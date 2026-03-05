Hà Nội: Giá bán không ngờ tới loạt biệt thự tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy tháng 3/2026
GĐXH - Bước sang năm 2026, giá nhà đất, đặc biệt là phân khúc biệt thự trên địa bàn 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy (Hà Nội) vẫn tiếp tục ấm nóng.
Diễn biến giá biệt thự tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy đầu năm 2026
Tại thời điểm tháng 3/2026, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán biệt thự tại khu vực 3 phường mới tại quận Hai Bà Trưng cũ dù không quá rầm rộ nhưng lại khiến người mua nhà bất ngờ vì giá bán rất cao, dao động từ khoảng 300 triệu đồng cho đến gần tỷ đồng một mét vuông.
Đơn cử có thể kể đến căn biệt thự pháp cổ, thiết kế 3 tầng, rộng 220m2 tại phố Huế, phường Hai Bà Trưng (tức phường phố Huế, quận Hai Bà Trưng cũ) hiện đang được rao bán với giá 82 tỷ đồng, tương đương 372,73 triệu đồng/m2.
Căn biệt thự liền kề thiết kế 5 tầng, rộng 76m2 tại dự án Green Pearl 378 Minh Khai, đường Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (tức phường Vĩnh Tuy, Hà Nội mới) hiện đang được rao bán với giá 31,5 tỷ đồng, tương đương 414,47 triệu đồng/m2.
Căn nhà liền kề tại ngõ 124 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (tức phường Bạch Mai, Hà Nội mới) rộng 100m2, thiết kế 5 tầng, mặt tiền 6m, hiện đang được rao bán với giá iá 38 tỷ đồng, tương đương 380 triệu đồng/m2.
Không chỉ sau thời điểm sáp nhập, trước đây biệt thự tại quận Hai Bà Trưng thường ở mức cao do nhiều yếu tố quan trọng. Trước hết, đây là khu vực trung tâm của Hà Nội, có vị trí thuận lợi, kết nối nhanh đến các khu vực trung tâm khác như quận Hoàn Kiếm cũ và quận Đống Đa cũ. Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông, hệ thống trường học, bệnh viện và trung tâm thương mại trong khu vực đã phát triển đồng bộ, tạo nên môi trường sống tiện nghi. Ngoài ra, quỹ đất dành cho biệt thự tại quận Hai Bà Trưng khá hạn chế trong khi nhu cầu sở hữu bất động sản cao cấp ở khu vực trung tâm ngày càng tăng. Chính sự kết hợp giữa vị trí đắc địa, tiện ích đầy đủ và nguồn cung khan hiếm đã khiến giá biệt thự tại đây luôn duy trì ở mức cao.
3 phường mới của quận Hai Bà Trưng sau sáp nhập
Phường Hai Bà Trưng
Sau thời điểm sáp nhập, phường Hai Bà Trưng được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Đồng Nhân, phường Phố Huế thuộc quận Hai Bà Trưng cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Bạch Đằng, Lê Đại Hành, Nguyễn Du, Thanh Nhàn và phần còn lại của phường Phạm Đình Hổ thuộc quận Hai Bà Trưng cũ.
Phường Vĩnh Tuy
Hiện nay, phường Vĩnh Tuy được hình thành trên cơ sở sáp nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Mai Động, Thanh Lương, Vĩnh Hưng và Vĩnh Tuy thuộc quận Hai Bà Trưng cũ.
Phường Bạch Mai
Phường Bạch Mai sau sáp nhập được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Bạch Mai, Bách Khoa, Quỳnh Mai thuộc quận Hai Bà Trưng cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng), Đồng Tâm, Lê Đại Hành, Phương Mai, Trương Định và phần còn lại của phường Thanh Nhàn quận Hai Bà Trưng cũ.
Hatchback hạng B giá 236 triệu đồng của Hyundai đẹp long lanh, nội thất sang trọng, động cơ 1.2L, mâm hợp kim đen, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10Giá cả thị trường - 46 phút trước
GĐXH - Với mức giá khởi điểm chỉ khoảng 236 triệu đồng, hatchback hạng B mới của Hyundai sở hữu trang bị và thiết kế vượt trội so với Grand i10, thậm chí tạo sức ép đáng kể lên các đối thủ cỡ A như Kia Morning trong cùng tầm giá.
Giá vàng hôm nay 5/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh tăng hay giảm?Giá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và nhẫn trơn giữ nguyên không thay đổi so với chốt phiên chiều qua.
Trải nghiệm xe máy điện Honda đẹp hoài cổ, giá 20 triệu đồng, động cơ 400W, pin lithium, đi 65 km/lần sạc, rẻ hơn xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện Honda nhập khẩu tư nhân về Việt Nam, giá từ 20–27 triệu đồng, động cơ 400W, pin lithium, đi khoảng 65 km/lần sạc, thiết kế hoài cổ.
Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất giảm cực mạnh, ngang Kia Morning, rẻ nhất phân khúc, cạnh tranh doanh số cùng Hyundai Accent, Honda CityGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Giá lăn bánh Toyota Vios đang cực kỳ hấp dẫn ở thời điểm đầu tháng 3/2026, mang tới thách thức cực lớn cho các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Hyundai Accent hay Honda City.
SUV hạng A hybird giá 295 triệu đồng của KIA siêu tiết kiệm xăng, thiết kế gọn gàng, mở khóa bằng smartphone, rẻ chỉ như Kia Morning cực thích hợp đi trong đô thịGiá cả thị trường - 17 giờ trước
GĐXH - SUV hạng A Kia Stonic 2026 có loạt nâng cấp đáng chú ý, trải dài từ diện mạo, khoang nội thất đến hệ truyền động hybrid nhẹ.
Giá bạc hôm nay (4/3): Sau phiên hồi nhẹ, thị trường trong nước biến động nhẹ, biên độ tăng khoảng 1,4 triệu đồng/kgGiá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Sau nhịp hồi phục nhẹ ở phiên trước, giá bạc trong nước sáng nay (4/3) tiếp tục ghi nhận những biến động trong biên độ hẹp, dao động phổ biến từ 86 – 90 triệu đồng/kg. Mức tăng tại các hệ thống vào khoảng 1,4 triệu đồng/kg so với đầu phiên.
Giá iPhone 13 Pro Max giảm mạnh, rẻ chưa từng có, trang bị cao cấp, camera zoom xịn chẳng kém iPhone 17 Pro MaxGiá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone 13 Pro Max rẻ vẫn là một lựa chọn hấp dẫn về phần cứng khi nó có camera 3 mắt zoom quang học, khung thép xịn và màn 120Hz là những điều mà iPhone 17 mới cũng chưa có đủ.
Lãi suất BIDV, Vietcombank, Agribank, Vietinbank mới nhất ưu đãi lớn: Bất ngờ số tiền lãi khi gửi tiết kiệm 500 triệu đồng vào VietcombankGiá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - Vietcombank đang áp dụng lãi suất tiết kiệm cho khách hàng cá nhân cao nhất ở mức 6,8%.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá bán nhà mặt phố tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy tháng 3/2026Giá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, giá bán của các căn nhà mặt phố tại 3 phường mới: Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy (Hà Nội) cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Giá vàng hôm nay 4/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji ra sao sau 1 ngày giảm mạnh?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC đảo chiều tăng 1 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với mức mở cửa hôm nay, lên mức 181,2-184,2 triệu/lượng.
Trải nghiệm xe máy điện giá 14 triệu đồng của Honda thiết kế xinh xắn, động cơ mạnh, đi tối đa 80 km/lần sạc, rẻ hơn xe số Wave Alpha thích hợp đi trong đô thịGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện của Honda động cơ 1.200W, tốc độ 50 km/h, đi khoảng 80 km/lần sạc, thiết kế nhỏ gọn phù hợp học sinh – sinh viên.