Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Hai con thành đạt, nhà sang nhất làng, cụ ông bật khóc: 'Tôi chẳng cần chúng giàu đến thế'

Thứ năm, 08:30 04/09/2025 | Gia đình
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Ai nhìn vào cuộc sống tuổi già của ông đều phải ghen tỵ. Nhưng chính ông phải thừa nhận mọi thứ bên trong không màu hồng như thế.

Hào quang của một gia đình đáng mơ ước

Sinh ra trong một làng quê nghèo khó, tôi may mắn được lên thành phố học tập và lập nghiệp. 

Nhờ nỗ lực, chỉ vài năm sau, tôi đã có công việc ổn định và mua được một căn hộ nhỏ trước khi kết hôn. 

Vợ chồng tôi nuôi dưỡng hai người con trai, và cả hai đều là niềm tự hào khi thành tích học tập luôn dẫn đầu.

Sau 12 năm học trong nước, chúng tiếp tục ra nước ngoài du học, rồi định cư và có công việc với mức thu nhập cao. 

Mỗi tháng, các con đều gửi tiền về cho tôi, cộng thêm lương hưu, cuộc sống tài chính ở tuổi già của tôi chẳng thiếu thốn gì.

Ai nhìn vào cũng nghĩ tôi may mắn, được hưởng những năm tháng cuối đời đủ đầy và hạnh phúc. Nhưng thực tế lại không như vậy.

Hai con thành đạt, nhà sang nhất làng, cụ ông bật khóc: 'Tôi chẳng cần chúng giàu đến thế'- Ảnh 1.

Trong căn biệt thự rộng lớn, tôi có tất cả, trừ một thứ. hơi ấm gia đình. Ảnh minh họa

Nỗi trống vắng không thể khỏa lấp ở tuổi già

Bốn năm trước, vợ tôi qua đời sau cơn đột quỵ. Khi ấy, các con ngỏ ý đưa tôi sang nước ngoài sống cùng để tiện chăm sóc. Nhưng tôi từ chối, vì hiểu rõ hai thế hệ khó hòa hợp dưới cùng một mái nhà.

Thời gian đầu, các con thường xuyên gọi điện hỏi thăm. Thế nhưng, càng về sau, những cuộc điện thoại trở nên thưa thớt. 

Nhiều lần nhớ con, tôi chủ động gọi, nhưng cuộc trò chuyện thường chỉ kéo dài vài phút vì lý do bận công việc.

Đã bốn năm trôi qua, gia đình tôi chưa từng có một bữa cơm đoàn tụ đầy đủ. Ngay cả dịp Tết, các con cũng không thể sắp xếp thời gian trở về. 

Trong căn biệt thự rộng lớn, tôi có tất cả, trừ một thứ. hơi ấm gia đình.

Ở tuổi già, tôi nhận ra tiền bạc không thể bù đắp cho những bữa cơm quây quần, cho sự quan tâm và sẻ chia của con cháu.

Khi tuổi già cần sự gần gũi hơn là vật chất

Nhiều lần, tôi tự nhủ, thà các con làm những công việc bình thường, không cần quá giàu có, nhưng luôn ở gần, để tôi được trò chuyện, được cảm nhận tình thân.

Tôi vẫn nhớ đến ông Lương, người hàng xóm đối diện. Hai con trai của ông không giàu có, nhưng chỉ cần ông gọi, chúng sẽ có mặt ngay. 

Dẫu gia đình họ khó khăn hơn, nhưng ông Lương lại hạnh phúc hơn tôi rất nhiều, bởi tuổi già của ông được bao bọc trong sự quan tâm và gắn kết.

Bài học tuổi già: Hạnh phúc đến từ tình thân

Thời gian không chờ đợi ai. Con cái trưởng thành, bận rộn, còn cha mẹ ngày một già đi. Nhiều người tin rằng có tiền bạc, tuổi già sẽ ấm êm. 

Nhưng thực tế, hạnh phúc tuổi già không chỉ đến từ vật chất, mà còn từ sự sẻ chia, quan tâm, những khoảnh khắc giản dị bên con cháu.

Với tôi, điều quý giá nhất không phải số tiền con cái gửi hàng tháng, mà là một bữa cơm đoàn tụ, một lời hỏi thăm ân cần. Đó mới là thứ giúp tuổi già bớt cô đơn và thêm ý nghĩa.

Cả đời tập trung cho sự nghiệp, tuổi già của cụ ông giàu có chỉ còn lại nỗi cô độcCả đời tập trung cho sự nghiệp, tuổi già của cụ ông giàu có chỉ còn lại nỗi cô độc

GĐXH - Tuổi trẻ có thể cống hiến hết mình cho sự nghiệp, nhưng khi tuổi già ập đến, cụ ông hối hận vì quyết định sai lầm.


Bách Hợp (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Phát hiện bất ngờ về lương hưu của mẹ chồng khiến tôi phải gửi bà vào viện dưỡng lão

Phát hiện bất ngờ về lương hưu của mẹ chồng khiến tôi phải gửi bà vào viện dưỡng lão

Ngày sinh Âm lịch của người sẽ bước vào thời hoàng kim ở tuổi trung niên

Ngày sinh Âm lịch của người sẽ bước vào thời hoàng kim ở tuổi trung niên

Sống chậm để hạnh phúc: Những con giáp biết tận hưởng cuộc sống, lúc nào cũng tràn ngập niềm vui

Sống chậm để hạnh phúc: Những con giáp biết tận hưởng cuộc sống, lúc nào cũng tràn ngập niềm vui

Những cung hoàng đạo luôn biết phát huy thế mạnh bản thân để gặt hái thành công

Những cung hoàng đạo luôn biết phát huy thế mạnh bản thân để gặt hái thành công

Cả làng chê trách khi tôi đưa bố vào viện dưỡng lão nhưng ông lại nở nụ cười

Cả làng chê trách khi tôi đưa bố vào viện dưỡng lão nhưng ông lại nở nụ cười

Cùng chuyên mục

Đi ăn sáng, cô gái gặp lại mối tình đầu sau 16 năm, cái kết đẹp như phim

Đi ăn sáng, cô gái gặp lại mối tình đầu sau 16 năm, cái kết đẹp như phim

Gia đình - 2 giờ trước

Cộng đồng mạng xúc động khi biết câu chuyện tình yêu đẹp như phim ở TP Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông.

Mẹ già 109 tuổi ra tận ga tàu đón con gái U80 khiến nhiều người xúc động

Mẹ già 109 tuổi ra tận ga tàu đón con gái U80 khiến nhiều người xúc động

Gia đình - 12 giờ trước

Đoạn video ghi lại hình ảnh cụ bà 109 tuổi ra ga Giới Thủ (TP Phụ Dương, An Huy) đón con gái U80 đã khiến nhiều người xúc động.

Nghỉ hưu 7 năm rồi tôi mới hiểu: Con cái không phải chỗ dựa, chỉ có tiền mới an toàn

Nghỉ hưu 7 năm rồi tôi mới hiểu: Con cái không phải chỗ dựa, chỉ có tiền mới an toàn

Gia đình - 17 giờ trước

GĐXH - Nghỉ hưu lẽ ra là khoảng thời gian an nhàn sau nhiều năm cống hiến, nhưng với bà Phi, quãng đời này lại trở thành chuỗi ngày mệt mỏi.

Ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, chàng trai khiến cha mẹ bật khóc trước sự thật về 5 thẻ ngân hàng

Ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, chàng trai khiến cha mẹ bật khóc trước sự thật về 5 thẻ ngân hàng

Gia đình - 19 giờ trước

GĐXH - Khi anh ra đi đột ngột ở tuổi 24, sự thật đằng sau 5 chiếc thẻ ngân hàng mà anh để lại đã khiến cha mẹ nghẹn ngào trong nước mắt.

Những cung hoàng đạo là 'thỏi nam châm' hút vận may

Những cung hoàng đạo là 'thỏi nam châm' hút vận may

Gia đình - 22 giờ trước

GĐXH - Trong chiêm tinh học, một số cung hoàng đạo được xem là "số đỏ" hay gặp vận may. Điều đặc biệt là họ không chờ may mắn đến, mà chủ động tạo ra nó nhờ sự lạc quan, bản lĩnh và quyết đoán.

Được chiến sĩ cầu hôn ngay sau diễu binh, cô gái Cần Thơ xúc động nghẹn ngào

Được chiến sĩ cầu hôn ngay sau diễu binh, cô gái Cần Thơ xúc động nghẹn ngào

Gia đình - 1 ngày trước

Thức trắng đêm chờ diễu binh 2/9, cô gái Cần Thơ vỡ òa khi được bạn trai chiến sĩ cầu hôn.

Ham lấy chồng trẻ, tôi đâu ngờ đêm tân hôn lại trở thành nỗi ám ảnh bao năm sau

Ham lấy chồng trẻ, tôi đâu ngờ đêm tân hôn lại trở thành nỗi ám ảnh bao năm sau

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Một cái gật đầu mà sau này, trong nhiều đêm trằn trọc, Linh tự hỏi: Có phải mình đã quá vội vàng?

Phát hiện bất ngờ về lương hưu của mẹ chồng khiến tôi phải gửi bà vào viện dưỡng lão

Phát hiện bất ngờ về lương hưu của mẹ chồng khiến tôi phải gửi bà vào viện dưỡng lão

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Dành trọn 7 năm phụng dưỡng mẹ chồng, tôi tưởng mình đã làm tròn chữ hiếu. Nhưng phát hiện bất ngờ về khoản lương hưu của bà khiến tôi phải quyết định gửi mẹ vào viện dưỡng lão.

Cung hoàng đạo thích sống trầm lặng nhưng bên trong vương giả bất ngờ

Cung hoàng đạo thích sống trầm lặng nhưng bên trong vương giả bất ngờ

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những người lựa chọn cho mình lối sống giản dị, ít phô trương. Họ giàu có nhưng không khoe khoang, thay vào đó chọn cách sống khiêm nhường và chân thành.

Mẹ chồng không bao giờ bế cháu, cho đến lúc bà ngồi xuống nói 1 câu khiến cả nhà lặng im

Mẹ chồng không bao giờ bế cháu, cho đến lúc bà ngồi xuống nói 1 câu khiến cả nhà lặng im

Gia đình - 2 ngày trước

Có bà hàng xóm còn nói bóng gió: "Lạ nhỉ, bà nội gì chẳng bế cháu bao giờ!".

Xem nhiều

Bước sang tuổi 50 tôi mới hiểu vì sao mình giàu mà vẫn khổ, xinh đẹp mà chồng vẫn hờ hững

Bước sang tuổi 50 tôi mới hiểu vì sao mình giàu mà vẫn khổ, xinh đẹp mà chồng vẫn hờ hững

Chuyện vợ chồng

Có lúc, tôi ghen với cả… vợ chồng người giúp việc.

Lấy lương hưu mua ô tô, trợ cấp cho con trai, mẹ chồng thất vọng khi thấy cách con dâu đối xử khác biệt giữa hai bên

Lấy lương hưu mua ô tô, trợ cấp cho con trai, mẹ chồng thất vọng khi thấy cách con dâu đối xử khác biệt giữa hai bên

Gia đình
Vẻ ngoài lạnh băng nhưng trái tim ấm áp: Những cung hoàng đạo khiến ai cũng bất ngờ

Vẻ ngoài lạnh băng nhưng trái tim ấm áp: Những cung hoàng đạo khiến ai cũng bất ngờ

Gia đình
Cung hoàng đạo thích sống trầm lặng nhưng bên trong vương giả bất ngờ

Cung hoàng đạo thích sống trầm lặng nhưng bên trong vương giả bất ngờ

Gia đình
Phát hiện bất ngờ về lương hưu của mẹ chồng khiến tôi phải gửi bà vào viện dưỡng lão

Phát hiện bất ngờ về lương hưu của mẹ chồng khiến tôi phải gửi bà vào viện dưỡng lão

Gia đình

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top