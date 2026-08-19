Tin sáng 19/8: Bắc Bộ tiếp tục có mưa dông; khởi tố vợ chồng Phú Lê

Nhiều nơi mưa rất to trong hai ngày 19 và 20/8

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 19/8, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Ngày 19 và 20/8, khu vực trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm; khu vực đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam của Phú Thọ, từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Từ chiều 19/8 đến ngày 20/8, khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP.Huế có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ có nơi trên 120mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Chiều tối và đêm 18/8, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ đêm 20/8, mưa ở khu vực Bắc Bộ có xu hướng giảm dần. Từ đêm 20/8 đến ngày 21/8, từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40-90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

(Ảnh minh họa)

NXB Giáo dục Việt Nam lý giải hiện tượng thiếu sách giáo khoa cục bộ

VTC News đăng tải thông tin, theo tin từ NXBGDVN, đơn vị đang gấp rút điều chuyển, chuẩn bị cung ứng theo nhu cầu thực tế, đảm bảo không để học sinh thiếu sách giáo khoa trước ngày khai giảng.

Từ năm học 2026 - 2027, Việt Nam sử dụng một bộ sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Tính đến 15/8, NXBGDVN cùng hệ thống các Công ty phát hành hoàn thành việc cung ứng ra thị trường 220 triệu bản SGK và 76 triệu bản sách bài tập và sách tham khảo. So với cùng kỳ năm 2025, sản lượng SGK đạt 148%, sách bài tập và sách tham khảo đạt 119%.

Tuy nhiên, một số khách hàng vẫn gặp khó khăn khi mua sách lẻ tại các cửa hàng trong một vài thời điểm. Về vấn đề này, NXBGDVN đưa ra một số nguyên nhân: Do nhu cầu mua thêm tăng cao; Chưa đồng bộ trong quy trình đăng ký tại nhà trường; Thiếu thông tin cập nhật về việc sử dụng SGK năm học 2026-2027; Khách hàng có thể gặp khó khăn khi tìm mua tại các nhà sách không thuộc hệ thống của NXBGDVN...

Các cửa hàng sách trong hệ thống của NXBGDVN là lựa chọn tin cậy của phụ huynh và học sinh.

Hà Nội yêu cầu không tăng giá tùy tiện, bảo đảm an toàn cho du khách dịp 2/9

Theo Hà Nội mới, ngày 18/8, Sở VHTTDL Hà Nội cho biết, để chuẩn bị các điều kiện phục vụ khách dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và những tháng cuối năm 2026, Sở đề nghị UBND các phường, xã, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phục vụ khách.

Trong cao điểm nghỉ lễ, các doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ phải thực hiện đúng quy định về niêm yết và công khai giá phòng, giá dịch vụ, các khoản phụ thu, chương trình khuyến mại, chính sách hoàn tiền và điều kiện hủy, thay đổi đặt phòng; bán đúng giá niêm yết, cung cấp đầy đủ dịch vụ theo thỏa thuận với khách.

Với các khu, điểm có hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước và phương tiện vận chuyển khách, yêu cầu đảm bảo an toàn phải được đặt lên hàng đầu. Các doanh nghiệp hoạt động tại khu vực miền núi phải thường xuyên cập nhật dự báo thời tiết, bảo đảm an toàn cho du khách.

Hà Nội yêu cầu bảo an toàn và nâng cao chất lượng phục vụ du lịch dịp nghỉ lễ 2/9.

Bắt 'Tế điên - Nam Định' sau những livestream gây bức xúc trên mạng xã hội

Ngày 18/8, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ Nguyễn Văn Thùy (biệt danh “Tế điên - Nam Định”, SN 1976, trú tại số 12E, 5 tầng số 4 Trần Đăng Ninh, phường Nam Định) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Qua điều tra, xác minh, cơ quan công an xác định từ năm 1988 đến năm 2020, Nguyễn Văn Thùy có 8 tiền án, tiền sự. Sau khi mãn hạn tù và trở về địa phương, Nguyễn Văn Thùy thường xuyên đăng tải video, livestream trên tài khoản Facebook “Tế Điên Official”, kể về thời gian chấp hành án tại các trại giam của Bộ Công an và Trại tạm giam Công an tỉnh Ninh Bình.

Đáng chú ý, trong phiên livestream ngày 11/7/2022, kéo dài 1 giờ 20 phút 42 giây, Nguyễn Văn Thùy kể về những ngày chấp hành án tại Trại giam Ninh Khánh với nhiều nội dung bị cơ quan chức năng xác định là xuyên tạc, sai sự thật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình thi hành các Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thùy (ảnh Nhật Tân).

Khởi tố vợ chồng Phú Lê

Theo SKĐS, thông tin ban đầu cho thấy, Công an Hà Nội phối hợp với Cục cảnh sát Môi trường Bộ công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can, gồm: Lê Văn Phú (tức Phú Lê), Lã Thúy Kiều, Phùng Thị Thanh và Nguyễn Thị Hương Lan về các tội danh: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Theo tài liệu điều tra, trong khoảng 6 năm, Phú và Kiều thành lập 3 công ty (trong đó có Công ty Thiên Phú), kinh doanh nhiều mặt hàng như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Các sản phẩm được quảng cáo trên nhiều nền tảng mạng xã hội với nội dung thổi phồng công dụng để thu hút khách hàng.

Lê Văn Phú. Ảnh: T.L

Cơ quan công an xác định, Kiều trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh. Để che giấu doanh thu, Kiều thành lập nhiều hộ kinh doanh, kê khai thuế dưới danh nghĩa cá nhân và hộ kinh doanh.

Riêng giai đoạn 2021 - 2025, Công ty Thiên Phú được xác định bán hàng nhưng không lập hóa đơn, không kê khai đầy đủ doanh thu. Hơn 107 tỷ đồng tiền bán hàng được chuyển vào nhiều tài khoản cá nhân của Kiều, Phú và người thân nhưng không được hạch toán vào sổ sách kế toán.







