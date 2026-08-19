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Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hưng Yên, thời gian qua, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh phát hiện về phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới, nhắm vào các hộ kinh doanh sử dụng loa thông báo biến động số dư tài khoản để thanh toán tiền hàng khi thanh toán không tiền mặt.

Trước nhu cầu cần thiết của các hộ kinh doanh trên đia bàn, các đối tượng thường giả danh nhân viên kỹ thuật, chủ động tìm kiếm người có nhu cầu sử dụng sau đó liên hệ qua mạng xã hội để hỗ trợ cài đặt loa báo chuyển khoản cho tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử miễn phí.

Công an tỉnh Hưng Yên cảnh báo, người dân cần cẩn trọng khi cài đặt, sử dụng loa “tinh tinh” thông báo biến động số dư tài khoản. Ảnh minh họa: TL

Khi tạo dựng được lòng tin, các đối tượng hướng dẫn nạn nhân cài thêm ứng dụng, cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh khuôn mặt và mã OTP. Khi có đủ dữ liệu, kẻ gian nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử để thực hiện các giao dịch chuyển tiền trái phép để chiếm đoạt số tiền trong các tài khoản.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo:

- Người dân tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin đăng nhập tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử cho bất kỳ ai.

- Cần cẩn trọng khi chia sẻ hình ảnh cá nhân, căn cước công dân và các giấy tờ tùy thân trên môi trường mạng.

- Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến lừa đảo công nghệ cao, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an để được hỗ trợ và xử lý kịp thời.