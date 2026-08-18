Lương tối thiểu vùng lại sắp có sự thay đổi?

Xây dựng Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2027

Theo Báo Điện tử Chính phủ, hiện nay, hệ thống tiền lương đối với người lao động của Việt Nam đã được thể chế theo nguyên tắc thị trường tại Bộ luật Lao động năm 2019. Trong đó, tiền lương được hình thành trên cơ sở thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động, gắn với năng suất lao động và chất lượng thực hiện công việc; bảo đảm quyền tự chủ của doanh nghiệp trong việc xây dựng, quyết định thang lương, bảng lương, xác định tiền lương và trả lương cho người lao động thỏa đáng, không hạn chế mức tối đa đối với chuyên gia, người có tài năng, có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, đóng góp nhiều cho doanh nghiệp nhằm giữ chân và thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao.

Nhà nước chỉ quy định mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc đơn giản nhất trong điều kiện lao động bình thường.

Tiền lương tối thiểu được điều chỉnh dựa trên mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; tương quan giữa mức lương tối thiểu và mức lương trên thị trường; chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế; quan hệ cung, cầu lao động; việc làm và thất nghiệp; năng suất lao động; khả năng chi trả của doanh nghiệp. Chính phủ quyết định và công bố mức lương tối thiểu trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng tiền lương quốc gia.

Căn cứ Quyết định số 001/QĐ-HĐTLQG ngày 09/01/2026 của Hội đồng tiền lương quốc gia về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2026, Hội đồng tiền lương quốc gia đã tổ chức họp thảo luận, thương lượng về mức lương tối thiểu năm 2027; Bộ Nội vụ với vai trò là một thành viên của Hội đồng tiền lương quốc gia đã phối hợp với các thành viên của Hội đồng nghiên cứu, rà soát, đánh giá các yếu tố liên quan để khuyến nghị với Chính phủ xem xét điều chỉnh mức lương tối thiểu đảm bảo hài hoà cả mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với biến động giá cả thị trường.

Ngày 04/8/2026, Hội đồng tiền lương quốc gia đã có Báo cáo số 008/BC-HĐTLQG gửi Chính phủ khuyến nghị phương án lương tối thiểu năm 2027, trong đó, mức lương tối thiểu tăng bình quân 7,8%.

Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Theo quy định mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc đơn giản nhất trong điều kiện lao động bình thường. Ảnh minh họa: TL



Trước đó, tại phiên làm việc sáng 16/7/2026, các thành viên của Hội đồng tiền lương Quốc gia đã trao đổi, thảo luận và đi đến thống nhất tuyệt đối phương án tăng lương tối thiểu bình quân 7,8%, chính thức áp dụng từ ngày 1/1/2027. Phương án này sẽ được trình Chính phủ thông qua.

Theo phương án được thông qua, mức lương tối thiểu theo tháng sẽ được điều chỉnh tăng từ 310.000 - 390.000 đồng, mức tăng bình quân là 348.000 đồng, tương ứng tỉ lệ bình quân 7,8%. Cụ thể:

Vùng I, lương tối thiểu theo tháng được điều chỉnh từ mức hiện hành 5.310.000 đồng lên mức mới 5.700.000 đồng, tăng 390.000 đồng (tương ứng 7,3%).

Vùng II, mức lương tăng thêm 350.000 đồng (tương đương 7,4%), nâng từ mức hiện hành 4.730.000 đồng lên mức mới 5.080.000 đồng.

Vùng III, lương tối thiểu được điều chỉnh tăng từ 4.140.000 đồng lên 4.450.000 đồng, tương ứng mức tăng tuyệt đối 310.000 đồng (tương ứng 7,5%).

Vùng IV, là khu vực có tỉ lệ tăng tương đối cao nhất với 9,2%, điều chỉnh từ mức hiện hành 3.700.000 đồng lên mức mới 4.040.000 đồng, tăng 340.000 đồng.

Lương tối thiểu vùng là gì?

Theo Điều 91 Bộ luật Lao động 2019: Mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

Mức lương tối thiểu được xác lập theo vùng, ấn định theo tháng, giờ.

Mức lương tối thiểu được điều chỉnh dựa trên mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; tương quan giữa mức lương tối thiểu và mức lương trên thị trường; chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế; quan hệ cung, cầu lao động; việc làm và thất nghiệp; năng suất lao động; khả năng chi trả của doanh nghiệp.

Mức lương tối thiểu không áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Thông thường, lương tối thiểu vùng sẽ được điều chỉnh 1 năm/1 lần.

Khu vực nào của Hà Nội được tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2026? GĐXH - Dưới đây là địa bàn của Hà Nội được áp dụng tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2026 theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP.