Hàng triệu người dân ở Hà Nội cần lưu ý gì về đăng ký thường trú, tạm trú năm 2026?

Theo Cổng thông tin điện tử UBND TP Hà Nội, UBND thành phố mới ban hành Công văn số 483/UBND-NC về việc phối hợp tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về cư trú; điều kiện, thủ tục đăng ký cư trú, khai báo thông tin về cư trú trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo công văn, các nội dung thông tin cụ thể như sau:

- Đối với đăng ký thường trú: Người đã đăng ký thường trú mà chuyển đến chỗ ở hợp pháp khác và đủ điều kiện đăng ký thường trú thì có trách nhiệm đăng ký thường trú tại nơi ở mới theo quy định của Luật Cư trú trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày đủ điều kiện đăng ký.

- Đối với đăng ký tạm trú: Công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú để lao động, học tập hoặc vì mục đích khác từ 30 ngày trở lên thì phải thực hiện đăng ký tạm trú.

- Đối với trường hợp thông báo lưu trú: Khi công dân đến lưu trú tại chỗ ở của cá nhân, hộ gia đình, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch và các cơ sở khác có chức năng lưu trú dưới 30 ngày.

Khi công dân có đề nghị thực hiện thủ đăng ký cư trú có thể truy cập địa chỉ https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn để thực hiện các thủ tục hành chính.

Đáp ứng đầy đủ các loại giấy tờ bắt buộc này, người dân mới được đăng ký thường trú GĐXH - Để chuẩn bị hồ sơ đăng ký thường trú người dân cần phải chuẩn bị các loại giấy tờ gì theo quy định của Luật Cư trú 2020? Dưới đây là các loại giấy tờ cụ thể, người dân nên tham khảo.

Người dân cần đăng ký thường trú, tạm trú theo quy định. Ảnh minh họa: TL

Liên quan đến chế tài xử phạt, công văn cũng nêu rõ, theo quy định tại Nghị định số 282/2025/NĐ-CP ngày 30/10/2025 của Chính phủ:

- Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: Không thực hiện đúng quy định về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú, tách hộ hoặc điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú. Không thực hiện đúng quy định về thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng;

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: Cơ sở lưu trú cho người nước ngoài tạm trú qua đêm nhưng không khai báo tạm trú hoặc không cập nhật thông tin khai báo tạm trú theo quy định; người nước ngoài không cung cấp hoặc cung cấp thông tin sai sự thật cho cơ sở lưu trú để thực hiện khai báo tạm trú theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú trên địa bàn thành phố Hà Nội, công dân có khó khăn, đề nghị hỗ trợ liên hệ với Công an cấp xã nơi thực hiện thủ tục đăng ký cư trú để được hướng dẫn thực hiện.

Nếu phát sinh vấn đề liên quan đến công tác sách nhiễu, phản ánh với Công an thành phố (đối với phản ánh liên quan đến công tác cư trú của công dân Việt Nam qua phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, số điện thoại: 0692191552; đối với phản ánh liên quan đến công tác quản lý cư trú của người nước ngoài qua phòng Quản lý xuất nhập cảnh, số điện thoại 0692191505) để được giải quyết.