 ngày trước
Số 0769040404 hoạt động 24/24, người cung cấp thông tin giá trị, giúp phát hiện, ngăn chặn hoặc xử lý tội phạm ma túy sẽ được xem xét biểu dương, khen thưởng.
Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?Thời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sắp tới miền Bắc khả năng đón hai đợt không khí lạnh tăng cường yếu, mưa dông có thể xuất hiện trở lại.
Nước trên sông Cầu cao hơn mặt đê gần nửa mét, người dân Bắc Ninh 'căng mình' đắp đập, ngăn lũThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Chiều 9/10, nước lũ trên sông Cầu qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh vẫn tiếp tục dâng cao. Tại khu vực đê Đẩu Hàn, hàng trăm người dân cùng với lực lượng chức năng đang khẩn trương gia cố, đắp đê, ngăn nước lũ tràn vào khu dân cư.
Hình ảnh đau lòng nhìn từ trên cao hàng trăm hộ dân xã Đa Phúc, Hà Nội chìm trong 'biển' nướcThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Nước sông Cầu đi qua địa phận xã Đa Phúc, Hà Nội dâng cao, gây ngập sâu toàn bộ khu dân cư ngoài đê Lương Phúc, thôn Ngô Đạo, chìm trong biển nước, nhiều người phải sơ tán.
Hình ảnh đau lòng nhìn từ trên cao hàng trăm hộ dân xã Đa Phúc, Hà Nội chìm trong 'biển' nướcThời sự
GĐXH - Nước sông Cầu đi qua địa phận xã Đa Phúc, Hà Nội dâng cao, gây ngập sâu toàn bộ khu dân cư ngoài đê Lương Phúc, thôn Ngô Đạo, chìm trong biển nước, nhiều người phải sơ tán.