Nhóm đối tượng nào bị thu hồi đất được hưởng ưu tiên mua nhà ở xã hội tại Hà Nội?

Thứ bảy, 19:01 31/10/2026 | Thời sự

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GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa công bố dự thảo quy định mới nhằm gỡ khó cho người dân khi bị thu hồi nhà, đất để thực hiện các dự án của Nhà nước. Theo đó, người đủ điều kiện tái định cư hoặc có hoàn cảnh khó khăn về chỗ ở sau thu hồi sẽ được ưu tiên bố trí quỹ căn Nhà ở xã hội mà không phải tham gia bốc thăm. Đáng chú ý, quy trình giới thiệu và "giữ quỹ căn hộ" được rút ngắn tối đa, đảm bảo người dân sớm có nơi an cư lập nghiệp.

Nhóm đối tượng nào bị thu hồi đất được hưởng ưu tiên mua nhà ở xã hội tại Hà Nội? - Ảnh 1.
Nhóm đối tượng nào bị thu hồi đất được hưởng ưu tiên mua nhà ở xã hội tại Hà Nội? - Ảnh 1.Tháo gỡ sai phạm 12 dự án Mường Thanh: Căn hộ hợp thức hóa được cấp sổ, diện phá dỡ được ưu tiên mua nhà xã hội không cần bốc thăm

GĐXH - HĐND thành phố Hà Nội vừa thông qua Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại một số dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội (thực hiện Khoản 2 Điều 8 và Khoản 4 Điều 14 Luật Thủ đô số 02/2026/QH16).

 

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