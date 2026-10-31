PGS.TS Đào Xuân Cơ được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Y tế

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Tại Quyết định số 2079/QĐ-TTg ngày 30/10/2026, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông Đào Xuân Cơ sinh năm 1973, tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội năm 1996.

Từ tháng 12/1996 - 11/2005, ông Cơ là bác sĩ điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Ông hoàn thành chương trình thạc sĩ Hồi sức cấp cứu năm 2005 và có thời gian thực tập khoa học tại Bệnh viện St. Anthony (Mỹ) và Mayo Clinic năm 2008.

Năm 2013, ông bảo vệ tiến sĩ Hồi sức cấp cứu tại Viện Nghiên cứu Y dược lâm sàng 108.

Sau đó, ông công tác tại Bệnh viện Bạch Mai, tham gia điều trị và giảng dạy chuyên ngành hồi sức cấp cứu.

PGS.TS Đào Xuân Cơ được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Y tế- Ảnh 1.

Tại Quyết định số 2079/QĐ-TTg ngày 30/10/2026, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ảnh CP

Năm 2014, ông giữ chức Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực; từ tháng 6/2018 là Trưởng khoa. Năm 2016, ông là Tổng Thư ký Hội Hồi sức cấp cứu và Chống độc Việt Nam.

Đến năm 2018, ông được phong hàm Phó Giáo sư.

Tháng 8/2020, PGS.TS Đào Xuân Cơ được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai. Tại Quyết định số 766/QĐ-BYT ngày 25/3, Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm PGS.TS Đào Xuân Cơ - Phó giám đốc phụ trách quản lý, điều hành Bệnh viện Bạch Mai giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai.

PGS.TS Đào Xuân Cơ đã có 35 bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế và là chủ biên cuốn "Cẩm nang chẩn đoán và điều trị bệnh nội khoa", đạt giải A Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VII năm 2024.

PGS.TS Đào Xuân Cơ hiện kiêm nhiệm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai, Phó Hiệu trưởng kiêm Trưởng Bộ môn Hồi sức cấp cứu, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội và Phó Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu và Chống độc Việt Nam.

Với việc bổ nhiệm PGS.TS Đào Xuân Cơ làm Thứ trưởng, Bộ Y tế hiện có 6 đồng chí lãnh đạo, gồm Bộ trưởng Đào Hồng Lan và 5 đồng chí Thứ trưởng: Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Lê Đức Luận và tân Thứ trưởng Đào Xuân Cơ.

Thái Bình
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