Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống, Hà Nội và miền Bắc giảm thấp nhất bao nhiêu độ?

Không khí lạnh tràn về thời tiết Hà Nội và miền Bắc giảm bao nhiêu độ?

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, sắp tới miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh đầu tiên trong tháng. Thời tiết nhiều nơi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, nền nhiệt giảm.

Cụ thể: Từ ngày 14 - 16/10, miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh đầu tiên trong tháng, gây mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh này nền nhiệt giảm khoảng 3–5 độ C, ban ngày mát mẻ, ban đêm và sáng sớm trời se lạnh. Khu vực đồng bằng dao động từ 21–24 độ C, trong khi vùng núi có nơi nhiệt độ xuống dưới 18 độ C.

Theo cơ quan khí tượng, từ nay đến giữa tháng 10, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhìn chung vẫn có những ngày nắng gián đoạn, ít mưa vào ban ngày, nhưng về đêm mưa có thể xuất hiện cục bộ.

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc chuẩn bị đón đợt không khí lạnh. Ảnh minh họa: TL

Theo biểu đồ nhiệt dự báo thời tiết 10 ngày tới từ cơ quan khí tượng, thời tiết Hà Nội từ ngày 10 đến 13/10, nhiệt độ cao nhất dao động 32-33 độ C, thấp nhất 25-26 độ C, thời tiết phổ biến không mưa.

Ngày 14/10, khu vực Hoàn Kiếm, Hà Nội mưa rào và dông, nhiệt độ trong ngày giảm xuống 24-30 độ C. Ngày 15/10, khu vực này mưa vừa, nhiệt độ cao nhất tiếp tục giảm sâu còn 26 độ C, nhiệt độ thấp nhất duy trì ngưỡng 24 độ C.

Ngày 16/10, khu vực trên duy trì có mưa vừa, nhiệt độ cao nhất tăng lên 29 độ C, tuy nhiên, nhiệt độ thấp nhất lại giảm còn 23 độ C.

Biểu đồ nhiệt trong 10 ngày tới ở Hà Nội. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia

Giới chuyên gia khí tượng dự báo, từ giữa đến cuối tháng 10, miền Bắc sẽ tiếp tục đón khoảng 3–4 đợt không khí lạnh, chủ yếu ở mức yếu đến trung bình. Những đợt lạnh này chưa gây rét sâu nhưng đủ để người dân cảm nhận rõ tiết trời se lạnh vào đêm và sáng sớm.

Dự báo khi các đợt không khí lạnh tăng cường, vùng núi Bắc Bộ có thể xuất hiện rét nhẹ, còn khu vực đồng bằng chuyển mát; mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, gió giật mạnh hoặc mưa đá, nhất là tại các tỉnh trung du và miền núi.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ nay đến cuối năm, tần suất và cường độ không khí lạnh sẽ tăng dần, khả năng xuất hiện rét đậm, rét hại vào cuối tháng 12. Người dân nên theo dõi chặt chẽ bản tin thời tiết, giữ ấm cho trẻ nhỏ, người cao tuổi và người mắc bệnh hô hấp khi nền nhiệt giảm sâu.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 10/10 đến ngày 11/10

- Thời tiết khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Đêm có mưa vài nơi, ngày nắng.

- Thời tiết khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ và khu vực Nam Bộ: Có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (khu vực Nam Bộ mưa tập trung vào chiều và đêm).

- Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 11/10 đến ngày 19/10

- Thời tiết khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Từ khoảng ngày 14-16/10 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ khoảng ngày 16/10 mưa có xu hướng giảm dần.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

