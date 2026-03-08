Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê biệt thự tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy tháng 3/2026
GĐXH - Hiện nay, giá cho thuê biệt thự, liền kề trên địa bàn 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy đang dao động phổ biến từ 30 cho đến hơn 200 triệu đồng/tháng.
Diễn biến giá cho thuê biệt thự tại 3 phường mới thuộc quận Hai Bà Trưng cũ
Trong khi giá bán tương đối cao vài chục tỷ đồng/căn, thì giá cho thuê của loạt biệt thự tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy được hình thành từ quận Hai Bà Trưng cũ cũng chỉ dao động từ 30 đến hơn 200 triệu đồng/căn/tháng.
Khảo sát trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng batdongsan.com.vn tại thời điểm tháng 3/2026, căn biệt thự thiết kế 3,5 tầng, rộng 220m2 tại phố Trần Đại Nghĩa, phường Bạch Mai (tức phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng cũ) hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 39,98 triệu đồng/tháng.
Tại khu đô thị Times City, đường Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (tức phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội mới), căn biệt thự có diện tích 220m2 hiện đang được cho thuê với giá 220 triệu đồng/tháng.
Căn biệt thự liền kề thiết kế 4 tầng, rộng 73m2 tại dự án Green Pearl 378 Minh Khai, đường Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (tức phường Vĩnh Tuy, Hà Nội mới) hiện đang được cho thuê với giá 50 triệu đồng/tháng
Hiện nay, lượng thông tin cho thuê biệt thự, liền kề trên địa bàn 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy khá khiêm tốn, tuy nhiên với mức giá vẫn duy trì ở ngưỡng cao.
3 phường mới của quận Hai Bà Trưng sau sáp nhập
1. Phường Hai Bà Trưng
Sau thời điểm sáp nhập, phường Hai Bà Trưng được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Đồng Nhân, phường Phố Huế thuộc quận Hai Bà Trưng cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Bạch Đằng, Lê Đại Hành, Nguyễn Du, Thanh Nhàn và phần còn lại của phường Phạm Đình Hổ thuộc quận Hai Bà Trưng cũ.
2. Phường Vĩnh Tuy
Hiện nay, phường Vĩnh Tuy được hình thành trên cơ sở sáp nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Mai Động, Thanh Lương, Vĩnh Hưng và Vĩnh Tuy thuộc quận Hai Bà Trưng cũ.
3. Phường Bạch Mai
Phường Bạch Mai sau sáp nhập được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Bạch Mai, Bách Khoa, Quỳnh Mai thuộc quận Hai Bà Trưng cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng), Đồng Tâm, Lê Đại Hành, Phương Mai, Trương Định và phần còn lại của phường Thanh Nhàn quận Hai Bà Trưng cũ.
