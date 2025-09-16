Mới nhất
Dự báo thời điểm miền Bắc xuất hiện không khí lạnh mạnh nhất gây rét đậm, rét hại trong mùa Đông tới

Thứ ba, 06:49 16/09/2025 | Thời sự
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh bắt đầu hoạt động mạnh từ tháng 10, đặc biệt trong tháng 11–12. Rét đậm có thể xuất hiện ở miền Bắc từ nửa cuối tháng 12.

Khi nào thời tiết miền Bắc rét đậm, rét hại do ảnh hưởng của không khí lạnh?

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, từ tháng 10 đến tháng 12/2025, hiện tượng ENSO duy trì trạng thái trung tính và nghiêng về pha lạnh, song chưa đạt ngưỡng La Nina.

Nhiệt độ trung bình tháng 10/2025 phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm, sang tháng 11–12/2025 có xu hướng thấp hơn khoảng 0,5 độ C.

Lượng mưa: từ tháng 10–11, phần lớn khu vực có mưa nhiều hơn 10–30% so với trung bình, riêng Tây Bắc có thể thiếu hụt 5–15%. Sang tháng 12, mưa tập trung nhiều ở Trung và Nam Trung Bộ, cao hơn 50–100mm so với trung bình; trong khi Bắc Bộ, Thanh Hóa–Hà Tĩnh lại có thể thiếu mưa.

Từ nay đến cuối năm, số cơn bão/áp thấp trên Biển Đông và ảnh hưởng đến Việt Nam dự báo cao hơn trung bình nhiều năm (trung bình 4,5 cơn, khoảng 2 cơn đổ bộ đất liền).

Từ tháng 10, đặc biệt trong tháng 11–12, không khí lạnh bắt đầu hoạt động mạnh. Rét đậm có thể xuất hiện ở miền Bắc từ nửa cuối tháng 12.

Mưa lớn tập trung tại Trung Bộ, nhất là từ Hà Tĩnh đến Huế và vùng ven biển từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa.

Bước sang giai đoạn đầu năm 2026, ENSO vẫn trong trạng thái trung tính. Nhiệt độ trung bình phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm, lượng mưa ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì ở mức trung bình, nhưng Nam Trung Bộ và Nam Bộ có xu hướng cao hơn 10–30mm. Đáng lưu ý, Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa trái mùa, đồng thời từ tháng 3/2026 có thể bước vào các đợt nắng nóng đầu tiên.

Thời tiết cuối năm 2025 được dự báo nhiều biến động, bão mạnh hơn trung bình, không khí lạnh dồn dập, mưa lũ dồn về Trung Bộ. Các hiện tượng cực đoan như lốc, sét, mưa đá, rét đậm, sương muối có thể tác động tiêu cực đến sản xuất và đời sống.

Dự báo thời điểm miền Bắc xuất hiện không khí lạnh mạnh nhất gây rét đậm, rét hại trong mùa Đông tới - Ảnh 1.Khối không khí lạnh tăng cường sắp tràn về, Hà Nội và miền Bắc có mưa to, rét đậm?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng ngày 5 - 6/4, khả năng không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc, nhưng với cường độ yếu, chủ yếu gây mưa nhỏ. Mức nhiệt dao động từ 21-22 độ C.

Dự báo thời điểm miền Bắc xuất hiện không khí lạnh mạnh nhất gây rét đậm, rét hại trong mùa Đông tới - Ảnh 2.

Theo dự báo thời tiết, rét đậm có thể xuất hiện ở miền Bắc từ nửa cuối tháng 12.

Dự báo diễn biến thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Theo dự báo thời tiết hôm nay, nhiều khu vực trên cả nước đều có mưa dông.

Gió Đông đến Đông Nam ở rìa của khối áp cao cận nhiệt đới là hình thế thời tiết chính chi phối thời tiết Hà Nội và khu vực Bắc Bộ. Hôm nay, khu vực này tiếp tục có mưa dông rải rác, trong đó có những nơi mưa to trên 80mm.

Mưa xuất hiện từng lúc, đan xen những khoảng nắng nên trưa nay thời tiết Hà Nội và khu vực Bắc Bộ khá oi bức. Nhiệt độ các phường dao động trong khoảng 31- 34 độ.

Thời tiết khu vực từ TP Huế đến Cà Mau tiếp tục có mưa to. Diện mưa rải rác với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm. Mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng thấp; trong mưa dông dễ đi kèm lốc sét, gió giật mạnh.

Thời tiết Hà Nội hôm nay

Theo dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay: Có mây, sáng và đêm có lúc có mưa rào và dông; ngày có nắng gián đoạn. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 33-35 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng đồng bằng và ven biển và Tuyên Quang sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió Tây đến Tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thời tiết TPHCM: Có mây, ngày nắng, chiều và tối có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-34 độ.

L.Vũ (th)
