Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê biệt thự tại 3 xã Đan Phượng, Ô Diên và Liên Minh tháng 3/2026

Diễn biến giá cho thuê biệt thự tại 3 xã mới thuộc huyện Đan Phượng cũ

Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê loạt biệt thự trên địa bàn 3 xã mới Đan Phượng, Ô Diên và Liên Minh được sáp nhập trên cơ sở hình thành từ huyện Đan Phượng cũ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Cụ thể khảo sát trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt trên nền tảng batdongsan.com.vn giá cho thuê biệt thự của khu vực huyện Đan Phượng cũ tại thời điểm tháng 3/2026 hiện đang dao động từ 12 đến hơn 60 triệu đồng/tháng/căn.

Đơn cử có thể kể đến căn biệt thự thiết kế 4 tầng, rộng 104m2 tại khu Hừng Đông 23, Vinhomes Wonder City, đường Tây Thăng Long, xã Ô Diên (tức xã Tân Hội, huyện Đan Phượng cũ) hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 30 triệu đồng/tháng

Tại khu đô thị mới Tân Tây Đô, đường Quốc lộ 32, xã Ô Diên (tức xã Tân Lập, huyện Đan Phượng cũ), căn biệt thự liền kề thiết kế 3 tầng, mỗi tầng sàn rộng 100m2, tổng diện tích sử dụng lên tới 300m2 hiện đang được cho thuê với giá 25 triệu đồng/tháng.

Chính chủ hiện đang cho thuê một căn biệt thự sân vườn view Sông Đáy Đan Phượng, có tổng diện tích cả khu rộng 7.000m2, căn biệt thự rộng 150m2 được thiết kế 1 tầng, gồm 3 phòng ngủ tại xã Đan Phượng với giá 64,96 triệu đồng/tháng.

Hiện nay, lượng thông tin cho thuê biệt thự, liền kề trên địa bàn 3 xã Đan Phượng, Ô Diên và Liên Minh khá khiêm tốn, trong đó phường Ô Diên vẫn có phần nổi bật hơn.

3 xã mới được sáp nhập từ huyện Đan Phượng cũ

1.Xã Đan Phượng

Hiện nay, xã Đan Phượng được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Phùng và các xã Đồng Tháp, Song Phượng, Thượng Mỗ, Đan Phượng thuộc huyện Đan Phượng cũ.

2.Xã Ô Diên

Sau sáp nhập, xã Ô Diên được hình thành từ việc hợp nhất từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Hạ Mỗ, xã Tân Hội, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của các xã Liên Hà, Hồng Hà, Liên Hồng, Liên Trung (huyện Đan Phượng), một phần diện tích tự nhiên của xã Văn Khê (huyện Mê Linh cũ), phần còn lại của phường Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm) và phần còn lại của xã Tân Lập (huyện Đan Phượng cũ).

3.Xã Liên Minh

Xã Liên Minh hiện nay được hình thành trên cơ sở sáp nhập từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Phương Đình, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của các xã Trung Châu, Thọ Xuân và Thọ An (huyện Đan Phượng cũ), một phần diện tích tự nhiên của xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng cũ) và xã Tiến Thịnh (huyện Mê Linh cũ).

