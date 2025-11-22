Mới nhất
Hàng loạt trường ĐH ở TP HCM mở chiến dịch hỗ trợ đồng bào vùng lũ

Thứ bảy, 22:00 22/11/2025 | Giáo dục
Sau khi phát động các chiến dịch quyên góp khẩn cấp, nhiều trường học trở thành "trạm" kết nối yêu thương, chung tay hướng về miền Trung - Tây Nguyên.

Trong ngày 22-11, nhiều sinh viên tranh thủ gom quần áo cũ, sắp xếp ngay ngắn để mang đến trường ĐH. 

Gửi trọn tấm lòng về miền Trung

Sau gần 1 ngày tổ chức điểm tiếp nhận cứu trợ, Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG TP HCM, đã tiếp nhận rất nhiều lượt quyên góp hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề.

Sinh viên Minh Hoàng cho biết ngay khi nhận tin trường phát động kêu gọi vào tối 21-11, Hoàng và 3 bạn cùng phòng trọ đã soạn quần áo cũ, giặt sạch và kịp thời mang đến điểm tập kết của trường. 

Hàng loạt trường ĐH ở TP HCM mở chiến dịch hỗ trợ đồng bào vùng lũ - Ảnh 1.

Quần áo được sinh viên cẩn thận phân loại theo giới tính, size, độ tuổi

Hàng loạt trường ĐH ở TP HCM mở chiến dịch hỗ trợ đồng bào vùng lũ - Ảnh 2.

Gạo, bánh, sữa, mì, nước suối... là những thực phẩm rất cần thiết hỗ trợ người dân lúc này

"Thông qua những đoạn clip trên mạng xã hội, em hiểu được bão lũ đang khốc liệt và tàn phá miền Trung kinh khủng như thế nào. Nếu em trong hoàn cảnh đó, không biết em có đủ sức chống chọi hay không. Không thể về quê phụ giúp gia đình vì giao thông khó khăn, em chọn trở thành tình nguyện viên. Em tin rằng đâu đó ở quê nhà cũng có các bạn trẻ đang giúp đỡ gia đình em" - một sinh viên chia sẻ.

Từng túi quần áo, thùng mì, thùng sữa được gửi đến tập kết... Đó là tấm lòng của sinh viên, trong đó có những bạn trẻ là người miền Trung, đang ngày đêm trông ngóng thông tin gia đình.

Hàng loạt trường ĐH ở TP HCM mở chiến dịch hỗ trợ đồng bào vùng lũ - Ảnh 3.

Không chỉ có sinh viên, nhiều người dân hay tin cũng mang hàng cứu trợ đến Trường ĐH Khoa học Tự nhiên để quyên góp

Trao đổi với phóng viên chiều 22-11, đại diện Trường ĐH Hùng Vương TP HCM cho biết đoàn cứu trợ "Hành trình yêu thương" do nhà trường, CLB Thiện nguyện Ấm tình yêu thương và khách sạn Fleur de Lys Quy Nhơn phát động vừa đến tỉnh Gia Lai. Hiện đoàn đang tập kết hàng hóa và chuẩn bị di chuyển đến các khu vực lụt nặng.

"Mỗi đóng góp dù lớn hay nhỏ đều đã biến thành nguồn động viên thiết thực giúp đồng bào ta vượt qua hoạn nạn" - đại diện nhà trường nhấn mạnh.

Mỗi cơ sở là một điểm tập kết

Tại Trường ĐH Công thương TP HCM, sinh viên tự làm giỏ hoa, quà lưu niệm... Toàn bộ số tiền bán được sẽ gửi đến đồng bào miền Trung.

Hàng loạt trường ĐH ở TP HCM mở chiến dịch hỗ trợ đồng bào vùng lũ - Ảnh 4.

Sinh viên Trường ĐH Công Thương TP HCM bán hàng gây quỹ cho đồng bào các tỉnh miền Trung

ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông - Trường ĐH Công Thương TP HCM, cho biết chương trình hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn năm 2026 của trường sẽ khởi động sớm hơn để kịp giúp các em bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Dự kiến bắt đầu từ tháng 12-2025. Chương trình năm nay trọng tâm hỗ trợ tập trung tại các điểm: Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi và Khánh Hòa.

Với tinh thần “UFM – một mái nhà, một trái tim”, Công đoàn Trường ĐH Tài chính – Marketing và Đoàn trường kêu gọi toàn thể giảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động, sinh viên và cựu sinh viên cùng chung tay hướng về đồng bào vùng bão lũ. 

Nhà trường tiếp nhận hỗ trợ bằng vật phẩm như: Mì gói, lương khô, sữa, tập trắng, quần áo ấm đã giặt sạch, nhu yếu phẩm... Đặc biệt, trường sẽ tổ chức tiếp nhận hàng cứu trợ tại tất cả các cơ sở của trường và kéo dài đến hết ngày 25-11.

Hỗ trợ sinh viên có gia đình bị thiệt hại do bão

Chiều 22-11, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng thông báo khẩn về việc xét và hỗ trợ sinh viên có gia đình bị thiệt hại trong các đợt bão, lũ năm 2025.

Đối tượng được hỗ trợ là sinh viên hệ chính quy đang theo học tại trường trong học kỳ I năm học 2025 - 2026; có hộ khẩu thường trú tại các vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ tại các tỉnh miền Trung và khu vực phía Bắc; gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại về người hoặc tài sản do bão, lũ trong năm 2025, có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc biên bản ghi nhận sự việc giữa Trung tâm Trải nghiệm và Việc làm Sinh viên với Sinh viên.

Mức hỗ trợ sẽ căn cứ theo tình hình thiệt hại thực tế và nguồn kinh phí hỗ trợ từ nhà trường. Sinh viên nộp hồ sơ tại văn phòng Khoa quản lý sinh viên đến hết ngày 26-11.

 

Thí sinh xét học bạ 2026 cần lưu ý gì trước sự điều chỉnh phương thức?

Thí sinh xét học bạ 2026 cần lưu ý gì trước sự điều chỉnh phương thức?

Xã hội - 8 giờ trước

Hàng loạt đại học dự kiến giảm hoặc bỏ xét tuyển bằng học bạ THPT, đặc biệt ở các ngành trọng điểm, buộc thí sinh cần chuẩn bị phương án dự phòng ngay từ bây giờ.

Lưu ý với thí sinh có nguyện vọng xét tuyển đại học bằng học bạ năm 2026

Lưu ý với thí sinh có nguyện vọng xét tuyển đại học bằng học bạ năm 2026

Giáo dục - 20 giờ trước

Nhiều trường đại học công bố kế hoạch tuyển sinh 2026, trong đó có cơ sở dự kiến dừng xét tuyển học bạ với nhiều ngành.

Học sinh đạt giải Olympic du học rồi ở lại, cách nào hút người tài trở về?

Học sinh đạt giải Olympic du học rồi ở lại, cách nào hút người tài trở về?

Giáo dục - 23 giờ trước

Bộ GD-ĐT cho rằng, đa số học sinh giỏi đoạt giải Olympic sau du học thường ở lại nước ngoài làm việc. Để những học sinh giỏi sau du học trở về, điều họ cần nhất là các cơ chế và chính sách hỗ trợ cụ thể.

Hà Nội tính thi lớp 10 muộn: Học sinh, phụ huynh áp lực và ngóng chờ môn thi

Hà Nội tính thi lớp 10 muộn: Học sinh, phụ huynh áp lực và ngóng chờ môn thi

Giáo dục - 1 ngày trước

Đề xuất lùi kỳ thi lớp 10 Hà Nội sang cuối tháng 6/2026 tạo nhiều ý kiến trái chiều. Khi học sinh lớp 9 bước vào giai đoạn ôn luyện căng thẳng, việc thay đổi lịch thi khiến nhiều gia đình lo lắng áp lực kéo dài, trong khi mong muốn lớn nhất là sớm biết môn thi để chủ động kế hoạch học tập.

Sở GD&ĐT Hà Nội lý giải dự kiến lùi lịch thi lớp 10 năm 2026

Sở GD&ĐT Hà Nội lý giải dự kiến lùi lịch thi lớp 10 năm 2026

Giáo dục - 1 ngày trước

Đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cho hay, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 6/2026, thay vì đầu tháng 6 như mọi năm. Tuy nhiên, theo đại diện Sở GD-ĐT, đây mới chỉ là thông tin dự kiến.

Nhiều trường đại học đồng loạt thay đổi phương án tuyển sinh 2026

Nhiều trường đại học đồng loạt thay đổi phương án tuyển sinh 2026

Giáo dục - 2 ngày trước

Bước vào mùa tuyển sinh 2026, hàng loạt trường đại học – cao đẳng đã công bố điều chỉnh phương thức xét tuyển. Điểm chung nhất là siết chặt đầu vào, tăng vai trò của kỳ thi tốt nghiệp THPT, giảm hoặc bỏ hẳn ưu tiên với chứng chỉ quốc tế, đồng thời điều chỉnh mạnh tổ hợp xét tuyển theo quy chế mới của Bộ GD&ĐT.

Trường THCS Nghĩa Tân đón Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước

Trường THCS Nghĩa Tân đón Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước

Giáo dục - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 20/11, Trường THCS Nghĩa Tân (phường Nghĩa Đô, Hà Nội) tổ chức 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Giáo sư trẻ nhất ngành Y 2025: 'Kiến thức có thể thay đổi nhưng y đức phải luôn vẹn nguyên'

Giáo sư trẻ nhất ngành Y 2025: 'Kiến thức có thể thay đổi nhưng y đức phải luôn vẹn nguyên'

Giáo dục - 3 ngày trước

Trở thành Giáo sư trẻ nhất ngành Y năm 2025 là dấu mốc đặc biệt trong hơn 20 năm gắn bó với nghề của GS.TS Hoàng Anh Tiến, người luôn nỗ lực, truyền cảm hứng và giữ trọn y đức.

Chân dung những người thầy đặc biệt của ngành GD-ĐT TPHCM

Chân dung những người thầy đặc biệt của ngành GD-ĐT TPHCM

Giáo dục - 3 ngày trước

Trong 50 nhà giáo điển hình vì sự nghiệp xây dựng, đổi mới và phát triển ngành GD-ĐT TPHCM, có những nhà giáo đã mất, có người tuổi đời còn rất trẻ.

Từ cậu bé từng thu mình đến thầy giáo công nghệ đưa học trò vươn tầm quốc tế

Từ cậu bé từng thu mình đến thầy giáo công nghệ đưa học trò vươn tầm quốc tế

Giáo dục - 4 ngày trước

Từng thu mình vì căn bệnh bại não, Trần Việt Long trở thành thầy giáo công nghệ thông tin, trực tiếp hướng dẫn học viên khuyết tật vươn ra đấu trường quốc tế.

Bạo lực học đường: Khi những va chạm nhỏ trở thành bi kịch

Bạo lực học đường: Khi những va chạm nhỏ trở thành bi kịch

Giáo dục

GĐXH - Những vụ việc đau lòng, hành vi bạo lực, lệch chuẩn trong học sinh liên tục xuất hiện thời gian gần đây phản ánh rõ những rạn nứt về nhân cách, sự khủng hoảng tâm lý và khoảng trống đáng báo động trong giáo dục đạo đức, kỹ năng ứng xử học đường.

Những lời chúc hay, ý nghĩa chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Giáo dục

Những lời chúc hay, ý nghĩa chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Giáo dục
Trường THCS Nghĩa Tân đón Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước

Giáo dục

Trường THCS Nghĩa Tân đón Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước

Giáo dục
Nhiều trường đại học đồng loạt thay đổi phương án tuyển sinh 2026

Giáo dục

Nhiều trường đại học đồng loạt thay đổi phương án tuyển sinh 2026

Giáo dục
Từ cậu bé từng thu mình đến thầy giáo công nghệ đưa học trò vươn tầm quốc tế

Giáo dục

Từ cậu bé từng thu mình đến thầy giáo công nghệ đưa học trò vươn tầm quốc tế

Giáo dục

