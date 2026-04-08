Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm hồ sơ, phản ánh quá hạn trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Công văn số 1400/UBND-NC ngày 03/4/2026 do Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng ký ban hành, các Giám đốc, Thủ trưởng sở, ban, ngành được yêu cầu rà soát, xử lý triệt để các hồ sơ quá hạn thuộc thẩm quyền, đồng thời cập nhật đầy đủ kết quả trên hệ thống cổng dịch vụ công quốc gia theo quy định.

Các đơn vị phải chủ động cập nhật dữ liệu trên các nền tảng liên quan, phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố để đối chiếu, bảo đảm thống nhất số liệu giữa đơn vị và toàn thành phố.

Đối với các thủ tục hành chính thực hiện trên hệ thống của bộ, ngành Trung ương, cần phối hợp với đơn vị phát triển, vận hành để kịp thời khắc phục bất cập, đồng thời tăng cường kết nối, tích hợp, đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống, tránh gây phiền hà, mất thời gian cho người sử dụng.

UBND Thành phố cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường tập trung xử lý dứt điểm các hồ sơ, phản ánh, kiến nghị quá hạn thuộc thẩm quyền; chủ động cập nhật thông tin và phối hợp với các đơn vị liên quan để bảo đảm thống nhất dữ liệu.

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tập trung xử lý dứt điểm các hồ sơ, phản ánh, kiến nghị quá hạn trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đáng chú ý, các địa phương phải phối hợp với các chi nhánh Trung tâm Phục vụ hành chính công để thống nhất quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa các đơn vị gây bức xúc cho người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, kịp thời báo cáo các sở chuyên ngành về những vướng mắc phát sinh khi thực hiện thủ tục trên hệ thống của bộ, ngành Trung ương.

Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố được giao nhiệm vụ thường xuyên cập nhật, công khai số liệu trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, cung cấp thông tin kịp thời để các cơ quan, đơn vị chủ động xử lý.

Bên cạnh đó, cần phối hợp với đơn vị xây dựng, vận hành hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố để khắc phục lỗi phát sinh, bảo đảm hệ thống vận hành thông suốt, kết nối, liên thông với Cổng Dịch vụ công Quốc gia và các hệ thống chuyên ngành.

Việc tăng cường xử lý hồ sơ quá hạn và đồng bộ dữ liệu được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, giảm phiền hà và cải thiện mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn Thủ đô.