Hàng loạt trường ĐH ở TP HCM mở chiến dịch hỗ trợ đồng bào vùng lũ
Sau khi phát động các chiến dịch quyên góp khẩn cấp, nhiều trường học trở thành "trạm" kết nối yêu thương, chung tay hướng về miền Trung - Tây Nguyên.
Trong ngày 22-11, nhiều sinh viên tranh thủ gom quần áo cũ, sắp xếp ngay ngắn để mang đến trường ĐH.
Gửi trọn tấm lòng về miền Trung
Sau gần 1 ngày tổ chức điểm tiếp nhận cứu trợ, Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG TP HCM, đã tiếp nhận rất nhiều lượt quyên góp hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề.
Sinh viên Minh Hoàng cho biết ngay khi nhận tin trường phát động kêu gọi vào tối 21-11, Hoàng và 3 bạn cùng phòng trọ đã soạn quần áo cũ, giặt sạch và kịp thời mang đến điểm tập kết của trường.
"Thông qua những đoạn clip trên mạng xã hội, em hiểu được bão lũ đang khốc liệt và tàn phá miền Trung kinh khủng như thế nào. Nếu em trong hoàn cảnh đó, không biết em có đủ sức chống chọi hay không. Không thể về quê phụ giúp gia đình vì giao thông khó khăn, em chọn trở thành tình nguyện viên. Em tin rằng đâu đó ở quê nhà cũng có các bạn trẻ đang giúp đỡ gia đình em" - một sinh viên chia sẻ.
Từng túi quần áo, thùng mì, thùng sữa được gửi đến tập kết... Đó là tấm lòng của sinh viên, trong đó có những bạn trẻ là người miền Trung, đang ngày đêm trông ngóng thông tin gia đình.
Trao đổi với phóng viên chiều 22-11, đại diện Trường ĐH Hùng Vương TP HCM cho biết đoàn cứu trợ "Hành trình yêu thương" do nhà trường, CLB Thiện nguyện Ấm tình yêu thương và khách sạn Fleur de Lys Quy Nhơn phát động vừa đến tỉnh Gia Lai. Hiện đoàn đang tập kết hàng hóa và chuẩn bị di chuyển đến các khu vực lụt nặng.
"Mỗi đóng góp dù lớn hay nhỏ đều đã biến thành nguồn động viên thiết thực giúp đồng bào ta vượt qua hoạn nạn" - đại diện nhà trường nhấn mạnh.
Mỗi cơ sở là một điểm tập kết
Tại Trường ĐH Công thương TP HCM, sinh viên tự làm giỏ hoa, quà lưu niệm... Toàn bộ số tiền bán được sẽ gửi đến đồng bào miền Trung.
ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông - Trường ĐH Công Thương TP HCM, cho biết chương trình hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn năm 2026 của trường sẽ khởi động sớm hơn để kịp giúp các em bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Dự kiến bắt đầu từ tháng 12-2025. Chương trình năm nay trọng tâm hỗ trợ tập trung tại các điểm: Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi và Khánh Hòa.
Với tinh thần “UFM – một mái nhà, một trái tim”, Công đoàn Trường ĐH Tài chính – Marketing và Đoàn trường kêu gọi toàn thể giảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động, sinh viên và cựu sinh viên cùng chung tay hướng về đồng bào vùng bão lũ.
Nhà trường tiếp nhận hỗ trợ bằng vật phẩm như: Mì gói, lương khô, sữa, tập trắng, quần áo ấm đã giặt sạch, nhu yếu phẩm... Đặc biệt, trường sẽ tổ chức tiếp nhận hàng cứu trợ tại tất cả các cơ sở của trường và kéo dài đến hết ngày 25-11.
Hỗ trợ sinh viên có gia đình bị thiệt hại do bão
Chiều 22-11, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng thông báo khẩn về việc xét và hỗ trợ sinh viên có gia đình bị thiệt hại trong các đợt bão, lũ năm 2025.
Đối tượng được hỗ trợ là sinh viên hệ chính quy đang theo học tại trường trong học kỳ I năm học 2025 - 2026; có hộ khẩu thường trú tại các vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ tại các tỉnh miền Trung và khu vực phía Bắc; gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại về người hoặc tài sản do bão, lũ trong năm 2025, có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc biên bản ghi nhận sự việc giữa Trung tâm Trải nghiệm và Việc làm Sinh viên với Sinh viên.
