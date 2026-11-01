Miền Bắc mưa lớn từ đêm nay do đón không khí lạnh

Miền Bắc chuyển mưa dông, nhiệt giảm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (1/11), ở Bắc Bộ có mưa rào và dông cục bộ. Dự báo đêm 1/11 và ngày 2/11, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Nhiều khu vực miền Bắc chuyển mưa dông mạnh từ đêm nay. Ảnh: PV

Lưu ý thông tin cảnh báo dông sét; cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: http://hymetnet.gov.vn/radar/ và https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 1/11 đến ngày 3/11

Bắc Bộ đêm 1/11 và ngày 2/11 đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.Đêm 2/11 và ngày 3/11 có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế và duyên Hải Nam Trung Bộ: có mưa rào và dông vài nơi; từ chiều tối 2/11 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi; riêng Nam Bộ và Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 3/11 đến ngày 11/11

Bắc Bộ: có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng; từ khoảng đêm 5-9/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: từ khoảng 5-7/11 có mưa rào và dông rải rác; từ khoảng ngày 8-11/11 có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng phía Bắc từ ngày 11/11 giảm mưa.

Khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hóa: từ đêm 03-08/11 có mưa rào và dông rải rác; từ khoảng ngày 09/11 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng từ ngày 4-7/11 chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Triều cường ven biển Bắc Bộ lên cao

Trong 24 giờ qua, mực nước cao nhất ngày tại trạm Hòn Dấu đang ở mức cao, có xu hướng biến đổi chậm. Mực nước cao nhất tại trạm Hòn Dấu đạt 3,93m lúc 8h40 ngày 1/11.

Từ 24 đến 48 giờ tới, mực nước tại ven biển Bắc Bộ đang ở mức cao và có xu hướng giảm. Dự báo mực nước cao nhất tại Hòn Dấu có thể đạt 3,80 - 3,85m.

Từ 48 đến 72 giờ tới, mực nước tại ven biển Bắc Bộ đang ở mức cao và có xu hướng giảm. Dự báo mực nước cao nhất tại Hòn Dấu có thể đạt 3,80 - 3,85m. Các khu vực trũng, thấp ở ven biển, ven sông, vùng ngoài đê bao có khả năng ngập úng trong khoảng thời gian 7 - 10 giờ hàng ngày. Triều cường cao sẽ làm chậm quá trình thoát lũ trên hệ thống sông ở khu vực. Vào buổi chiều, cần đề phòng dòng chảy mạnh hướng xa bờ khi triều rút, nguy hiểm cho hoạt động hàng hải và du lịch biển, nhất là tại các cảng ra vào, các bãi tắm.

Hiện nay (1/11), khu vực Giữa Biển Đông và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo: đêm 01/11 và ngày 02/11, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.