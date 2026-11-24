Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu khẩn trương cứu nạn, điều tra vụ nổ gây sập nhà tập thể trên phố Nguyễn Văn Tuyết
GĐXH - Trưa 24/11, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng và lãnh đạo Công an Thành phố đã trực tiếp có mặt tại hiện trường vụ nổ gây sập nhà trên phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa) để chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ và yêu cầu khẩn trương rà soát các khu dân cư mất an toàn.
Trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác ứng cứu và khắc phục hậu quả có Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng; Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng; Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Thành phố; Đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) cùng các Phó Giám đốc Công an Thành phố.
Tại hiện trường, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu các lực lượng chức năng tập trung tối đa nhân lực, phương tiện để khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ; đồng thời đặc biệt quan tâm, huy động mọi điều kiện tốt nhất để cấp cứu, điều trị cho các nạn nhân đang nằm viện.
Nhận định khu vực xảy ra sự cố là khu tập thể cũ tiềm ẩn nhiều rủi ro, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng và Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng đều nhấn mạnh yêu cầu các đơn vị chức năng phải lập tức xây dựng phương án di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.
Bí thư Thành ủy giao Sở Xây dựng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ các khu dân cư, công trình không bảo đảm an toàn trên địa bàn để có phương án xử lý dứt điểm, tổ chức di dời và nghiên cứu phương án bố trí khu tái định cư ổn định cuộc sống cho các hộ dân bị ảnh hưởng.
Hiện công tác cứu nạn, cứu hộ và điều tra nguyên nhân vụ việc đang được các lực lượng chức năng tích cực triển khai.
Trước đó, khoảng 8h06 sáng ngày 24/11, Trung tâm chỉ huy Công an Thành phố Hà Nội nhận được tin báo của người dân về một vụ nổ nghi do bình gas gây đổ sập nhà tại khu vực số nhà 168 phố Nguyễn Văn Tuyết (khu nhà tập thể E3-E4, phường Đống Đa).
Vụ việc khiến một số căn nhà bị đổ sập và bước đầu ghi nhận có thương vong.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an Thành phố đã khẩn trương điều động 8 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội chữa cháy khu vực số 10, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, Cảnh sát phản ứng nhanh, Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát giao thông, Công an phường Đống Đa phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Thủ đô và lực lượng y tế nhanh chóng tiếp cận hiện trường triển khai công tác cứu hộ.
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