Quy định mới về việc lắp thiết bị giám sát trên xe ô tô kinh doanh vận tải sắp có hiệu lực

Mới đây, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 319/2026/NĐ-CP quy định chi tiết về thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe và thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách trên một số loại phương tiện giao thông đường bộ.

Loại phương tiện và thời gian áp dụng

Những loại phương tiện được áp dụng: Xe ô tô kinh doanh vận tải, xe ô tô đầu kéo, xe cứu thương, xe cứu hộ giao thông đường bộ và xe vận tải nội bộ.

Thời gian có hiệu lực: Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/7/2027. Tuy nhiên, từ ngày 1/1/2028 quy định lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách dưới 8 chỗ, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa (trừ xe đầu kéo) và xe vận tải nội bộ mới được thực hiện; quy định lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách đối với xe trên 29 chỗ thực hiện từ ngày 1/1/2029; đối với xe từ 8 đến 29 chỗ được áp dụng từ ngày 1/1/2030.

Quy định mới về việc lắp thiết bị giám sát trên xe ô tô kinh doanh vận tải.

Yêu cầu kỹ thuật, thời hạn lưu, truyền dữ liệu thiết bị giám sát

Theo nghị định, các loại xe này phải lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe và thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định tại nghị định và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành. Các thiết bị có thể được tích hợp trong một hoặc nhiều thiết bị trên xe nhưng phải bảo đảm đầy đủ chức năng của từng loại.

Yêu cầu kỹ thuật: Thiết bị giám sát hành trình phải ghi nhận dữ liệu hành trình xe chạy, tốc độ vận hành, thông tin về số lần và thời gian dừng xe, đỗ xe, thời gian lái xe liên tục. Thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe hoạt động liên tục trong mọi điều kiện ánh sáng. Thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách ghi nhận liên tục hình ảnh trong khoang và hành khách lên, xuống xe.

Bên cạnh đó, nghị định cũng yêu cầu các thiết bị có chức năng tự động phát hiện, cảnh báo an toàn đối với hành vi vi phạm pháp luật, hành vi gây mất an toàn của người lái xe và người trong khoang. Trường hợp sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo để thực hiện chức năng này, việc áp dụng phải tuân theo quy định pháp luật về trí tuệ nhân tạo.

Về truyền, lưu trữ và khai thác dữ liệu: Nghị định quy định dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình được truyền về máy chủ dịch vụ và từ đó truyền về máy chủ Cục Cảnh sát giao thông theo thời gian thực. Đối với thiết bị ghi nhận hình ảnh, dữ liệu hành vi vi phạm cũng được truyền theo thời gian thực về máy chủ Cục Cảnh sát giao thông.

Thời hạn lưu trữ được quy định cụ thể: Dữ liệu giám sát hành trình lưu trên thiết bị tối thiểu 30 ngày, trên máy chủ dịch vụ ít nhất 1 năm và trên máy chủ Cục Cảnh sát giao thông ít nhất 3 năm. Dữ liệu hình ảnh người lái xe lưu trên thiết bị ít nhất 3 ngày, trong khi dữ liệu hình ảnh khoang chở khách lưu tối thiểu 10 ngày. Dữ liệu vi phạm được lưu trên máy chủ dịch vụ ít nhất 3 tháng và trên máy chủ Cục Cảnh sát giao thông ít nhất 3 năm. Khi hết hạn, dữ liệu bị xóa, hủy theo quy định, trừ trường hợp đang phục vụ xác minh, xử lý vi phạm, khiếu nại, tố cáo hoặc điều tra thì được tiếp tục lưu trữ đến khi kết thúc vụ việc.

Nghị định cũng nêu rõ việc lưu trữ, truyền, khai thác, chia sẻ dữ liệu phải tuân thủ pháp luật về dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân. Nghiêm cấm sử dụng dữ liệu để xâm phạm danh dự, nhân phẩm, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và các quyền, lợi ích hợp pháp khác. Dữ liệu thu được được sử dụng làm căn cứ xử lý vi phạm pháp luật, vi phạm trật tự, an toàn giao thông và vận tải đường bộ, đồng thời phục vụ quản lý nhà nước và bảo đảm an ninh trật tự.

Riêng phương tiện của lực lượng quân đội, công an làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh không thuộc phạm vi điều chỉnh.

Những loại xe ô tô này bắt buộc phải lắp thiết bị giám sát hành trình GĐXH - Theo quy định, tham gia giao thông đường bộ nhiều loại xe ô tô phải lắp thiết bị giám sát hành trình để ghi, lưu trữ và truyền phát các thông tin bắt buộc liên quan trong hành trình của xe ô tô. Vậy những loại xe ô tô nào bắt buộc phải lắp thiết bị này?