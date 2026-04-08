Bắt hai đối tượng quản trị trang Beat Hải Phòng ép doanh nghiệp ký hợp đồng xử lý khủng hoảng
GĐXH - Công an TP Hải Phòng vừa bắt giữ hai đối tượng Vũ Tùng Lâm (SN 1990) và Nguyễn Văn Tài (SN 1992) cùng trú tại TP Hải Phòng về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hải Phòng, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an thành phố vừa bắt giữ Vũ Tùng Lâm (SN 1990, trú tại đặc khu Cát Hải, Hải Phòng) là Giám đốc Công ty TNHH truyền thông và sự kiện Vietcomms - Vietcomms Media và Nguyễn Văn Tài (SN 1992, trú tại phường Thiên Hương, Hải Phòng) là Phó giám đốc Công ty TNHH truyền thông và sự kiện Vietcomms - Vietcomms Media về hành vi "cưỡng đoạt tài sản".
Theo cơ quan chức năng, năm 2024 Vũ Tùng Lâm và Nguyễn Văn Tài thành lập Công ty TNHH truyền thông và sự kiện Vietcomms - Vietcomms Media. Các đối tượng trên thuê trụ sở tại Khu đô thị Waterfront (phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng), thuê một số nhân viên làm hoạt động quảng cáo, tư vấn truyền thông cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh.
Nhóm các đối tượng trên lập ra các Fangape, Group Facebook được nhiều người theo dõi, người tham gia như: Ăn chơi Hải Phòng (533.000 người tham gia), Hải Phòng - Hôm nay ăn gì (332.000 người tham gia); Hải Phòng xịn (286.000 người theo dõi), Hải Phòng xịn của tôi (229.000 người theo dõi), Beat Hải Phòng (262.000 người theo dõi), Beat Thủy Nguyên (207.000 người theo dõi)…
Các đối tượng và nhân viên công ty thường xuyên đăng tải, duyệt đăng các bài viết của người tham gia liên quan đến hoạt động kinh doanh của các cơ sở dịch vụ (ăn uống, vui chơi, du lịch…).
Trong thời gian qua, nhóm đối tượng trên sử dụng một số tài khoản Facebook ảo chủ động đăng hoặc duyệt đăng các bài viết, clip review của người tham gia phản ánh không tích cực đến hoạt động kinh doanh của một số cơ sở (thường là kinh doanh dịch vụ ăn uống). Các đối tượng Vũ Tùng Lâm và Nguyễn Văn Tài sẽ liên hệ với chủ các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh nêu trên để làm việc.
Khi những người đại diện doanh nghiệp, chủ cơ sở kinh doanh đề nghị phía Lâm, Tài cho liên hệ với những người đăng bài để làm việc và nhờ xóa bài đăng nhưng Lâm và Tài không đồng ý. Nhóm đối tượng yêu cầu các chủ doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên phải ký một hợp đồng "Quảng cáo truyền thông", "Hỗ trợ xử lý khủng hoảng truyền thông" với giá trị từ 30 - 60 triệu đồng/năm thì mới tiến hành "hỗ trợ" xóa các bài đăng trên.
Do tâm lý sợ ảnh hưởng uy tín của doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh nên mặc dù không mong muốn, các chủ doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh trên buộc phải ký kết các hợp đồng "Quảng cáo truyền thông", "Hỗ trợ xử lý khủng hoảng truyền thông" với Công ty của Lâm, Tài. Sau khi ký hợp đồng và thanh toán tiền, Lâm và Tài mới xóa các bài viết trên các Fanpage, Group Facebook do chính mình là quản trị viên.
Cơ quan Cảnh sát điều tra – CATP Hải Phòng đề nghị ai là nạn nhân của nhóm đối tượng hãy trình báo Phòng Cảnh sát hình sự (điều tra viên Hoàng Kim Thái, số điện thoại: 0904.127.567).
