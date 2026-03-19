Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê biệt thự tại 3 xã Đan Phượng, Ô Diên và Liên Minh tháng 3/2026

Thứ năm, 09:06 19/03/2026 | Giá cả thị trường
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê biệt thự, liền kề trên địa bàn 3 xã Đan Phượng, Ô Diên và Liên Minh tháng 3/2026 được sáp nhập từ huyện Đan Phượng cũ cũng ghi nhận ở ngưỡng cao.

Diễn biến giá cho thuê biệt thự tại 3 xã mới thuộc huyện Đan Phượng cũ

Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê loạt  biệt thự trên địa bàn 3 xã mới Đan Phượng, Ô Diên và Liên Minh được sáp nhập trên cơ sở hình thành từ huyện Đan Phượng cũ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Cụ thể khảo sát trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt trên nền tảng batdongsan.com.vn giá cho thuê biệt thự của khu vực huyện Đan Phượng cũ tại thời điểm tháng 3/2026 hiện đang dao động từ 12 đến hơn 60 triệu đồng/tháng/căn.

Đơn cử có thể kể đến căn biệt thự thiết kế 4 tầng, rộng 104m2 tại khu Hừng Đông 23, Vinhomes Wonder City, đường Tây Thăng Long, xã Ô Diên (tức xã Tân Hội, huyện Đan Phượng cũ) hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 30 triệu đồng/tháng

Tại khu đô thị mới Tân Tây Đô, đường Quốc lộ 32, xã Ô Diên (tức xã Tân Lập, huyện Đan Phượng cũ), căn biệt thự liền kề thiết kế 3 tầng, mỗi tầng sàn rộng 100m2, tổng diện tích sử dụng lên tới 300m2 hiện đang được cho thuê với giá 25 triệu đồng/tháng.

Chính chủ hiện đang cho thuê một căn biệt thự sân vườn view Sông Đáy  Đan Phượng, có tổng diện tích cả khu rộng 7.000m2, căn biệt thự rộng 150m2 được thiết kế 1 tầng, gồm 3 phòng ngủ tại xã Đan Phượng với giá 64,96 triệu đồng/tháng.

Hiện nay, lượng thông tin cho thuê biệt thự, liền kề trên địa bàn 3 xã Đan Phượng, Ô Diên và Liên Minh khá khiêm tốn, trong đó phường Ô Diên vẫn có phần nổi bật hơn.

3 xã mới được sáp nhập từ huyện Đan Phượng cũ

1.Xã Đan Phượng

Hiện nay, xã Đan Phượng được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Phùng và các xã Đồng Tháp, Song Phượng, Thượng Mỗ, Đan Phượng thuộc huyện Đan Phượng cũ.

2.Xã Ô Diên

Sau sáp nhập, xã Ô Diên được hình thành từ việc hợp nhất từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Hạ Mỗ, xã Tân Hội, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của các xã Liên Hà, Hồng Hà, Liên Hồng, Liên Trung (huyện Đan Phượng), một phần diện tích tự nhiên của xã Văn Khê (huyện Mê Linh cũ), phần còn lại của phường Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm) và phần còn lại của xã Tân Lập (huyện Đan Phượng cũ).

3.Xã Liên Minh

Xã Liên Minh hiện nay được hình thành trên cơ sở sáp nhập từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Phương Đình, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của các xã Trung Châu, Thọ Xuân và Thọ An (huyện Đan Phượng cũ), một phần diện tích tự nhiên của xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng cũ) và xã Tiến Thịnh (huyện Mê Linh cũ).

Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê biệt thự tại 3 xã Đan Phượng, Ô Diên và Liên Minh tháng 3/2026 - Ảnh 1.MỚI NHẤT: Tháng 3/2026 nhà riêng trong ngõ tại 3 xã Đan Phượng, Liên Minh, Ô Diên (Hà Nội) vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/căn

GĐXH - Hiện nay, không chỉ những căn nhà riêng nằm trên mặt đường lớn, ngay cả những căn nhà riêng, nằm sâu trong ngõ trên địa bàn 3 xã Đan Phượng, Liên Minh, Ô Diên (Hà Nội) cũng đã tăng cao, chạm và vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/căn.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê biệt thự tại 3 xã Đan Phượng, Ô Diên và Liên Minh tháng 3/2026 - Ảnh 2.Hà Nội: Xã Ô Diên vượt mặt các xã Đan Phượng, Liên Minh về lượng nhà phố thương mại rao bán tại tháng 3/2026

GĐXH - Hiện nay khu vực xã Ô Diên là nơi tập trung số lượng nhà phố thương mại rao bán đông đảo hơn các xã còn lại được sáp nhập từ huyện Đan Phượng (cũ).

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

MỚI NHẤT: Tháng 3/2026 nhà riêng trong ngõ tại 3 xã Đan Phượng, Liên Minh, Ô Diên (Hà Nội) vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/căn

MỚI NHẤT: Tháng 3/2026 nhà riêng trong ngõ tại 3 xã Đan Phượng, Liên Minh, Ô Diên (Hà Nội) vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/căn

Hà Nội: Xã Ô Diên vượt mặt các xã Đan Phượng, Liên Minh về lượng nhà phố thương mại rao bán tại tháng 3/2026

Hà Nội: Xã Ô Diên vượt mặt các xã Đan Phượng, Liên Minh về lượng nhà phố thương mại rao bán tại tháng 3/2026

Hà Nội: Thực tế bất ngờ trước giá chung cư tại các xã Đan Phượng, Ô Diên và Liên Minh tháng 3/2026

Hà Nội: Thực tế bất ngờ trước giá chung cư tại các xã Đan Phượng, Ô Diên và Liên Minh tháng 3/2026

Hà Nội: Xã Ô Diên vượt mặt các xã Đan Phượng, Liên Minh về lượng biệt thự rao bán tại tháng 3/2026

Hà Nội: Xã Ô Diên vượt mặt các xã Đan Phượng, Liên Minh về lượng biệt thự rao bán tại tháng 3/2026

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng trên địa bàn 3 xã Đan Phượng, Ô Diên và Liên Minh tháng 3/2026

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng trên địa bàn 3 xã Đan Phượng, Ô Diên và Liên Minh tháng 3/2026

Cùng chuyên mục

Giá vàng hôm nay 19/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm sâu

Giá vàng hôm nay 19/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm sâu

Giá cả thị trường - 2 phút trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và nhẫn trơn chịu áp lực lớn khi giảm tới gần 5 triệu đồng/lượng.

Sedan hạng B giá 330 triệu đồng thiết kế thể thao, 7 túi khí, ADAS cấp độ 2 rẻ chỉ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10 khiến khách hàng trẻ mê mẩn

Sedan hạng B giá 330 triệu đồng thiết kế thể thao, 7 túi khí, ADAS cấp độ 2 rẻ chỉ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10 khiến khách hàng trẻ mê mẩn

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Sedan hạng B hướng đến nhóm khách hàng trẻ với thiết kế hiện đại, công nghệ cao và hàng loạt trang bị lần đầu xuất hiện trong phân khúc.

Tỷ giá USD/ VNĐ hôm nay 18/3: Giá bán ra giảm nhẹ, về mức 26.320 đồng/USD

Tỷ giá USD/ VNĐ hôm nay 18/3: Giá bán ra giảm nhẹ, về mức 26.320 đồng/USD

Giá cả thị trường - 17 giờ trước

GĐXH - Phiên giao dịch giữa tuần hôm nay (18/3), tỷ giá USD trong nước ghi nhận xu hướng giảm nhẹ tại cả cơ quan điều hành và hệ thống ngân hàng thương mại.

Giá lăn bánh Hyundai Stargazer giảm cực sốc, thấp kỷ lục, MPV 7 chỗ chỉ ngang xe hạng A, rẻ nhất thị trường

Giá lăn bánh Hyundai Stargazer giảm cực sốc, thấp kỷ lục, MPV 7 chỗ chỉ ngang xe hạng A, rẻ nhất thị trường

Giá cả thị trường - 18 giờ trước

GĐXH - Giá lăn bánh Hyundai Stargazer đang được xả hàng mạnh lên tới 80 triệu đồng trước khi phiên bản nâng cấp ra mắt tại Việt Nam.

MỚI NHẤT: Tháng 3/2026 nhà riêng trong ngõ tại 3 xã Đan Phượng, Liên Minh, Ô Diên (Hà Nội) vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/căn

MỚI NHẤT: Tháng 3/2026 nhà riêng trong ngõ tại 3 xã Đan Phượng, Liên Minh, Ô Diên (Hà Nội) vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/căn

Giá cả thị trường - 20 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, không chỉ những căn nhà riêng nằm trên mặt đường lớn, ngay cả những căn nhà riêng, nằm sâu trong ngõ trên địa bàn 3 xã Đan Phượng, Liên Minh, Ô Diên (Hà Nội) cũng đã tăng cao, chạm và vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/căn.

Giá bạc hôm nay (18/3): Vừa mở phiên, thị trường trong nước giảm nhanh

Giá bạc hôm nay (18/3): Vừa mở phiên, thị trường trong nước giảm nhanh

Giá cả thị trường - 23 giờ trước

Giá bạc hôm nay 18/3 đã giảm mạnh ngay từ phiên mở cửa. Thị trường trong nước ghi nhận giá bạc giảm từ 81 triệu đồng/kg xuống sát 80 triệu đồng/kg. Theo diễn biến quốc tế, giá bạc có thể tiếp tục giảm thêm trong thời gian tới.

Chi tiết MPV Hyundai Stargazer 2026 phiên bản mới giá 489 triệu đồng ở Việt Nam có xứng danh rẻ nhất thị trường?

Chi tiết MPV Hyundai Stargazer 2026 phiên bản mới giá 489 triệu đồng ở Việt Nam có xứng danh rẻ nhất thị trường?

Giá cả thị trường - 23 giờ trước

GĐXH - MPV Hyundai Stargazer 2026 dự kiến ra mắt vào tháng 4 với giá bán khởi điểm từ 489 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 18/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm tiếp?

Giá vàng hôm nay 18/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm tiếp?

Giá cả thị trường - 23 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và nhẫn trơn trong nước vẫn treo ở mức 183 triệu đồng/lượng (bán).

Xe ga 125cc giá 26 triệu đồng thiết kế hiện đại, cốp rộng, tiết kiệm nhiên liệu, rẻ hơn hẳn Vision, chỉ ngang Wave Alpha chắc chắn được lòng chị em

Xe ga 125cc giá 26 triệu đồng thiết kế hiện đại, cốp rộng, tiết kiệm nhiên liệu, rẻ hơn hẳn Vision, chỉ ngang Wave Alpha chắc chắn được lòng chị em

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Xe ga 125cc hứa hẹn có thể thay thế những cái tên như Honda Vision hay Air Blade trở thành ‘xe ga quốc dân’ mới thống trị thị trường.

Xe máy điện giá 12 triệu đồng thiết kế hiện đại, độc đáo, trang bị tiện ích, cốp rộng, sạc pin nhanh, rẻ hơn Vision, Wave Alpha

Xe máy điện giá 12 triệu đồng thiết kế hiện đại, độc đáo, trang bị tiện ích, cốp rộng, sạc pin nhanh, rẻ hơn Vision, Wave Alpha

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Xe máy điện có mức giá cực rẻ, thậm chí ‘mềm’ hơn cả Wave Alpha sẽ gây sốt thị trường.

Xem nhiều

Xe máy điện giá 12 triệu đồng thiết kế hiện đại, độc đáo, trang bị tiện ích, cốp rộng, sạc pin nhanh, rẻ hơn Vision, Wave Alpha

Xe máy điện giá 12 triệu đồng thiết kế hiện đại, độc đáo, trang bị tiện ích, cốp rộng, sạc pin nhanh, rẻ hơn Vision, Wave Alpha

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe máy điện có mức giá cực rẻ, thậm chí ‘mềm’ hơn cả Wave Alpha sẽ gây sốt thị trường.

Giá vàng hôm nay 17/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý còn giảm không?

Giá vàng hôm nay 17/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý còn giảm không?

Giá cả thị trường
Xe ga 125cc giá 26 triệu đồng thiết kế hiện đại, cốp rộng, tiết kiệm nhiên liệu, rẻ hơn hẳn Vision, chỉ ngang Wave Alpha chắc chắn được lòng chị em

Xe ga 125cc giá 26 triệu đồng thiết kế hiện đại, cốp rộng, tiết kiệm nhiên liệu, rẻ hơn hẳn Vision, chỉ ngang Wave Alpha chắc chắn được lòng chị em

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 18/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm tiếp?

Giá vàng hôm nay 18/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm tiếp?

Giá cả thị trường
Chi tiết MPV Hyundai Stargazer 2026 phiên bản mới giá 489 triệu đồng ở Việt Nam có xứng danh rẻ nhất thị trường?

Chi tiết MPV Hyundai Stargazer 2026 phiên bản mới giá 489 triệu đồng ở Việt Nam có xứng danh rẻ nhất thị trường?

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top