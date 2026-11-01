Thời tiết hôm nay 1/11: Các khu vực trên cả nước phổ biến có mưa rào và dông vài nơi

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GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (1/11), Bắc Bộ có mưa rào và dông cục bộ. Dự báo đêm 1/11, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10–20 mm, có nơi mưa to trên 50 mm.

TP. Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ. Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Có mây, ngày nắng; đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, ngày nắng; đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Việt Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết hôm nay 1/11: Thời tiết các khu vực trên cả nước phổ biến có mưa rào và dông vài nơi. - Ảnh 1.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (1/11), Bắc Bộ có mưa rào và dông cục bộ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh: Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết hôm nay 1/11: Thời tiết các khu vực trên cả nước phổ biến có mưa rào và dông vài nơi. - Ảnh 2.Tin sáng 27/10: Nguyên nhân gây đợt mưa rất lớn ở Trung Bộ những ngày tới; Đối tượng nào được hưởng trợ cấp 1,08 triệu đồng/tháng theo quy định mới nhất?

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