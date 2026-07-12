Vì sao phụ nữ cao lớn, đầy đặn thường tạo cảm giác 'có phúc'? Câu trả lời không chỉ nằm ở ngoại hình

| Thâm cung bí sử
Hà Anh
Hà Anh
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GĐXH - Trong quan niệm của nhiều người, vẻ đẹp không chỉ được quyết định bởi chiều cao hay cân nặng. Thực tế, không ít phụ nữ sở hữu vóc dáng cao lớn, đầy đặn lại mang đến cảm giác phúc hậu, đáng tin cậy và dễ tạo thiện cảm. Điều khiến họ ghi điểm đôi khi không nằm ở thân hình, mà ở khí chất và cách họ sống.

Nhiều người cho rằng phụ nữ có vóc dáng đầy đặn thường tạo cảm giác phúc hậu và đáng tin cậy. Điều tạo nên sức hút ấy không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn ở khí chất, sự tự tin và cách họ sống.

Chuẩn mực cái đẹp luôn thay đổi theo từng thời kỳ, nhưng có một điều ít thay đổi: Một người phụ nữ biết chấp nhận bản thân, sống tích cực và lan tỏa sự bình yên thường để lại ấn tượng lâu dài hơn bất kỳ vóc dáng nào. Có lẽ vì thế mà nhiều người vẫn nói, có những người phụ nữ "càng nhìn càng thấy có phúc".

Vì sao phụ nữ cao lớn, đầy đặn thường tạo cảm giác 'có phúc'? Câu trả lời không chỉ nằm ở ngoại hình - Ảnh 1.

Ảnh minh họa


Phụ nữ có vóc dáng đầy đặn vì sao thường được cho là có tướng "có phúc"?

Sự điềm tĩnh toát lên từ thần thái mới là điều khiến người khác cảm thấy dễ chịu

Trong thời đại mà thân hình mảnh mai thường được xem là chuẩn mực, những phụ nữ có vóc dáng cao lớn, đầy đặn đôi khi phải đối mặt với không ít định kiến.

Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ, nhiều người sẽ nhận ra họ thường mang một phong thái bình tĩnh và tự nhiên. Họ không cố gắng gây chú ý hay chứng minh giá trị của bản thân bằng vẻ ngoài.

Chính sự tự tin ấy tạo nên cảm giác vững chãi, khiến người đối diện cảm thấy an tâm khi tiếp xúc.

Đó không phải là vẻ đẹp được tạo nên từ mỹ phẩm hay quần áo đắt tiền, mà là thần thái đến từ việc chấp nhận chính mình và sống thoải mái với những gì mình có.

Sự bao dung trong tính cách mới là điều khiến người khác muốn ở lại

Nhiều người cho rằng những phụ nữ có vóc dáng đầy đặn thường mang đến cảm giác gần gũi và ấm áp hơn.

Không phải vì ngoại hình quyết định tính cách, mà bởi ở nhiều người, sự tự tin với bản thân giúp họ cư xử nhẹ nhàng, ít so đo và biết lắng nghe hơn.

Họ sẵn sàng chia sẻ, động viên và trở thành chỗ dựa tinh thần cho người thân trong gia đình.

Có người từng nói vui rằng: "Ở bên cô ấy, tôi luôn có cảm giác ấm áp, yên tâm, nhất là khi trong lòng đang chơi vơi, khi gặp cô ấy tôi luôn nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn".

Có thể thấy, điều khiến người khác muốn gắn bó với những người phụ nữ này không đơn thuần là vẻ ngoài, mà là nguồn năng lượng tích cực và cảm giác an toàn mà họ mang lại.

Yêu cuộc sống và biết tận hưởng từng khoảnh khắc

Một điểm chung dễ bắt gặp ở nhiều phụ nữ có thần thái phúc hậu là họ biết tận hưởng cuộc sống.

Họ thích chăm sóc gia đình, yêu thích những bữa cơm ấm cúng, trân trọng những điều bình dị trong cuộc sống hằng ngày.

Sự nhiệt tình ấy khiến ngôi nhà trở nên ấm áp hơn và các mối quan hệ cũng gần gũi hơn.

Điều đáng quý không phải là vóc dáng đầy đặn, ăn nhiều hay ít, mà là những người phụ nữ này rất biết yêu thương bản thân, biết chăm sóc sức khỏe và giữ thái độ tích cực trước cuộc sống.

Chính nguồn năng lượng ấy thường lan tỏa sang những người xung quanh.

Phụ nữ tướng "có phúc" không nằm ở cân nặng mà ở cách một người sống với chính mình

Suy cho cùng, cảm giác "càng nhìn càng có phúc" không hoàn toàn liên quan đến việc một người cao hay thấp, gầy hay đầy đặn.

Điều tạo nên sức hút lâu dài chính là sự hòa hợp với bản thân, sự tự tin và khả năng sống bình thản trước những đánh giá bên ngoài.

Khi một người phụ nữ không còn mặc cảm vì ngoại hình, biết yêu cơ thể mình và sống chân thành với người khác, khí chất ấy sẽ tự nhiên được bộc lộ.

Theo thời gian, tuổi trẻ có thể dần qua đi, nhưng sự đôn hậu, điềm tĩnh và tinh thần tích cực lại là những giá trị ngày càng trở nên nổi bật.

Đó mới là nét đẹp khiến nhiều người cảm thấy một người phụ nữ "có phúc" khi càng tiếp xúc lâu.

Vì sao phụ nữ cao lớn, đầy đặn thường tạo cảm giác 'có phúc'? Câu trả lời không chỉ nằm ở ngoại hình - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Vẻ đẹp không có một khuôn mẫu duy nhất. Một vóc dáng đầy đặn không đồng nghĩa với "có phúc", cũng như thân hình mảnh mai không đồng nghĩa với "kém phúc". Điều khiến một người phụ nữ trở nên cuốn hút lâu dài là sự tự tin, lòng bao dung, tinh thần lạc quan và cách họ đối xử với bản thân cũng như những người xung quanh. 

Khi sống đúng với chính mình, mỗi người đều có thể tạo nên khí chất riêng mà không cần chạy theo bất kỳ chuẩn mực ngoại hình nào.

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