Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Người đàn ông bị ô tô tông tử vong khi đi xe đạp ngược chiều trên cầu Nhật Tân

Thứ tư, 11:34 17/09/2025 | Đời sống
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Rạng sáng 17/9, người đàn ông trong lúc điều khiển xe đạp đi ngược chiều trên cầu Nhật Tân (TP Hà Nội) đã xảy ra va chạm trực diện với xe ô tô đang đi tới. Hậu quả, vụ tai nạn khiến người đi xe đạp tử vong tại chỗ.

Thông tin ban đầu, vào rạng sáng nay (17/9), trên cầu Nhật Tân (hướng từ Đông Anh sang trung tâm thành phố) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe đạp và xe ô tô con khiến 1 người tử vong.

Từ hình ảnh được camera hành trình trên ô tô ghi lại cho thấy, vào khoảng 00h18, khi xe ô tô con đang di chuyển ở làn sát dải phân cách giữa trên cầu Nhật Tân thì bất ngờ xuất hiện một người đàn ông đi xe đạp ngược chiều tiến tới.

Người đàn ông bị ô tô tông tử vong khi đi xe đạp ngược chiều trên cầu Nhật Tân.

Tình huống khiến lái xe không kịp xử lý, tông trúng người đi xe đạp. Va chạm mạnh khiến nạn nhân bị hất văng xuống mặt đường, chiếc xe đạp biến dạng nặng.

Thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 - Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cho biết, vụ tai nạn khiến người đàn ông đi xe đạp tử vong tại chỗ.

Người đàn ông bị ô tô tông tử vong khi đi xe đạp ngược chiều trên cầu Nhật Tân - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn trên cầu Nhật Tân.

Nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 2 đã cử cán bộ tới bảo vệ hiện trường, xác minh danh tính nạn nhân, phối hợp với cơ quan chức năng phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tai nạn trên cầu Nhật Tân, một người bán hoa sớm tử vong thương tâmTai nạn trên cầu Nhật Tân, một người bán hoa sớm tử vong thương tâm

Tại hiện trường ghi nhận, xe máy hoàn toàn bị biến dạng, nạn nhân nằm tử vong trên khu vực lan can giữa cầu.


Trung Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Cố ý lái xe bồn kéo lê nữ sinh đến tử vong tài xế đối mặt mức án nào?

Cố ý lái xe bồn kéo lê nữ sinh đến tử vong tài xế đối mặt mức án nào?

Hà Nội: Cố ý cán tử vong nạn nhân sau tai nạn giao thông, lái xe bồn bị tạm giữ hình sự

Hà Nội: Cố ý cán tử vong nạn nhân sau tai nạn giao thông, lái xe bồn bị tạm giữ hình sự

Một học sinh đi xe điện trong trường, tông vào tường tử vong

Một học sinh đi xe điện trong trường, tông vào tường tử vong

Sửa chữa cầu Nhật Tân, Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông từ hôm nay đến hết ngày 18/8

Sửa chữa cầu Nhật Tân, Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông từ hôm nay đến hết ngày 18/8

Tai nạn trên cầu Nhật Tân, một người bán hoa sớm tử vong thương tâm

Tai nạn trên cầu Nhật Tân, một người bán hoa sớm tử vong thương tâm

Cùng chuyên mục

Tháng sinh Âm lịch tiết lộ người kiếm tiền siêu đỉnh, cả đời phú quý

Tháng sinh Âm lịch tiết lộ người kiếm tiền siêu đỉnh, cả đời phú quý

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Những người sinh vào 3 tháng Âm lịch dưới đây thường có khả năng kiếm tiền vượt trội, càng trưởng thành càng giàu có, sung túc, phúc lộc song toàn.

Quy định mới về mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, hàng triệu người tham gia nên biết để hưởng chế độ lương hưu

Quy định mới về mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, hàng triệu người tham gia nên biết để hưởng chế độ lương hưu

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Mua bảo hiểm xã hội tự nguyện, người tham gia được hưởng các quyền lợi khi về già như lương hưu hoặc chế độ tử tuất khi qua đời.

Top con giáp may mắn từ trong trứng, cả đời gặp dữ hóa lành

Top con giáp may mắn từ trong trứng, cả đời gặp dữ hóa lành

Đời sống - 20 giờ trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những tuổi dường như sinh ra đã mang sẵn phúc khí, được quý nhân phù trợ, dù gặp khó khăn cũng dễ dàng vượt qua.

Mua bán vàng phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Mua bán vàng phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 23 giờ trước

GĐXH - Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 278/NQ-CP, yêu cầu quy định rõ thu nhập từ hoạt động giao dịch mua bán vàng thuộc diện chịu thuế, nhằm nâng cao tính minh bạch của thị trường và hạn chế đầu cơ.

Không khí lạnh sắp tràn xuống miền Bắc, tâm điểm rét đậm, rét hại khi nào?

Không khí lạnh sắp tràn xuống miền Bắc, tâm điểm rét đậm, rét hại khi nào?

Đời sống - 23 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, ngay từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10 sẽ có những đợt không khí lạnh yếu tác động đến khu vực Bắc Bộ. Từ tháng 12, có thể xuất hiện những đợt không khí lạnh mạnh gây rét đậm, rét hại tại khu vực Bắc Bộ.

Các con giáp Tý, Sửu, Mão, Thìn, Mùi, Thân, Dậu, Tuất tuần mới từ 15/9 đến 21/9/2025 có thay đổi bất ngờ

Các con giáp Tý, Sửu, Mão, Thìn, Mùi, Thân, Dậu, Tuất tuần mới từ 15/9 đến 21/9/2025 có thay đổi bất ngờ

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có dự báo tử vi tuần mới từ 15/9 đến 21/9/2025, các con giáp Tý, Sửu, Mão, Thìn, Mùi, Thân, Dậu, Tuất sẽ đón nhận những thay đổi bất ngờ dưới đây.

Top ngày sinh Âm lịch may mắn nhất cuối năm 2025: Tài lộc hanh thông, tiền tài dư dả

Top ngày sinh Âm lịch may mắn nhất cuối năm 2025: Tài lộc hanh thông, tiền tài dư dả

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Những ai sinh vào các ngày Âm lịch sau đây sẽ đón nhận nhiều may mắn từ nay cho đến hết năm 2025. Tài lộc dồi dào, công việc hanh thông, cuộc sống sung túc và viên mãn hơn.

Mức hưởng bảo hiểm y tế hộ gia đình khi khám chữa bệnh theo quy định mới, hàng triệu gia đình nên cập nhật

Mức hưởng bảo hiểm y tế hộ gia đình khi khám chữa bệnh theo quy định mới, hàng triệu gia đình nên cập nhật

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Dưới đây là một số nội dung quy định về quyền lợi và mức hưởng hiện hành về chính sách bảo hiểm y tế hộ gia đình người dân cần biết.

Các con giáp hay than thở, dễ rơi vào vòng xoáy bất mãn trong cuộc sống

Các con giáp hay than thở, dễ rơi vào vòng xoáy bất mãn trong cuộc sống

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Những con giáp này có xu hướng chú ý đến những điều chưa vừa ý, từ đó tạo nên thói quen than phiền.

Hà Nội: Hiện trạng bãi xe không phép tại sân chung cư N3B sau lệnh 'cấm' của UBND phường Yên Hòa

Hà Nội: Hiện trạng bãi xe không phép tại sân chung cư N3B sau lệnh 'cấm' của UBND phường Yên Hòa

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi UBND phường Yên Hòa ra "tối hậu thư", yêu cầu chấm dứt hoạt động của bãi xe không phép tại sân chung cư N3B (KĐT Trung Hòa - Nhân Chính), rào chắn đã được lực lượng chức năng dựng lên, không gian chung bước đầu được trả lại cho cư dân...

Xem nhiều

Các con giáp Tý, Sửu, Mão, Thìn, Mùi, Thân, Dậu, Tuất tuần mới từ 15/9 đến 21/9/2025 có thay đổi bất ngờ

Các con giáp Tý, Sửu, Mão, Thìn, Mùi, Thân, Dậu, Tuất tuần mới từ 15/9 đến 21/9/2025 có thay đổi bất ngờ

Đời sống

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có dự báo tử vi tuần mới từ 15/9 đến 21/9/2025, các con giáp Tý, Sửu, Mão, Thìn, Mùi, Thân, Dậu, Tuất sẽ đón nhận những thay đổi bất ngờ dưới đây.

Đối tượng nào vừa được nhận trợ cấp 500.000 đồng/tháng và được Nhà nước đóng bảo hiểm y tế từ năm 2025?

Đối tượng nào vừa được nhận trợ cấp 500.000 đồng/tháng và được Nhà nước đóng bảo hiểm y tế từ năm 2025?

Đời sống
Các con giáp hay than thở, dễ rơi vào vòng xoáy bất mãn trong cuộc sống

Các con giáp hay than thở, dễ rơi vào vòng xoáy bất mãn trong cuộc sống

Đời sống
Top ngày sinh Âm lịch may mắn nhất cuối năm 2025: Tài lộc hanh thông, tiền tài dư dả

Top ngày sinh Âm lịch may mắn nhất cuối năm 2025: Tài lộc hanh thông, tiền tài dư dả

Đời sống
Không khí lạnh sắp tràn xuống miền Bắc, tâm điểm rét đậm, rét hại khi nào?

Không khí lạnh sắp tràn xuống miền Bắc, tâm điểm rét đậm, rét hại khi nào?

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top