Đăng ký thường trú cho trẻ mới sinh thế nào để nhanh, thuận tiện, không mất thời gian?

Trẻ sinh bao lâu thì phải đăng ký thường trú?

Theo quy định của Luật Cư trú 2020, người chưa thành niên được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình khi được chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đó đồng ý.

Theo Điều 7 Nghị định 154/2024/NĐ-CP cũng quy định về đăng ký cư trú cho người chưa thành niên:

- Trường hợp người chưa thành niên đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú tại nơi thường trú, nơi tạm trú của cha, mẹ hoặc cha hoặc mẹ thì cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ thực hiện kê khai, xác nhận ý kiến vào Tờ khai thay đổi thông tin cư trú.

Trường hợp người chưa thành niên đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú tại nơi thường trú, nơi tạm trú không phải là nơi thường trú, nơi tạm trú của cha, mẹ hoặc người giám hộ thì cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ thực hiện kê khai, xác nhận ý kiến vào Tờ khai thay đổi thông tin cư trú. Trường hợp người chưa thành niên được Tòa án quyết định giao cho cha hoặc mẹ chăm sóc, nuôi dưỡng thì người được giao chăm sóc, nuôi dưỡng kê khai, xác nhận ý kiến vào Tờ khai thay đổi thông tin cư trú.

- Trong thời hạn tối đa 60 ngày, kể từ ngày người chưa thành niên được đăng ký khai sinh thì cha hoặc mẹ hoặc chủ hộ hoặc người giám hộ có trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, khai báo thông tin về cư trú cho người chưa thành niên. Trường hợp cha, mẹ của người chưa thành niên có nơi thường trú nhưng không phải nơi đang thực tế sinh sống thì người chưa thành niên được đăng ký thường trú tại nơi thường trú của cha, mẹ.

- Trường hợp cha, mẹ của người chưa thành niên không có cả nơi thường trú, nơi tạm trú thì thực hiện khai báo thông tin về cư trú cho người chưa thành niên theo quy định tại Điều 4 Nghị định này.

- Trường hợp đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú lần đầu cho người chưa thành niên theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này thì cơ quan đăng ký cư trú không phải thực hiện kiểm tra, xác minh điều kiện về tính hợp pháp của chỗ ở và tình trạng cư trú.

Từ quy định nêu trên cho thấy trong vòng 60 ngày kể từ ngày đăng ký khai sinh, cha, mẹ hoặc đại diện hộ gia đình, người giám hộ, người nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em có trách nhiệm phải thực hiện đăng ký cư trú (đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú) cho trẻ.

Cha mẹ có thể đăng ký thường trú cho trẻ mới sinh bằng VNeID. Ảnh minh họa: TL

Cách đăng ký thường trú online cho trẻ mới sinh

Theo Điều 21 Luật Cư trú 2020, hồ sơ đăng ký thường trú cho trẻ em mới sinh sẽ bao gồm:

- Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (Mẫu CT01).

- Giấy khai sinh của trẻ sơ sinh (bản điện tử liên thông từ y tế).

- Các loại giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ cha, mẹ, con.

- Hoặc tờ khai thay đổi thông tin cư trú, trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp hoặc người được ủy quyền (trong trường hợp đăng ký thường trú không theo cha mẹ).

Để đăng ký thường trú online cho trẻ mới sinh, người dân tiến hành đăng ký theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Truy cập Cổng Dịch vụ công và Đăng nhập

Truy cập Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG) hoặc Cổng Dịch vụ công Bộ Công an.

Đăng nhập bằng Tài khoản Định danh điện tử (VNeID) cấp độ 2 hoặc tài khoản DVCQG đã đăng ký.

Bước 2: Vào mục Thủ tục hành chính

Tìm kiếm dịch vụ công liên thông

Hệ thống sẽ hiển thị dịch vụ "Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi".

Chọn Tạo yêu cầu đăng ký.

Bước 3: Khai báo thông tin hồ sơ

Bạn sẽ điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu của hệ thống, bao gồm 3 phần chính:

Phần thông tin Nội dung khai báo Đăng ký khai sinh Tên, ngày sinh, nơi sinh, thông tin cha mẹ. Đăng ký thường trú * Nơi thường trú muốn đăng ký: Thường trú của cha hoặc mẹ. * Quan hệ: Chọn "Con về với cha/mẹ". * Thông tin chủ hộ: Thông tin của chủ hộ (cha hoặc mẹ) mà trẻ sẽ đăng ký cùng. Cấp thẻ BHYT Đăng ký cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi.

Bước 4: Tải lên các giấy tờ đính kèm (Bản scan/Ảnh chụp).

Cần tải lên các giấy tờ cần thiết, thông thường bao gồm:

- Phiếu báo sinh (hoặc Giấy chứng sinh).

- Văn bản đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ (nếu cha/mẹ không phải chủ hộ).

- Văn bản chứng minh mối quan hệ (Đăng ký kết hôn của cha mẹ - nếu có).

(Lưu ý: Nếu cha/mẹ đã có thông tin đầy đủ trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Dân cư và đã liên kết với VNeID, nhiều thông tin sẽ được tự động điền và một số giấy tờ có thể được miễn).

Bước 5: Nộp hồ sơ và Nhận kết quả

Kiểm tra lại toàn bộ thông tin và bấm "Nộp hồ sơ".

Hệ thống sẽ gửi mã hồ sơ và thông báo về email/điện thoại của người đăng ký.

Cơ quan Công an cấp xã/phường sẽ tiếp nhận và xử lý hồ sơ.

Khi có kết quả, bạn sẽ nhận được thông báo về việc đã cập nhật thông tin thường trú của trẻ vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Dân cư.

Bạn có thể chọn nhận kết quả tại cơ quan Công an hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

Lưu ý: Thủ tục đăng ký khai sinh và đăng ký thường trú cho trẻ sơ sinh hiện nay được thực hiện liên thông, giúp cha mẹ thực hiện một lần và nhận nhiều kết quả. Nếu nộp muộn (sau 60 ngày), cha mẹ có thể bị phạt tiền.

Đăng ký thường trú sớm cho trẻ sơ sinh mang lại lợi ích gì?

Dưới đây là các lợi ích chính của việc đăng ký thường trú sớm cho trẻ sơ sinh:

- Trẻ em dưới 6 tuổi thuộc đối tượng được cấp thẻ BHYT miễn phí do Nhà nước đóng. Thông tin đăng ký thường trú chính là một trong những cơ sở để hoàn thiện thủ tục cấp thẻ BHYT này.

- Khi thực hiện thủ tục liên thông điện tử (Khai sinh – đăng ký thường trú - BHYT), việc có thông tin thường trú sớm sẽ giúp trẻ sớm được hưởng quyền lợi KCB miễn phí.

- Việc có hộ khẩu thường trú giúp trẻ được hưởng các chính sách phúc lợi, tiêm chủng mở rộng hoặc các chương trình hỗ trợ khác dành cho trẻ em và cư dân tại địa bàn.

- Việc đăng ký thường trú sớm, đặc biệt tại các thành phố lớn hoặc khu vực có trường điểm, đảm bảo cho trẻ có suất học ưu tiên tại các trường mầm non và tiểu học công lập đúng tuyến (tại nơi cư trú).

- Đăng ký thường trú là căn cứ pháp lý vững chắc nhất để đảm bảo trẻ được nhập học tại trường công lập, tránh việc phải xét tuyển cạnh tranh hoặc bốc thăm.

- Thông tin đăng ký thường trú là cơ sở để thực hiện các thủ tục hành chính liên quan khác trong tương lai, bao gồm:

+ Làm các giấy tờ cần thiết cho trẻ (như Hộ chiếu nếu có nhu cầu).

+ Là căn cứ để thực hiện các giao dịch dân sự, hộ tịch sau này.

- Khi trẻ lớn lên và cần làm các thủ tục khác, việc thông tin thường trú đã có sẵn trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Dân cư sẽ giúp cha mẹ không cần phải cung cấp lại nhiều giấy tờ, rút ngắn thời gian giải quyết.

- Việc đăng ký thường trú sớm giúp cơ quan Nhà nước nắm bắt chính xác số lượng dân cư, từ đó xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, y tế, giáo dục phù hợp cho địa phương.

Theo đó đăng ký thường trú sớm cho trẻ sơ sinh là bước nền tảng để hợp pháp hóa sự tồn tại của trẻ và đảm bảo trẻ được hưởng đầy đủ các quyền lợi an sinh xã hội, giáo dục theo quy định của pháp luật.

