Ninh Bình: Xử lý tình trạng đốt rác tại xã Vũ Dương sau phản ánh của Gia đình và Xã hội
Liên quan đến loạt bãi tập kết rác hoạt động đốt rác gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn xã Vũ Dương, tỉnh Ninh Bình, trao đổi với phóng viên ông Trần Bình Định - Chủ tịch UBND xã Vũ Dương thông tin, xã sẽ có biện pháp xử lý ban đầu trong thời gian chờ nhà máy điện rác đi vào hoạt động.
“Chúng tôi cảm ơn báo đã có bài viết trung thực. UBND xã Vũ Dương sẽ có biện pháp xử lý giờ đầu để đảm bảo khi đề án (dự án nhà máy điện rác) đi vào hoạt động. Khi nào xử lý xong các bãi rác chúng tôi sẽ thông tin lại” - ông Định nói.
Trước đó, ngày 12/4, theo ghi nhận của phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống, bãi rác tại thôn Lũ Phong, xã Vũ Dương như một “vết sẹo” xám xịt nằm chễm chệ giữa màu xanh ruộng đồng. Hằng ngày, người dân lưu thông qua tuyến đường này phải đối mặt với cảnh tượng nhếch nhác. Rác thải không được che chắn, đổ tràn ra mép đường, gây mất mỹ quan.
Sát bên cạnh những túi nilon, phế thải đủ loại là kênh mương nội đồng. Do không có hệ thống thu gom nước rỉ rác đạt chuẩn, nhiều tạp chất có nguy cơ thẩm thấu trực tiếp xuống nguồn nước và đất canh tác của người dân.
Tại khu vực thôn La Xuyên, rác thải chất thành đống cao, lấn chiếm một phần mặt đường. Người tham gia giao thông thường xuyên phải nín thở khi đi qua đoạn đường bốc mùi hôi thối nồng nặc.
Thay vì được xử lý theo quy trình kỹ thuật, rác ở đây chủ yếu được giải quyết bằng cách đốt lộ thiên. Những ngọn lửa âm ỉ tạo ra khói trắng, mùi khét lẹt từ nhựa, nilon cháy dở. Gió thổi hướng nào, khói bay theo hướng đó, bao trùm khu dân cư, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của người dân.
Tại hiện trường, rác bị đốt cháy nham nhở trên diện tích rộng. Việc xử lý thủ công này không chỉ gây ô nhiễm không khí mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy lan trong những ngày thời tiết hanh khô.Đáng chú ý, ngay tại bãi tập kết rác có hệ thống xử lý rác thải, tuy nhiên hệ thống này không hoạt động, bị bỏ không giữa vòng vây rác thải và cỏ dại.
Trao đổi với phóng viên sáng 14/4, bà Bùi Thị Hòa – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vũ Dương cho biết lãnh đạo UBND xã và bộ phận chuyên môn đã trực tiếp kiểm tra, xử lý tình trạng đốt rác.
Theo ông Trần Bình Định, bãi rác khu Lũ Phong đã được dọn liên tục, cắm cọc, căng dây và tuyên truyền. Tuy nhiên, người dân vẫn đổ rác bừa bãi khiến công tác xử lý gặp nhiều khó khăn.
“Cứ một người dọn, trăm người bừa nên rất khó xử lý. Tới đây, khoảng 1/6, khi nhà máy điện rác Nam Định đi vào hoạt động, xã sẽ đưa rác về đó xử lý. Sau này bãi rác ở Lũ Phong chỉ còn là bãi trung chuyển, không còn là nơi chôn lấp”, ông Định cho biết.
Cũng theo Chủ tịch UBND xã Vũ Dương, địa phương đang khảo sát tuyến đường kết nối để đầu tư, tạo điều kiện cho xe chuyên dụng vào thu gom rác. Tuy nhiên, việc này cần thời gian và phụ thuộc vào tiến độ nhà máy điện rác.Đối với bãi rác khu La Xuyên đang xảy ra tình trạng đốt rác, ông Định cho biết hệ thống xử lý trước đây đã hỏng, không thể vận hành.
“Bãi rác ở La Xuyên cũng tương tự một số nơi khác, trước đây xử lý bằng đốt. Trong thời gian chờ phương án lâu dài, địa phương sẽ tiếp tục tuyên truyền và có biện pháp xử lý tạm thời”, ông Định nói.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.
Video bãi rác bốc khói ở Vũ Dương, Ninh Bình:
