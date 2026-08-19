Một cuộc đoàn tụ sau hơn 40 năm ở Cao Bằng

Bao nhiêu năm mong ngóng, người cháu đón chú trở về

Theo thông tin từ UBND xã Đông Khê, ngày 18/8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đông Khê tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đông Khê, xã Đông Khê, tỉnh Cao Bằng.

Dự buổi lễ có Đại tá Ma Công Học, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Cao Bằng; lãnh đạo tỉnh Cao Bằng cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, thân nhân gia đình liệt sĩ và nhân dân địa phương.

Trong không khí trang nghiêm, sự trở về của người chiến sĩ sau hơn 40 năm khiến những người thân trong gia đình không khỏi xúc động.

Anh Nguyễn Văn Hiển, cháu ruột liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn, cho biết suốt nhiều năm qua, gia đình luôn đau đáu mong muốn tìm được hài cốt của chú để đưa về nơi an nghỉ.

“Suốt nhiều năm qua, gia đình chúng tôi luôn mong mỏi tìm được hài cốt của chú để đưa chú về nơi an nghỉ. Hôm nay, sau hơn 40 năm kể từ ngày chú hy sinh, mong ước ấy đã trở thành hiện thực. Đây là niềm an ủi rất lớn đối với gia đình chúng tôi”, anh Hiển chia sẻ.

Lễ truy điệu, hài cốt Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đông Khê - (ảnh xã Đông Khê).

Theo anh Hiển, dù thời gian đã trôi qua rất lâu, sự hy sinh của liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn chưa bao giờ bị lãng quên. Trong ký ức của gia đình, người chiến sĩ năm nào luôn là niềm tự hào và là người đã dành tuổi trẻ của mình cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

“Gia đình tôi vô cùng biết ơn Đảng, Nhà nước, quân đội, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và những người đã không quản ngại khó khăn để tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt của chú. Sự trở về hôm nay không chỉ là niềm vui của gia đình mà còn là sự trọn vẹn đối với một người đã hy sinh vì Tổ quốc”, anh Hiển nghẹn ngào nói.

Trong giây phút tiễn người chú về nơi an nghỉ cuối cùng, anh Hiển mong muốn các thế hệ hôm nay và mai sau luôn ghi nhớ công lao của những người đã ngã xuống, trân trọng giá trị của hòa bình và tiếp tục gìn giữ, xây dựng quê hương, đất nước.

“Chú đã trở về. Dù muộn, nhưng với gia đình, đó là một sự trở về thiêng liêng và trọn vẹn. Chúng tôi sẽ luôn ghi nhớ sự hy sinh của chú và kể lại câu chuyện ấy cho các thế hệ sau”, anh Hiển xúc động chia sẻ.

Sau hơn 40 năm, người chiến sĩ Nguyễn Văn Tuấn đã trở về với gia đình và đồng đội - (ảnh gia đình cung cấp).

“Em ơi, bao năm nay em đã được về với gia đình và các đồng đội”

Cũng trong ngày đón em trai trở về, ông Nguyễn Văn Hoài, anh trai ruột liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn, không giấu được xúc động.

Đứng trước phần hài cốt của người em đã hy sinh hơn 40 năm trước, ông Hoài nghẹn ngào gọi em: “Em ơi, bao năm nay em đã được về với gia đình và các đồng đội rồi”.

“Hơn 40 năm qua, gia đình luôn mong một ngày được đón em trở về. Hôm nay, em đã về thật rồi. Anh em mình lại được gặp nhau, dù lần gặp này là trong một hoàn cảnh đặc biệt”, ông Hoài xúc động.

Theo ông Hoài, hơn 40 năm kể từ ngày người em trai lên đường làm nhiệm vụ rồi anh dũng hy sinh, hình ảnh người chiến sĩ Nguyễn Văn Tuấn vẫn luôn hiện hữu trong ký ức của gia đình. Việc tìm được và đưa hài cốt em trai về nơi an nghỉ cuối cùng là niềm mong mỏi mà gia đình đã chờ đợi suốt nhiều năm.

Không khí diễn ra buổi lễ trang nghiêm, thành kính - (ảnh gia đình cung cấp).

“Hôm nay nhìn em được trở về, gia đình vừa mừng, vừa thương. Mừng vì sau bao nhiêu năm em đã tìm được đường về với gia đình, với quê hương, với đồng đội; thương vì em đã nằm lại nơi này suốt một thời gian dài. Thế nhưng từ nay, em đã có một nơi an nghỉ đàng hoàng, có gia đình, đồng đội và nhân dân đến thăm viếng”, ông Hoài nghẹn ngào.

Ông Hoài bày tỏ lòng biết ơn đối với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, Quân đội và những người đã góp công sức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

“Gia đình chúng tôi biết ơn tất cả mọi người. Hơn 40 năm chờ đợi, cuối cùng em tôi cũng đã trở về. Đây là điều mà gia đình luôn mong mỏi”, ông Hoài tâm sự.

Người chiến sĩ trở về sau hơn 40 năm

Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn (SN 1963), nguyên quán xã Nam Mẫu, huyện Chợ Rã, tỉnh Cao Bằng, nay là thôn Đầu Đẳng, xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên.

Đồng chí nhập ngũ ngày 10/9/1983, cấp bậc Binh nhất, chức vụ Chiến sĩ, công tác tại D130, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thạch An, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng.

Ngày 27/8/1984, trong khi làm nhiệm vụ tại xã Đức Long, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng, đồng chí đã anh dũng hy sinh.

Ghi nhận công lao và sự hy sinh của đồng chí, Đảng và Nhà nước đã truy tặng Bằng “Tổ quốc ghi công”.

Sau Lễ truy điệu, hài cốt Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn được di quan và an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đông Khê - (ảnh xã Đông Khê).

Sau khi hy sinh, đồng chí được đồng đội chôn cất tại Đồi Nóc Mò, xóm Chang Khuyên, thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, nay thuộc thôn Tân Hồng, xã Đông Khê.

Sau quá trình tìm kiếm, cất bốc, quy tập với sự phối hợp của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và gia đình, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đông Khê theo nguyện vọng của gia đình.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu, thân nhân gia đình và nhân dân đã thực hiện nghi thức truy điệu, dành phút mặc niệm, dâng hương tưởng nhớ và tri ân sự hy sinh cao cả của người chiến sĩ vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sau Lễ truy điệu, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn được di quan và an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đông Khê trong sự đón nhận trang nghiêm, thành kính của cấp ủy, chính quyền, thân nhân gia đình, đồng đội và nhân dân địa phương.

Sau hơn 40 năm, người chiến sĩ Nguyễn Văn Tuấn đã trở về với gia đình, quê hương và đồng đội. Sự trở về ấy là niềm an ủi đối với thân nhân, đồng thời thể hiện sự tri ân đối với những người đã dành tuổi trẻ và cuộc đời mình cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

