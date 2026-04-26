Ninh Bình: Bãi rác sát nghĩa trang ở Vạn Thắng được xử lý sau khi báo chí phản ánh

Ngày 26/4, theo ghi nhận của phóng viên tại khu vực bãi rác nằm sát nghĩa trang Mả Vạn, thuộc thôn Tân Trung, xã Vạn Thắng, tỉnh Ninh Bình, khu vực từng bị phản ánh đốt rác gây ô nhiễm nghiêm trọng đã được san gạt, xử lý. Nhiều vị trí trước đây chất thành đống rác lớn, thường xuyên bốc khói mù mịt, nay đã được máy móc san phẳng, phủ đất, tạo mặt bằng tương đối bằng phẳng như cánh đồng.

Tại hiện trường, dấu vết của việc xử lý vẫn còn rõ với lớp đất mới đắp, xen lẫn rác thải đã bị vùi lấp. Một số cọc bê tông được dựng lên để khoanh vùng, trong khi tuyến đường đất chạy dọc khu vực vẫn lầy lội, xuất hiện nhiều vũng nước sau quá trình san gạt. Một máy xúc hiện vẫn được huy động ngay đầu vào của bãi rác, khu vực khác không còn tình trạng đổ rác công khai như trước.

Bãi rác ở cạnh nghĩa trang Mả Vạn đã được xử lý sau phản ánh của báo chí.

Người dân thôn Tân Trung cho biết, bãi rác được chính quyền địa phương xử lý khoảng 3–4 ngày nay. Việc san gạt bước đầu giúp giảm tình trạng khói và mùi hôi. Tuy nhiên, tại khu vực vẫn còn lẫn nhiều rác thải dưới lớp đất mỏng. Người dân mong muốn địa phương có phương án xử lý triệt để, tránh tái diễn tình trạng tập kết và đốt rác gây ô nhiễm môi trường như trước.

Ngày 26/4, trao đổi với phóng viên, ông Phạm Tiến Điện – Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Thắng, tỉnh Ninh Bình cho biết, xã đã đồng loạt xử lý các bãi rác tự phát và bãi rác quá tải. Bãi rác tại khu vực nghĩa trang Mả Vạn hiện đã xử lý xong.

Theo UBND xã Vạn Thắng, hiện toàn xã có 19 điểm tập kết rác, song chỉ có 3 bãi rác tập trung tại các thôn Cộng Hòa, Phúc Chỉ và Minh Lương; còn lại 16 điểm là bãi rác tự phát. Tình trạng này không chỉ gây mất mỹ quan mà còn tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường đất, nước và không khí. Một trong những bất cập lớn được chỉ ra là sự thiếu thống nhất trong tổ chức thu gom rác giữa các khu vực sau sáp nhập.

Tại hiện trường các núi rác trước đó đã được xử lý.

Cụ thể, khu vực Yên Tiến do một đơn vị chuyên trách đảm nhiệm, thu gom 2–3 lần/tuần; trong khi đó, tại Yên Thắng và Yên Lương cũ, mỗi thôn, xóm lại có tổ thu gom riêng, hoạt động theo hình thức tự thỏa thuận với người dân, tần suất chủ yếu 1 đến 2 lần/tuần. Sự phân tán này dẫn đến khó kiểm soát, phát sinh tình trạng đổ rác không đúng nơi quy định, thậm chí đốt rác gây ô nhiễm.

Trước đó, Gia đình và Xã hội đã thông tin, tại xã Vạn Thắng, theo phản ánh của người dân thôn Tân Trung, bãi rác nằm sát nghĩa trang Mả Vạn đã tồn tại hơn 20 năm. Ban đầu, đây chỉ là điểm tập kết nhỏ phục vụ nhu cầu xử lý rác thải sinh hoạt của 6 xóm thuộc xã Yên Tiến, huyện Ý Yên cũ.

Bãi rác tồn tại hơn 20 năm tại khu vực sát nghĩa trang Mả Vạn, xã Vạn Thắng, tỉnh Ninh Bình từng nhiều lần bốc khói, gây ô nhiễm nghiêm trọng, nay đã được san gạt, xử lý sau khi báo chí phản ánh.

Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng dân số, lượng rác thải dồn về ngày càng nhiều khiến bãi rác “phình to” mất kiểm soát.Đáng ngại hơn, rác thải không được phân loại hay xử lý khoa học mà chủ yếu bị dồn ứ, bốc mùi hôi thối và thường xuyên bị đốt cháy lộ thiên. Mỗi khi lửa nhen nhóm, những cột khói đen đặc bốc lên, mang theo mùi khét nồng nặc của nilon và nhựa cháy, bủa vây các khu dân cư.

Thực trạng này không chỉ “bức tử” bầu không khí mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sản xuất nông nghiệp của bà con. Dù người dân đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp chính quyền, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Sau khi bài viết được đăng tải, phóng viên đã chuyển nội dung đến chính quyền tỉnh Ninh Bình để nắm bắt thông tin và xử lý. Đến nay, cơ bản bãi rác đã được xử lý.



Video bãi rác sát nghĩa trang ở Vạn Thắng, Ninh Bình được xử lý sau khi báo chí phản ánh:



