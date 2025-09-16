Không khí lạnh sắp tràn xuống, khi nào miền Bắc rét đậm, rét hại?

Không khí lạnh đến sớm, cao điểm rét đậm rét hại khi nào?

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, giai đoạn cuối năm 2025, Việt Nam được dự báo đón mưa lớn trên diện rộng, tập trung trong khoảng nửa cuối tháng 9 đến tháng 11, đi kèm là sự thay đổi về nền nhiệt, có thể giảm nhẹ trong khoảng 1 độ C.

Ngoài ra, do ảnh hưởng từ hiện tượng ENSO cùng khối khí lạnh, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như sạt lở, giông lốc và gió giật mạnh.

Chia sẻ với báo chí ông Nguyễn Văn Hưởng (Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia) cho biết, theo dự báo từ Trung tâm, không khí lạnh năm nay có khả năng đến sớm hơn so với mọi năm, ngay từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10 sẽ có những đợt không khí lạnh yếu tác động đến khu vực Bắc Bộ.

Theo chuyên gia khí tượng, từ cuối tháng 10 đến tháng 2 năm sau, không khí lạnh xuất hiện thường xuyên hơn. Trong đó, tháng 12, tháng 1 và tháng 2 là giai đoạn tác động mạnh nhất, có thể xuất hiện những đợt không khí lạnh mạnh gây rét đậm, rét hại nghiêm trọng tại khu vực Bắc bộ.

Đặc biệt, trong giai đoạn tháng 2-3, hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn có khả năng xảy ra nhiều hơn so với mọi năm, nguyên nhân xuất phát từ hiện tượng ENSO (đây là sự biến đổi có tính chu kỳ không đều của gió và nhiệt độ bề mặt biển trên Đông Thái Bình Dương nhiệt đới, ảnh hưởng đến khí hậu hầu khắp các miền nhiệt đới và cận nhiệt đới).

Theo nhận định, cuối năm 2025 đến đầu năm 2026, ENSO nghiêng về pha La Nina yếu. Ông Hưởng cho rằng, thực tế cho thấy, những năm xuất hiện La Nina yếu thì mùa Đông thường đến sớm hơn. Tuy vậy, trong giai đoạn chính đông, nền nhiệt khu vực Bắc Bộ cũng không thấp hơn so với trung bình các năm nên các đợt gió mùa Đông Bắc năm nay cũng sẽ gần như tương tự những năm trước.

Dự báo cho thấy trong giai đoạn từ tháng 9 đến 11/2025, thời tiết cực đoan có khả năng diễn ra trên diện rộng. Tại Bắc Bộ, các tỉnh đồng bằng và trung du sẽ là khu vực chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất. Cụ thể, mưa vừa, mưa to nhiều khả năng tập trung ở Bắc Bộ trong tháng 9, kéo theo nguy cơ xảy ra dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Sang tháng 10, 11, mưa dịch chuyển xuống Trung Bộ, nhưng Bắc Bộ vẫn chịu tác động từ đợt không khí lạnh tăng cường, gây rét đậm, rét hại trên diện rộng.

Dự báo trong 3 tháng tới, bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam có khả năng ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Khả năng sẽ có khoảng 5,9 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông; trong đó có khoảng 2,9 cơn đổ bộ vào đất liền. Cần lưu ý những cơn bão và áp thấp nhiệt đới xuất hiện ngay trên khu vực Biển Đông.

Theo dự báo thời tiết, từ tháng 12, có thể xuất hiện những đợt không khí lạnh mạnh gây rét đậm, rét hại tại khu vực Bắc Bộ. Ảnh minh họa: TL

Không khí lạnh gây rét đậm rét hại ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống của người dân?

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ giảm sâu không chỉ gây ảnh hưởng lớn vật nuôi, cây trồng mà còn tới sức khỏe của con người đặc biệt là trẻ em, người già, người có bệnh lý (tim mạch, hô hấp), người phải làm việc ngoài trời...

Rét đậm và rét hại kéo dài đã làm tăng tỷ lệ mắc các bệnh tim mạch cũng như các bệnh hô hấp khoảng 10-20%, đồng thời các bệnh lý này cũng là những nguyên nhân chính gây tử vong vào mùa rét. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng tác động của đợt rét đối với tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch có thể kéo dài sau 7 - 14 ngày, còn đối với bệnh hô hấp từ 15 - 30 ngày.

Ở những người đã có bệnh lý mạch vành, có thể tăng lên về cường độ cũng như về thời gian cơn đau thắt ngực hoặc dẫn đến nhồi máu cơ tim do co thắt mạch vành gây hẹp khít lòng mạch.

Rét đậm, rét hại cũng làm tăng huyết áp động mạch, tăng độ nhớt của máu, xơ vữa động mạch, có thể là nguồn gốc của tai biến mạch máu não thể nhồi máu.

Nhiễm lạnh cũng là một yếu tố nguy cơ của tai biến mạch máu não, tỷ lệ bệnh nhân mắc các bệnh lý mạch máu não cũng tăng hơn khi chuyển mùa hoặc thay đổi thời tiết.

Bệnh lý đường hô hấp: hít không khí lạnh gây kích thích niêm mạc đường hô hấp, tạo điều kiện cho mầm bệnh phát triển và là yếu tố khởi phát cơn hen ở những bệnh nhân đã có tiền sử bệnh hen. Nhiễm khuẩn đường hô hấp chiếm khoảng 25% và tỷ lệ tử vong cũng cao hơn ở mùa Đông.

Hạ thân nhiệt là biến chứng nguy hiểm nhất, gây ảnh hưởng xấu tới não bộ và tử vong, đặc biệt ở người già, trẻ em, người không có nhà ở, hoặc người làm việc quá lâu ở ngoài trời lạnh...

Rét đậm, rét hại còn gây cước chân tay. Những trường hợp cước nặng, cơ quan bị tổn thương có thể bị mất cảm giác kéo dài hoặc suốt đời, thậm chí dẫn đến hoại thư và có thể phải cắt cụt.

Các lưu ý cần biết khi thời tiết rét đậm, rét hại do ảnh hưởng của không khí lạnh

Theo chuyên gia y tế, cần mặc quần áo ấm cho phù hợp với mức độ rét, đặc biệt ở trẻ em vì trẻ em dễ bị mất nhiệt do tỉ lệ diện tích da/trọng lượng cơ thể tăng.

Nên đội mũ, quàng khăn, đeo khẩu trang, găng tay, tất... khi ra khỏi nhà vì những vùng da không được phủ kín là nơi gây mất nhiệt, đặc biệt vùng đầu mặt gây mất nhiệt chiếm khoảng 40% toàn bộ cơ thể.

Nên ăn hoặc uống đồ ấm.

Không nên uống rượu khi ở ngoài trời lạnh vì rượu gây mất nhiệt nhanh dẫn đến hạ nhiệt.

Nếu trời mưa hoặc có tuyết, nên mặc quần áo không thấm nước; cởi bỏ quần áo hoặc giày dép bị ướt càng sớm càng tốt.

Không nên đi tập thể dục quá sớm hoặc khi trời quá lạnh đối với những người cao tuổi hoặc mắc các bệnh lý tim mạch, hô hấp...

Nên đưa bệnh nhân mắc các bệnh tim mạch, hô hấp, hạ thân nhiệt, cước chân tay đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt.

Không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín những ngày rét đậm, rét hại vì gây ngộ độc khí CO.

