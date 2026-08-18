Thông báo quan trọng về chế độ hưởng lương hưu từ tháng 9 tới

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Chi trả lương hưu qua tài khoản an sinh xã hội trên VNeID

Chính phủ đã ban hành Nghị định 320/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ 28/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/2024/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử.

Điểm đáng chú ý, Nghị định 320/2026/NĐ-CP bổ sung "tài khoản hưởng an sinh xã hội" trên ứng dụng định danh quốc gia (VNeID). Cụ thể:

Tại Điều 1 Nghị định 320/2026/NĐ-CP bổ sung khoản 12 vào sau khoản 11 của Điều 3 Nghị định 69/2024/NĐ-CP: "Tài khoản hưởng an sinh xã hội là thông tin định danh trên Ứng dụng định danh quốc gia, cho phép chủ thể danh tính điện tử tích hợp thông tin tài khoản thanh toán, ví điện tử, tài khoản tiền di động để tiếp nhận các khoản hỗ trợ, hưu trí, chi trả an sinh xã hội và các khoản kinh phí hợp pháp".

Tài khoản hưởng an sinh xã hội là thông tin định danh được tích hợp trên VNeID, cho phép người có danh tính điện tử liên kết một tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để tiếp nhận các khoản tiền liên quan đến chính sách an sinh xã hội.

Nghị định 320/2026/NĐ-CP quy định về việc chi trả lương hưu trên VNeID. Ảnh minh họa: TL

Tài khoản hưởng an sinh xã hội tiếp nhận các nguồn chi trả bao gồm:

- Lương hưu hằng tháng.

- Trợ cấp an sinh xã hội theo chính sách Nhà nước.

- Các gói hỗ trợ tài chính từ ngân sách.

- Các nguồn kinh phí tài trợ hợp pháp khác.

Cơ chế sử dụng tài khoản này được quy định cụ thể tại khoản 9 Điều 9 Nghị định 69/2024/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 5 Nghị định 320/2026/NĐ-CP.

Theo quy định, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện việc chi trả các khoản hỗ trợ, hưu trí, chi trả an sinh xã hội và các khoản kinh phí hợp pháp khác từ ngân sách nhà nước qua hình thức chuyển khoản đến tài khoản hưởng an sinh xã hội trên Ứng dụng định danh quốc gia; trừ trường hợp đối tượng thụ hưởng chưa tạo lập tài khoản hưởng an sinh xã hội và chưa có văn bản ủy quyền tiếp nhận thì thực hiện các khoản chi trả an sinh xã hội theo hình thức khác theo quy định.

Khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân lựa chọn chi trả các khoản hỗ trợ từ thiện hoặc kinh phí khác không từ ngân sách nhà nước qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên Ứng dụng định danh quốc gia.

Mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân chỉ được tích hợp một tài khoản thanh toán hoặc ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động chính chủ theo thông tin trùng khớp với tài khoản định danh điện tử để hưởng an sinh xã hội.

Hướng dẫn tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID

Người dân có tài khoản ngân hàng và đăng ký tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2.

Các bước thực hiện tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID:

Bước 1: Đăng nhập vào app VNeID, chọn mục "An sinh xã hội"

Bước 2: Chọn "Tài khoản hưởng an sinh xã hội", nhập số tài khoản ngân hàng của người dùng. Tài khoản hưởng an sinh xã hội là tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản mobile money.

Bước 3: Nhập mật khẩu VNeID 6 số.

Bước 4: Người dùng nhập đầy đủ thông tin cá nhân, sau đó tích chọn "Tôi đã đọc mục đích chia sẻ…" và nhấn "Tiếp tục". Hệ thống sẽ hướng dẫn các bước tiếp theo cho đến khi hoàn tất.

Bước 5: Bấm "Gửi thông tin": Trên màn hình sẽ xác nhận yêu cầu đăng ký an sinh xã hội thành công.

Không kích hoạt được tài khoản định danh điện tử VNeID người dùng cần làm gì? GĐXH - Sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID người dân sẽ được hưởng nhiều tiện ích. Tuy nhiên đăng ký rồi nhưng không kích hoạt được VNeID người dân cần làm gì?