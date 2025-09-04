Hai con thành đạt, nhà sang nhất làng, cụ ông bật khóc: 'Tôi chẳng cần chúng giàu đến thế'
GĐXH - Ai nhìn vào cuộc sống tuổi già của ông đều phải ghen tỵ. Nhưng chính ông phải thừa nhận mọi thứ bên trong không màu hồng như thế.
Hào quang của một gia đình đáng mơ ước
Sinh ra trong một làng quê nghèo khó, tôi may mắn được lên thành phố học tập và lập nghiệp.
Nhờ nỗ lực, chỉ vài năm sau, tôi đã có công việc ổn định và mua được một căn hộ nhỏ trước khi kết hôn.
Vợ chồng tôi nuôi dưỡng hai người con trai, và cả hai đều là niềm tự hào khi thành tích học tập luôn dẫn đầu.
Sau 12 năm học trong nước, chúng tiếp tục ra nước ngoài du học, rồi định cư và có công việc với mức thu nhập cao.
Mỗi tháng, các con đều gửi tiền về cho tôi, cộng thêm lương hưu, cuộc sống tài chính ở tuổi già của tôi chẳng thiếu thốn gì.
Ai nhìn vào cũng nghĩ tôi may mắn, được hưởng những năm tháng cuối đời đủ đầy và hạnh phúc. Nhưng thực tế lại không như vậy.
Nỗi trống vắng không thể khỏa lấp ở tuổi già
Bốn năm trước, vợ tôi qua đời sau cơn đột quỵ. Khi ấy, các con ngỏ ý đưa tôi sang nước ngoài sống cùng để tiện chăm sóc. Nhưng tôi từ chối, vì hiểu rõ hai thế hệ khó hòa hợp dưới cùng một mái nhà.
Thời gian đầu, các con thường xuyên gọi điện hỏi thăm. Thế nhưng, càng về sau, những cuộc điện thoại trở nên thưa thớt.
Nhiều lần nhớ con, tôi chủ động gọi, nhưng cuộc trò chuyện thường chỉ kéo dài vài phút vì lý do bận công việc.
Đã bốn năm trôi qua, gia đình tôi chưa từng có một bữa cơm đoàn tụ đầy đủ. Ngay cả dịp Tết, các con cũng không thể sắp xếp thời gian trở về.
Trong căn biệt thự rộng lớn, tôi có tất cả, trừ một thứ. hơi ấm gia đình.
Ở tuổi già, tôi nhận ra tiền bạc không thể bù đắp cho những bữa cơm quây quần, cho sự quan tâm và sẻ chia của con cháu.
Khi tuổi già cần sự gần gũi hơn là vật chất
Nhiều lần, tôi tự nhủ, thà các con làm những công việc bình thường, không cần quá giàu có, nhưng luôn ở gần, để tôi được trò chuyện, được cảm nhận tình thân.
Tôi vẫn nhớ đến ông Lương, người hàng xóm đối diện. Hai con trai của ông không giàu có, nhưng chỉ cần ông gọi, chúng sẽ có mặt ngay.
Dẫu gia đình họ khó khăn hơn, nhưng ông Lương lại hạnh phúc hơn tôi rất nhiều, bởi tuổi già của ông được bao bọc trong sự quan tâm và gắn kết.
Bài học tuổi già: Hạnh phúc đến từ tình thân
Thời gian không chờ đợi ai. Con cái trưởng thành, bận rộn, còn cha mẹ ngày một già đi. Nhiều người tin rằng có tiền bạc, tuổi già sẽ ấm êm.
Nhưng thực tế, hạnh phúc tuổi già không chỉ đến từ vật chất, mà còn từ sự sẻ chia, quan tâm, những khoảnh khắc giản dị bên con cháu.
Với tôi, điều quý giá nhất không phải số tiền con cái gửi hàng tháng, mà là một bữa cơm đoàn tụ, một lời hỏi thăm ân cần. Đó mới là thứ giúp tuổi già bớt cô đơn và thêm ý nghĩa.
Đi ăn sáng, cô gái gặp lại mối tình đầu sau 16 năm, cái kết đẹp như phimGia đình - 2 giờ trước
Cộng đồng mạng xúc động khi biết câu chuyện tình yêu đẹp như phim ở TP Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông.
Mẹ già 109 tuổi ra tận ga tàu đón con gái U80 khiến nhiều người xúc độngGia đình - 12 giờ trước
Đoạn video ghi lại hình ảnh cụ bà 109 tuổi ra ga Giới Thủ (TP Phụ Dương, An Huy) đón con gái U80 đã khiến nhiều người xúc động.
Nghỉ hưu 7 năm rồi tôi mới hiểu: Con cái không phải chỗ dựa, chỉ có tiền mới an toànGia đình - 17 giờ trước
GĐXH - Nghỉ hưu lẽ ra là khoảng thời gian an nhàn sau nhiều năm cống hiến, nhưng với bà Phi, quãng đời này lại trở thành chuỗi ngày mệt mỏi.
Ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, chàng trai khiến cha mẹ bật khóc trước sự thật về 5 thẻ ngân hàngGia đình - 19 giờ trước
GĐXH - Khi anh ra đi đột ngột ở tuổi 24, sự thật đằng sau 5 chiếc thẻ ngân hàng mà anh để lại đã khiến cha mẹ nghẹn ngào trong nước mắt.
Những cung hoàng đạo là 'thỏi nam châm' hút vận mayGia đình - 22 giờ trước
GĐXH - Trong chiêm tinh học, một số cung hoàng đạo được xem là "số đỏ" hay gặp vận may. Điều đặc biệt là họ không chờ may mắn đến, mà chủ động tạo ra nó nhờ sự lạc quan, bản lĩnh và quyết đoán.
Được chiến sĩ cầu hôn ngay sau diễu binh, cô gái Cần Thơ xúc động nghẹn ngàoGia đình - 1 ngày trước
Thức trắng đêm chờ diễu binh 2/9, cô gái Cần Thơ vỡ òa khi được bạn trai chiến sĩ cầu hôn.
Ham lấy chồng trẻ, tôi đâu ngờ đêm tân hôn lại trở thành nỗi ám ảnh bao năm sauChuyện vợ chồng - 1 ngày trước
Một cái gật đầu mà sau này, trong nhiều đêm trằn trọc, Linh tự hỏi: Có phải mình đã quá vội vàng?
Phát hiện bất ngờ về lương hưu của mẹ chồng khiến tôi phải gửi bà vào viện dưỡng lãoGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Dành trọn 7 năm phụng dưỡng mẹ chồng, tôi tưởng mình đã làm tròn chữ hiếu. Nhưng phát hiện bất ngờ về khoản lương hưu của bà khiến tôi phải quyết định gửi mẹ vào viện dưỡng lão.
Cung hoàng đạo thích sống trầm lặng nhưng bên trong vương giả bất ngờGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những người lựa chọn cho mình lối sống giản dị, ít phô trương. Họ giàu có nhưng không khoe khoang, thay vào đó chọn cách sống khiêm nhường và chân thành.
Mẹ chồng không bao giờ bế cháu, cho đến lúc bà ngồi xuống nói 1 câu khiến cả nhà lặng imGia đình - 2 ngày trước
Có bà hàng xóm còn nói bóng gió: "Lạ nhỉ, bà nội gì chẳng bế cháu bao giờ!".
Bước sang tuổi 50 tôi mới hiểu vì sao mình giàu mà vẫn khổ, xinh đẹp mà chồng vẫn hờ hữngChuyện vợ chồng
Có lúc, tôi ghen với cả… vợ chồng người giúp việc.