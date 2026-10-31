Nhóm đối tượng nào bị thu hồi đất được hưởng ưu tiên mua nhà ở xã hội tại Hà Nội?
GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa công bố dự thảo quy định mới nhằm gỡ khó cho người dân khi bị thu hồi nhà, đất để thực hiện các dự án của Nhà nước. Theo đó, người đủ điều kiện tái định cư hoặc có hoàn cảnh khó khăn về chỗ ở sau thu hồi sẽ được ưu tiên bố trí quỹ căn Nhà ở xã hội mà không phải tham gia bốc thăm. Đáng chú ý, quy trình giới thiệu và "giữ quỹ căn hộ" được rút ngắn tối đa, đảm bảo người dân sớm có nơi an cư lập nghiệp.
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