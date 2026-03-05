Hà Nội: Giá bán không ngờ tới loạt biệt thự tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy tháng 3/2026

Diễn biến giá biệt thự tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy đầu năm 2026

Tại thời điểm tháng 3/2026, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán biệt thự tại khu vực 3 phường mới tại quận Hai Bà Trưng cũ dù không quá rầm rộ nhưng lại khiến người mua nhà bất ngờ vì giá bán rất cao, dao động từ khoảng 300 triệu đồng cho đến gần tỷ đồng một mét vuông.

Đơn cử có thể kể đến căn biệt thự pháp cổ, thiết kế 3 tầng, rộng 220m2 tại phố Huế, phường Hai Bà Trưng (tức phường phố Huế, quận Hai Bà Trưng cũ) hiện đang được rao bán với giá 82 tỷ đồng, tương đương 372,73 triệu đồng/m2.

Căn biệt thự liền kề thiết kế 5 tầng, rộng 76m2 tại dự án Green Pearl 378 Minh Khai, đường Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (tức phường Vĩnh Tuy, Hà Nội mới) hiện đang được rao bán với giá 31,5 tỷ đồng, tương đương 414,47 triệu đồng/m2.

Căn nhà liền kề tại ngõ 124 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (tức phường Bạch Mai, Hà Nội mới) rộng 100m2, thiết kế 5 tầng, mặt tiền 6m, hiện đang được rao bán với giá iá 38 tỷ đồng, tương đương 380 triệu đồng/m2.

Không chỉ sau thời điểm sáp nhập, trước đây biệt thự tại quận Hai Bà Trưng thường ở mức cao do nhiều yếu tố quan trọng. Trước hết, đây là khu vực trung tâm của Hà Nội, có vị trí thuận lợi, kết nối nhanh đến các khu vực trung tâm khác như quận Hoàn Kiếm cũ và quận Đống Đa cũ. Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông, hệ thống trường học, bệnh viện và trung tâm thương mại trong khu vực đã phát triển đồng bộ, tạo nên môi trường sống tiện nghi. Ngoài ra, quỹ đất dành cho biệt thự tại quận Hai Bà Trưng khá hạn chế trong khi nhu cầu sở hữu bất động sản cao cấp ở khu vực trung tâm ngày càng tăng. Chính sự kết hợp giữa vị trí đắc địa, tiện ích đầy đủ và nguồn cung khan hiếm đã khiến giá biệt thự tại đây luôn duy trì ở mức cao.

3 phường mới của quận Hai Bà Trưng sau sáp nhập

Phường Hai Bà Trưng

Sau thời điểm sáp nhập, phường Hai Bà Trưng được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Đồng Nhân, phường Phố Huế thuộc quận Hai Bà Trưng cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Bạch Đằng, Lê Đại Hành, Nguyễn Du, Thanh Nhàn và phần còn lại của phường Phạm Đình Hổ thuộc quận Hai Bà Trưng cũ.

Phường Vĩnh Tuy

Hiện nay, phường Vĩnh Tuy được hình thành trên cơ sở sáp nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Mai Động, Thanh Lương, Vĩnh Hưng và Vĩnh Tuy thuộc quận Hai Bà Trưng cũ.

Phường Bạch Mai

Phường Bạch Mai sau sáp nhập được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Bạch Mai, Bách Khoa, Quỳnh Mai thuộc quận Hai Bà Trưng cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng), Đồng Tâm, Lê Đại Hành, Phương Mai, Trương Định và phần còn lại của phường Thanh Nhàn quận Hai Bà Trưng cũ.

