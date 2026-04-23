Tin sáng 23/4: CSGT Hà Nội sử dụng thiết bị đặc biệt để xử lý vi phạm giao thông; Đi làm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương có thể được nhận gần 500% lương

CSGT Hà Nội sử dụng thiết bị đặc biệt để xử lý 1 lỗi vi phạm giao thông phổ biến, các tài xế chú ý

Thực hiện kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội, Đội CSGT đường bộ số 7 đã phối hợp với Công an cơ sở tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm dừng, đỗ xe sai quy định trên địa bàn phụ trách. Pháp luật & Đời sống đưa tin.

Hằng ngày đơn vị bố trí các tổ công tác phối hợp chặt chẽ với Công an các phường, tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng sử dụng các thiết bị nghiệp vụ bằng cách kết hợp tuần tra trực tiếp với camera AI và flycam.

Lực lượng chức năng sử dụng thiết bị kỹ thuật ghi hình các vi phạm.

Hệ thống camera AI quan sát, ghi nhận 24/24.

Trên tuyến Nguyễn Trãi nơi đang thi công, mặt đường thu hẹp nhiều trường hợp vi phạm vẫn xảy ra và bị ghi nhận từ trên cao, kể cả ở điểm khuất.

Từ ngày 15/4/2026 đến nay, Đội CSGT đường bộ số 7 đã xử lý 103 trường hợp vi phạm, phạt tiền 76,1 triệu đồng, tạm giữ 103 bộ giấy tờ; trong đó có 43 xe tải, 23 xe khách, 36 xe con và 1 mô tô. Việc tăng cường xử lý vi phạm dừng, đỗ xe sai quy định không chỉ góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị mà còn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, hướng tới xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn.

Đi làm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương có thể được nhận gần 500% lương

Theo quy định của Bộ luật Lao động 2019, người lao động làm việc vào dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được hưởng mức lương cao hơn so với ngày làm việc bình thường. VTV đưa tin.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, căn cứ Điều 98 của Bộ luật này, tiền lương làm thêm giờ được tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả của công việc đang làm, với các mức tối thiểu như sau: Làm thêm vào ngày thường: ít nhất 150%; Làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần: ít nhất 200%; Làm việc vào ngày lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương: ít nhất 300%, chưa bao gồm tiền lương của ngày lễ đối với người hưởng lương ngày.

Ngoài ra: Làm việc vào ban đêm được trả thêm ít nhất 30% tiền lương của ngày làm việc bình thường; Nếu làm thêm giờ vào ban đêm, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá ban ngày.

Từ các quy định trên, có thể thấy: Nếu làm việc vào ban ngày trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, người lao động được nhận ít nhất 400% tiền lương (gồm 300% lương làm thêm và 100% lương ngày lễ). Nếu làm việc vào ban đêm, tổng thu nhập tối thiểu có thể lên tới 490% tiền lương.

Quy định này nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động khi làm việc trong những ngày lễ, Tết theo quy định của pháp luật.

Hà Nội: Từ 25/4 đến 10/5/2026, mỗi xã phường thí điểm một mô hình đảm bảo an toàn thực phẩm

Ảnh minh họa.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Công văn về việc triển khai các mô hình bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn thành phố. Theo đó, UBND TP Hà Nội chỉ đạo các Sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết việc triển khai mô hình đảm bảo ATTP theo lĩnh vực được phân công. Thông tin trên An Ninh Thủ Đô.



Đối với mô hình tuyến phố, khu giết mổ, chợ đảm bảo ATTP, UBND các phường, xã trên cơ sở hướng dẫn của các Sở: Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường và điều kiện thực tế của địa phương, lựa chọn ít nhất 01 đơn vị/01 mô hình thí điểm đảm bảo ATTP để triển khai từ ngày 25/4 đến ngày 10/5/2026.

Suýt mất mạng vì tự bôi dầu gió, chườm đá vào vết thương

Thời gian gần đây, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương liên tục tiếp nhận các ca viêm mô bào hoại tử chi trong tình trạng nguy kịch. Từ những vết thương tưởng chừng đơn giản, nhiều bệnh nhân đã bị nhiễm khuẩn huyết, suy đa cơ quan, đe dọa tính mạng. Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin.

Trường hợp thứ nhất, bệnh nhân L.X.T (38 tuổi, Tuyên Quang) có tiền sử Gút và tăng huyết áp. Do tự ý dùng thuốc giảm đau chứa Corticoid trong thời gian dài, hệ miễn dịch của anh bị suy yếu trầm trọng (hội chứng Cushing). Khi vùng cẳng chân trái bị sưng ngứa, anh T. đã gãi mạnh gây trầy xước, sau đó tự bôi dầu gió và chườm đá. Sai lầm này khiến vết thương nhiễm trùng nặng, xuất hiện bọng nước đen và đau nhức dữ dội. Khi chuyển đến viện, anh đã bị sốt cao, hoại tử loét da, suy thận cấp và nhiễm khuẩn huyết.

Các bác sĩ kiểm tra vùng hoại tử ở chân của bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Trường hợp thứ hai, anh H.V.T (43 tuổi, Tuyên Quang) có tiền sử xơ gan do lạm dụng rượu. Anh nhập viện trong tình trạng gan bàn chân hoại tử đen do vi khuẩn đa kháng thuốc Klebsiella pneumoniae. Hình ảnh MRI cho thấy ổ dịch và nhiễm trùng đã lan sâu vào các khối cơ vùng chân.

Những tổn thương da dù nhỏ, nếu xử lý sai cách, đều có thể dẫn đến sốc nhiễm khuẩn và tử vong.

Bác sĩ khuyến cáo: Đối tượng nguy cơ cao như người bị bệnh Gút, tiểu đường, xơ gan cần đặc biệt cẩn trọng. Dấu hiệu cần đi khám ngay, khi thấy các vùng khớp hoặc da sưng, nóng, đỏ, đau bất thường. Tuyệt đối không tự ý đắp lá, bôi dầu hoặc chườm nóng/lạnh lên vết thương hở. Việc áp dụng các biện pháp dân gian sai khoa học có thể dẫn đến tàn phế hoặc tử vong.

Không khí lạnh sắp tràn về

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, từ ngày 23/4 giảm nhiệt, trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ dao động 20-23°C, vùng núi có nơi dưới 20°C, Bắc Trung Bộ 21-24°C. Thời tiết Hà Nội cũng chuyển mát từ ngày 23/4. VTC News đưa tin.

Mưa đá dày đặc trút xuống xã Phiêng Cằm, tỉnh Sơn La trong ngày 18/4. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La)

Bắc Trung Bộ cũng có mưa, mưa vừa và rải rác dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ mưa to đến rất to trên 100mm.

Trong khi các khu vực trên mưa dông trở lại, thì trong ngày 23/4, Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk duy trì hình thái thời tiết nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 37°C. Nắng nóng cục bộ cũng xảy ra ở cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35°C.

Từ chiều tối 23/4 đến ngày 25/4, mưa rào và dông rải rác mở rộng ra Trung Trung Bộ với lượng mưa 10-30mm/24h, có nơi mưa to trên 70mm/24h. Tuy nhiên, mưa không xảy ra cả ngày mà tập trung chủ yếu vào chiều tối, đêm. Mưa khiến nhiệt độ giảm, kết thúc đợt nắng nóng diện rộng ở khu vực này từ 24/4.