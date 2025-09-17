Người đàn ông bị ô tô tông tử vong khi đi xe đạp ngược chiều trên cầu Nhật Tân
GĐXH - Rạng sáng 17/9, người đàn ông trong lúc điều khiển xe đạp đi ngược chiều trên cầu Nhật Tân (TP Hà Nội) đã xảy ra va chạm trực diện với xe ô tô đang đi tới. Hậu quả, vụ tai nạn khiến người đi xe đạp tử vong tại chỗ.
Thông tin ban đầu, vào rạng sáng nay (17/9), trên cầu Nhật Tân (hướng từ Đông Anh sang trung tâm thành phố) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe đạp và xe ô tô con khiến 1 người tử vong.
Từ hình ảnh được camera hành trình trên ô tô ghi lại cho thấy, vào khoảng 00h18, khi xe ô tô con đang di chuyển ở làn sát dải phân cách giữa trên cầu Nhật Tân thì bất ngờ xuất hiện một người đàn ông đi xe đạp ngược chiều tiến tới.
Người đàn ông bị ô tô tông tử vong khi đi xe đạp ngược chiều trên cầu Nhật Tân.
Tình huống khiến lái xe không kịp xử lý, tông trúng người đi xe đạp. Va chạm mạnh khiến nạn nhân bị hất văng xuống mặt đường, chiếc xe đạp biến dạng nặng.
Thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 - Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cho biết, vụ tai nạn khiến người đàn ông đi xe đạp tử vong tại chỗ.
Nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 2 đã cử cán bộ tới bảo vệ hiện trường, xác minh danh tính nạn nhân, phối hợp với cơ quan chức năng phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
