Ngô Thanh Vân hội ngộ 'ông hoàng K-pop' G-Dragon tại Hàn Quốc

Thứ ba, 08:08 26/05/2026 | Giải trí
GĐXH - Tối 25/5 Ngô Thanh Vân khiến fan hâm mộ nức nở khi chụp ảnh cùng "ông hoàng K-pop" G-Dragon tại Seoul khi tham dự show thời trang của Chanel.

Trên trang cá nhân, diễn viên Ngô Thanh Vân vừa chia sẻ hình ảnh hội ngộ ngôi sao Hàn Quốc G-Dragon. Cô gọi nam ca sĩ là anh Long như cách fan Việt hay gọi và khen "anh Long dễ thương".

Ngô Thanh Vân khiến fan hâm mộ nức nở khi chụp ảnh cùng "ông hoàng K-pop" G-Dragon tại Seoul.

Bức ảnh nhanh chóng gây "bão" mạng xã hội, đặc biệt những ai là fan hâm mộ của GD. "Sĩ lên chị ơi", "đỉnh quá, không phải Al rồi", "Cho e đổi chỗ với chị 5p thôi"…

Bên cạnh sự hâm mộ, nhiều bình luận hài hước cũng gửi đến Ngô Thanh Vân: "Mang chồng em về đây chị ơi", "Riêng chị thì em không ghen"… Đồng thời nhiều lời khen cũng dành cho nàng "đả nữ" màn ảnh Việt: "Nhìn như bạn, khó phân tuổi tác quá", "Chị Vân quá trẻ luôn"; "Sao bằng bao Gạo của chị được"…

Ngô Thanh Vân với thần thái đỉnh cao với set đồ Chanel khi xuất hiện tại sân bay, lên đường sang Hàn Quốc dự sự kiện.

Được biết, Ngô Thanh Vân đến Seoul, Hàn Quốc trong khuôn khổ sự kiện thời trang của thương hiệu Chanel. Sự kiện quy tụ nhiều ngôi sao đình đám của Hàn Quốc, trong đó có nam rapper G-Dragon (trưởng nhóm Big Bang). Ngô Thanh Vân đã có dịp trò chuyện và chụp ảnh chung cùng "ông hoàng K-pop".

Hình ảnh này thu hút sự quan tâm lớn của khán giả Việt Nam, không chỉ vì tầm ảnh hưởng của G-Dragon mà còn bởi đây là lần hiếm hoi Ngô Thanh Vân tái xuất tại các sự kiện thời trang xa hoa sau thời gian dài tập trung chăm sóc gia đình nhỏ.

Được biết, Ngô Thanh Vân là nghệ sĩ duy nhất đại diện của Việt Nam tham dự show của Chanel lần này.

G-Dragon là đại diện Hàn Quốc quen thuộc của Chanel nhiều năm qua.

Trong khi đó, G-Dragon là đại diện Hàn Quốc quen thuộc của Chanel nhiều năm qua. Không chỉ là một đại sứ thương hiệu đơn thuần của Chanel, anh được giới mộ điệu và truyền thông quốc tế công nhận là biểu tượng tiên phong đã thay đổi hoàn toàn cách các nhà mốt xa xỉ châu Âu nhìn nhận và hợp tác với nghệ sĩ K-pop.

Năm 2016, G-Dragon chính thức trở thành đại sứ thương hiệu toàn cầu (Global Ambassador) đầu tiên của Chanel đến từ châu Á. Đây là cột mốc lịch sử vì trước đó, các vị trí đại sứ của các nhà mốt xa xỉ thường ưu tiên các ngôi sao Hollywood hoặc người mẫu quốc tế.

Chanel vốn là nhà mốt có di sản đậm chất nữ tính (với áo khoác tweed, ngọc trai, hoa trà). G-Dragon đã làm được điều khác biệt: anh diện các thiết kế dành cho nữ giới nhưng lại toát lên sự mạnh mẽ, nổi loạn và nam tính cực kỳ riêng biệt. Anh chính là người "bình thường hóa" việc nam giới mặc đồ Chanel.

Năm 2025, Chanel đã thực hiện trang phục trình diễn độc quyền cho concert cá nhân của anh (Übermensch), cho thấy mối quan hệ hiện tại không chỉ dừng lại ở các chiến dịch quảng cáo mà là sự cộng tác nghệ thuật sâu sắc.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

