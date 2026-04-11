Hai con của NSƯT Quách Thu Phương đi du học nước ngoài, không theo nghề của mẹ

Thứ bảy, 13:29 11/04/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
GĐXH - NSƯT Quách Thu Phương có một sự nghiệp nghệ thuật thăng hoa với nhiều vai diễn để lại dấu ấn trong lòng công chúng. Tuy nhiên, 2 con của chị đều không theo nghề của mẹ.

NSƯT Quách Thu Phương: "Bạo chi" cho sức khỏe, nhan sắc để trẻ đẹp tuổi trung niênNSƯT Quách Thu Phương: 'Bạo chi' cho sức khỏe, nhan sắc để trẻ đẹp tuổi trung niên

GĐXH - Ở tuổi trung niên, NSƯT Quách Thu Phương vẫn khiến công chúng trầm trồ bởi vẻ ngoài rạng rỡ và vóc dáng thon gọn như thuở đôi mươi. Để có được "ngoại hình không tuổi" này, nữ nghệ sĩ thừa nhận đã đầu tư không ít công sức và tài chính để tìm ra phương pháp tập luyện phù hợp nhất với bản thân.

Quách Thu Phương nổi tiếng với khán giả các phim của VFC như: Của để dành, Hương vị tình thân và mới đây là 2 vai diễn trong phim "Bước chân vào đời" và "Đồng hồ đếm ngược". Với nữ nghệ sĩ được cống hiến cho khán giả những vai diễn hay, ấn tượng là niềm hạnh phúc và đam mê của chị. NSƯT Quách Thu Phương từ khi bước chân vào nghề đã không ngại khó, ngại khổ và hiện tại chị vẫn giữ vững tinh thần đó.

Nhưng các con của Quách Thu Phương lại không muốn đi theo nghề của mẹ. Nữ nghệ sĩ không cảm thấy tiếc nuối mà tôn trọng những lựa chọn của con.

NSƯT Quách Thu Phương lựa chọn cách nuôi dạy con vừa hiện đại, vừa kỷ luật. Chị không áp đặt con phải đi theo một con đường cụ thể, nhưng luôn định hướng rõ ràng về trách nhiệm và giá trị sống.

Theo NSƯT Quách Thu Phương, điều quan trọng nhất không phải là con làm nghề gì, mà là con có đam mê và nghiêm túc với lựa chọn của mình hay không. Dù là một công việc giản dị hay một nghề nghiệp danh giá, miễn là con làm bằng sự nỗ lực và chân chính, chị đều tôn trọng.

Tuy nhiên, khi dạy con về sự tự lập chị luôn nhấn mạnh phải đi kèm với trách nhiệm. NSƯT Quách Thu Phương nói với Gia đình&Xã hội: "Tôi dạy con hiểu rằng mỗi lựa chọn đều có cái giá của nó. Nếu muốn đạt được điều gì đó, con phải chấp nhận đánh đổi và nỗ lực tương xứng. Trong việc học, tôi không đặt nặng điểm số, mà chú trọng đến quá trình. Một kết quả trung bình nhưng phản ánh đúng năng lực và sự cố gắng của con vẫn đáng trân trọng hơn những thành tích "ảo".

Bên cạnh đó, chị cũng dạy con về cách ứng xử trong cuộc sống. Không ai có nghĩa vụ phải đối xử tốt với mình, trừ gia đình. Vì vậy, mỗi người cần sống có trách nhiệm, biết tôn trọng người khác và tự chịu trách nhiệm với hành động của mình. Đặc biệt, khi tạo điều kiện cho con du học, NSƯT Quách Thu Phương không chỉ nhìn vào cơ hội mà còn tính đến những áp lực đi kèm. Con phải hiểu rõ chi phí, phải biết cân đối tài chính và phải nỗ lực để xứng đáng với sự đầu tư của gia đình.

Chị cho rằng, áp lực không phải lúc nào cũng tiêu cực. Nếu được đặt đúng cách, áp lực có thể trở thành động lực giúp con trưởng thành. Quan trọng là cha mẹ phải đồng hành, định hướng và giúp con hiểu rõ giá trị của lao động.

Nhờ cách dạy con "rắn, mềm" vừa đủ mà các con đã trưởng thành ở mọi môi trường trong cuộc sống. Được biết, con chị hiện tại đang du học ở Canada và muốn được làm việc tại đây.

Con gái Quách Thu Phương thừa hưởng nét đẹp hoa hậu của mẹCon gái Quách Thu Phương thừa hưởng nét đẹp hoa hậu của mẹ

GĐXH - "Tuổi trẻ của con chính là thanh xuân của mẹ" là lời Quách Thu Phương khẳng định khi nói về con gái lớn.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

