Hàng rào mới tại Hà Nội bị chê mất mỹ quan, cơ quan chức năng nói gì?

Theo thông tin từ Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội), hàng rào trên dải phân cách giữa nhiều tuyến đường như Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng, Tây Sơn, Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc, Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, Cát Linh, Cầu Giấy... đã được lắp đặt từ khoảng 20 năm trước.

Sau thời gian dài sử dụng, phần lớn hàng rào bằng sắt sơn màu đã bị han gỉ, mục nát từ bên trong. Nhiều đoạn bị mất chân đỡ, khiến hàng rào hạ thấp độ cao, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Trong khi đó, việc duy tu, sửa chữa được thực hiện nhiều lần qua các năm khiến hàng rào trên cùng tuyến đường có nhiều kiểu dáng, chủng loại khác nhau, thiếu đồng bộ. Chất lượng vật liệu đã xuống cấp, dù được sửa chữa nhiều lần nhưng vẫn không bảo đảm an toàn.

Hà Nội đang thay thế hàng rào dải phân cách cũ trên nhiều tuyến phố bằng thép mạ kẽm nhúng nóng. Quá trình thi công xuất hiện một số ý kiến phản ánh về mỹ quan, mỹ thuật. (Ảnh Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông)

Trước thực trạng này, Ban Duy tu đã đề xuất và được Sở Xây dựng Hà Nội thống nhất giao triển khai dự án thay thế, lắp đặt dải phân cách giữa và hàng rào trên nhiều tuyến đường. Danh sách gồm: Cát Linh, Giảng Võ, Cầu Giấy, Trần Quốc Hoàn, Trần Đăng Ninh, Cương Kiên, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng, Tây Sơn, Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc, Thái Hà và Huỳnh Thúc Kháng.

Theo thiết kế, hàng rào mới được thực hiện theo mẫu điển hình đã được Sở Xây dựng thống nhất áp dụng trên địa bàn thành phố. Vật liệu sử dụng là thép mạ kẽm nhúng nóng, nhằm tăng độ bền, hạn chế han gỉ, giảm chi phí duy tu, sửa chữa hằng năm. Việc thay thế cũng hướng tới bảo đảm mỹ quan đô thị và tạo sự đồng bộ với hệ thống hàng rào đã được lắp đặt trên một số tuyến đường như Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng.

Liên quan đến một số ý kiến phản ánh trên mạng xã hội về việc hàng rào mới lắp đặt chưa bảo đảm mỹ quan, mỹ thuật, Ban Duy tu cho biết các phản ánh xuất hiện khi công trình vẫn đang trong quá trình thi công, chưa hoàn thiện và chưa được đưa vào khai thác, sử dụng.

Ban Duy tu cho biết đã chỉ đạo đơn vị tư vấn giám sát tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm và quá trình thi công, lắp đặt, bảo đảm thực hiện đúng các quy định hiện hành.